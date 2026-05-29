WWE SMACKDOWN 29 DE MAYO 2026 .— Barcelona recibe a SmackDown por primera vez desde la gira europea de 2025, a dos días de Clash in Italy. Y Axiom lucha en casa. La semana pasada, cuando Cathy Kelley entrevistaba a The Miz y a Kit Wilson en backstage, Axiom interrumpió para preguntarle a The Miz que por qué llevaba una racha perdedora, y lanzó su hipótesis: la maldición de Danhausen podría ser real. The Miz, sintiéndose insultado, lanzó el desafío para Barcelona. Axiom lo aceptó en el acto. The Miz quiere probar que no hay tal maldición, pero la tendrá difícil enfrentando a Axiom en su ciudad natal y con el público totalmente volcado en apoyarlo. ¿Qué estaba pensando The Miz? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Olímpic Arena Badalona en Barcelona, España.

La semana pasada, Cody Rhodes derrotó a Sami Zayn, pero Gunther lo atacó por la espalda. Zayn se negó a ayudar al campeón. ¿Qué historia tiene Zayn con Gunther que lo paralizó? ¿Lo veremos justificarse esta noche?

En Clash in Italy, la Campeona WWE, Rhea Ripley defenderá el título ante Jade Cargill. Las dos últimas semanas han sido de escalada constante entre ambas, así que puede esperarse una confrontación.

Está confirmada la presencia de Drew McIntyre, quien no ha tenido una dirección clara desde WrestleMania. Barcelona puede ser el escenario para que el escocés revele finalmente sus planes.

También está confirmado Randy Orton. The Viper fue visto por última vez en WrestleMania, donde noqueó a Cody Rhodes con una devastadora patada a la cabeza.

WWE SmackDown 29 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 12:00 pm, hora del centro

► Jade Cargill, Michin y B-Fab aparecieron para arrancar el evento.

► Los fans gritaron «¡Fuera, fuera!» a Cargill, quien con una sonrisa, les dijo que ella vencer a Rhea Ripley en Clash in Italy.

► Su discurso fue interrumpido por la llegada de Rhea Ripley.

► Ripley fue directa: «Cada semana vienes tratando de presumir, actuando como si el 90% de tu éxito no se debiera a otras haciéndote lucir. Y lo que olvidas es que cuando sólo estamos tú y yo en este ring, te puedo vencer. Te gané en WrestleMania y este domingo volveré a ganarte. Puedes seguir presumiendo lo que quieras, porque cuando la lucha termine, estarás viendo hacia arriba, hacia tu campeona».

► Cargill respondió: «¿Crees que de verdad que la división femenil gira en torno a ti?», añadiendo que en realidad no le cae bien a nadie, y quienes aceptan hacer equipo con ella es por conveniencia.

► Aparecieron entonces Charlotte Flair y Alexa Bliss.

► Ambas menospreciaron a Cargill: «¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cinco minutos?». Para ellas tres, le dijeron, ella era una novata. Bliss le dijo que ha luchado con muchas mejores, y que no haga que tenga que avergonzarla.

► Nick Aldis, Gerente General de SmackDown, salió en la rampa para programar un mano a mano entre Cargill y Bliss para este momento.

1 – Alexa Bliss vs. Jade Cargill «¡ALexa, Alexa, Alexa!» gritaban los fans mientras la rubia intentaba dominar a Jade Cargill con un candado. La fuerza de Cargill era superior. Poco después, en otro embate, le aplicó quebradora. Bliss subió a las cuerdas buscando una plancha pero Cargill la atrapó, levantándola en press militar para luego azotarla fuertemente sobre la lona.

Bliss logró sacar del ring a Cargill e intentó seguirla con corbata. Cargill la atrapó en el vuelo y la azotó con powerbomb en la barrera de protección.

Cargill siguió moliendo a Bliss. La diferencia en estatura y tonelaje era evidente. Desde afuera del ring, Charlotte Flair y Rhea Ripley gritaban consejos a su compañera.

Cargill aplicó súplex vertical. Luego un candado al cuello. Michin y B-Fab se burlaban desde ringside.

Bliss se defendió con golpes al abdomen. Cargill la derribó con un codazo en el rostro, provocando que Blissa saliera del ring. Cargill la siguió y la azotó en la ceja del encordado.

Bliss pudo conectar patadas de canguro y luego esquivó una embestida de Cargill, quien se estrelló en las escaleras metálicas.

De regreso al ring, Bliss ejecutó un combo de golpes y patadas. Luego un rodillazo, un sentón y rompecuellos para dos segundos.

Las compañeras de Cargill jalaron los pies de Alexa. Flair y Ripley se encargaron de ellas, mientras Bliss aplicaba DDT a Cargill. Subió a las cuerdas para el Twited Bliss. Cargill puso las rodillas, luego le impactó su patada frontal y la remató. GANADORA: Jade Cargill con Jaded. Calificación ★★ Calidad 4.5 Narrativa 4.0 Intensidad 5.0 ✅ Lo mejor Jade Cargill lució poderosa antes de la lucha titular. ❌ Lo peor Careció de emoción.

► Después de la lucha, Cargill le aplicó a Bliss otro Jaded, esta vez sobre una silla. Flair y Ripley llegaron tarde para intentar ayudarla.

► Cathy Kelley entrevistó a Cody Rhodes en backstage. Apareció Sami Zayn, quien le preguntó si tenía algo que quisiera decirle. Cody dijo que no. Sami respondió: «Quizá deberías. Deberías decir que lo sientes. Yo no quería luchar contigo, y tú lo pediste. Yo he hecho lo correcto, ¿y cómo me pagas? Con un Cross Rhodes por la espalda?».

► Cody le reclamó por no ayudarlo contra Gunther. «Quería ayudarte, Cody, porque soy un hombre bueno. Soy el último hombre bueno por aquí. No te ayudé porque me di cuenta que tenía que dejarte ahí para que aprendieras una lección».

► Cody se fue, no sin antes decirle que después de que termine con Gunther, le enseñará a Sami una lección.

2 – Axiom vs. The Miz Axiom tuvo una gran recepción por parte del público. Lilian García lo presentó en español… Después de aguantar algunas llaves del Miz, lo sacó del ring con una serie de patadas voladoras. The Miz amenazó con irse, pero se lo impidió Nathan Frazer (Kit Wilson no llegó a España por alguna razón).

Miz pateó el abdomen de Axiom. Los fans gritaban «¡Sí se puede!»… El rudo estuvo dominando durante varios minutos. Axiom se defendió con codazos a la cabeza y machetazos al pecho.

Axiom aplicó súplex con media nelson para dos segundos. Miz evitó cazadora y aplicó DDT. Luego, la serie de patadas estilo Danielson. El español lo bloqueó con Dragon Screw para luego recetarle la misma serie de patadas.

Axiom subió a las cuerdas, impactando plancha. Sólo dos segundos. The Miz evitó unas patadas voladoras y se lanzó con lariat en la esquina. Luego se resorteó con las cuerdas para planchar a Axiom, quien lo atrapó con palanca al brazo.

Miz pudo aplicar una powerbomb ayudado con las sogas. Las luces se apagaron por un segundo cuando Miz estaba en las alturas, distrayéndolo. Axiom aprovechó para bajarlo con Spanish Fly para luego rematarlo. GANADOR: Axiom con Golden Ratio Calificación ★★½ Calidad 5.5 Narrativa 5.0 Intensidad 6.0 ✅ Lo mejor El público amó a Axiom. ❌ Lo peor Lucha muy rutinaria.

► Sami Zayn estaba hablando con la única persona que lo entiende. Candice LeRae creyó que hablaba de ella, pero en realidad hablaba con el catatónico Johnny Gargano.

3- Damian Priest y Royce Keys vs. Tama Tonga y Talla Tonga Dado que R-Truth está lesionado, Royce Keys aceptó hacer equipo con Damian Priest en esta guerra contra los tonganos. El primer relevo lo tuvo Priest contra Talla Tonga, y no le fue muy bien. El turno fue para Keys, quien de inmediato pudo azotar fuertemente a Tama Tonga.

Durante el corte comercial, los MFTs se le fueron encima a Keys. El gigantón Talla Tonga le aplicó un Samoan Drop. Por largos minutos, Keys fue martirizado por los rudos.

Tras el corte comercial, Keys aplicó Spinebuster a Tama Tonga y pudo relevar. Priest entró repartiendo puñetazos y patadas. Priest subió a las cuerdas para terminar todo, lanzándose en lariat volador. Talla Tonga rompió la cuenta. Keys entró para sacar del ring a Tama.

Solo Sikoa conectó Samoan Spike a Priest… R-Truth apareció para atacar a Solo. Keys bajó a discutir con Truth y fue golpeado… Entre toda la confusión, Talla Tonga terminó con Priest. GANADORES: MFTs, con chokeslam de Talla Tonga a Damian Priest Calificación ★½ Calidad 3.5 Narrativa 2.0 Intensidad 3.0 ✅ Lo mejor El público estuvo metido. ❌ Lo peor La mitad de la lucha fue de los MFTs castigando a Keys.

4 – Sami Zayn vs. Matt Cardona Sami Zayn y Matt Cardona acordaron esta lucha después de discutir en ringside. La lucha comenzó con muchas llaves de pie, hasta que el ritmo se fue elevando y empezaron los lances de poder.

Zayn se veía desconcentrado. Durante el corte comercial quiso descansar fuera del ring, un rasgo muy de rudo. Poco después, le aplicó un súplex desde la ceja hacia dentro del enlonado, mientras los fans coreaban los nombres de ambos.

Zayn atacó con machetazos al pecho. Impactó codazo para luego intentar un toque de espaldas que no prosperó.

Al regresar del corte, Zan aplicaba un candado. Cardona se recuperó y conectó varios lariats y un azotón de cara. Broski Kick en la esquina como preámbulo del Rough Ryder, pero Zayn lo evitó. Sin embargo, Cardona pudo aplicar powerbomb.

En un segundo intentó de Rough Rider, Zayn logró desnucadora. Para el tercero, si lo impactó. Zayn alcanzó las cuerdas para romper la cuenta.

Zayn pudo aplicar Exploder hacia el esquinero, y tras esa movida pudo terminar a Cardona con su remate. GANADOR: Sami Zayn con Helluva Kick Calificación ★★½ Calidad 6.3 Narrativa 4.9 Intensidad 6.5 ✅ Lo mejor La mejor lucha hasta ahora. ❌ Lo peor Nada en particular.

► El Campeón de los Estados Unidos, Trick Williams, llegó al ring. Williams dijo ser el hombre que ha llevado sobre sus espaldas el peso de SmackDown en las últimas semanas.

► «Con el torneo King of the Ring a la vuelta de la esquina, y con Barcelona sabiendo algo acerca de la realeza (silencio del público), me declaro como participante».

► En eso, llegó Carmelo Hayes. Los fans corearon «¡Meeelo!», lo cual sonaba a cierto cántico mexicano.

► Carmelo dijo que esta noche se iba a encargar de Ricky Saints y que luego ajustaría cuentas con Trick. Como era de esperarse, la discusión fue cortada por Saints.

► Saints dijo estar tres pasos adelante de Carmelo, y que una vez que lo derrote, irá por el título de Williams. «Si quieres ser campeón, déjame darte un consejo de campeón: ¡Cállate!».

► Como Saints no se callaba, Williams terminó cacheteándolo. Salió del ring para dejar a Melo y a Saints en su lucha.