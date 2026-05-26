WWE NXT 26 DE MAYO 2026 .— La principal rivalidad de la Campeona NXT, Lola Vice, ha sido con el grupo The Culling, específicamente con Izzi Dame. Más de un mes llevan con dimes, diretes y violencia, incluyendo la lucha mixta en la que Izzi Dame y Niko Vance derrotaron a Vice y a Mr. Iguana, la cual fue el argumento que Dame necesitaba para reclamar su oportunidad. Hace un par de semanas, ambas se agarraron a golpes en el área de ringside durante la lucha entre Kelani Jordan y Kendal Grey, y esa vez Wren Sinclair fue daño colateral. La semana pasada, nuevamente hubo golpes, así que Vice aceptó exponer su corona ante Dame, quien ya fue Campeona Norteamericana y está segura de vencer. ¿Podrá Vice mantenerse en el trono? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 19 de mayo 2026 | Tatum Paxley vs. Lizzy Rain.
- SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIV | Penta vs. Ethan Page.
- LUCHA LIBRE AAA 23 de mayo 2026 | Laredo Kid vs. Rey Fénix.
- WWE RAW 25 de mayo 2026 | Bayley y Lyra Valkyria vs. Judgment Day.
En la primera ronda del Torneo por el Campeonato WWE Speed, veremos a Sean Legacy enfrentar a Dorian Van Dux, mientras que Nathan Frazer se medirá con Romeo Moreno.
Robert Stone, el Gerente General de NXT, permitió a Wren Sinclair enfrentar a Kelani Jordan, bajo la condición de que llegara al martes médicamente autorizada, después de que en el episodio del 19 de mayo saliera al ringside todavía en muleta para atacar a Jordan.
The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) enfrentarán en un duelo de relevos a OTM (Bronco Nima y Lucien Price). Estos últimos son dos de los atletas más fuertes de NXT, pero a The Culling les sobra astucia.
Jaida Parker busca una victoria después de su derrota ante Kali Armstrong hace dos semanas. Ahora enfrentará a Layla Diggs.
Además, Shiloh Hill tendrá un combate contra Charlie Dempsey, integrante de BirthRight.
WWE NXT 26 de mayo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
WWE NXT 26 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice vs. Izzi Dame
►1- Kelani Jordan vs. Wren Sinclair
El Final
Valoración
7.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una buena lucha, interesante, rápida, dinámica.
Contras
- Nada malo a comentar.
► «¡DarkState está DE REGRESO!», sijo dijo Dion Lennox, acompañado de Osiris Griffin y Cutler James, además de decir que no se disculpaban ni sentían remordimiento por el brutal ataque a Saquon Shugars la semana pasada en NXT, confirmando que Shugars está totalmente fuera del grupo.
► Tras bambalinas, la Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley, se disculpó con Lizzy Rain por lo que ZARIA le hizo.
► Lizzy dijo que no iba a dejar que se convirtiera en un daño colateral de ZARIA y que va a vengarse de esta.
WWE NXT 26 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice vs. Izzi Dame
►2- TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux
El Final
Valoración
7.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una muy buena lucha, intensidad, movidas aéreas, y con un final inusual e interesante.
Contras
- Nada negativo para recalcar.
WWE NXT 26 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice vs. Izzi Dame
►3- Jaida Parker vs. Layla Diggs
El Final
Valoración
6.4
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una buena lucha, corta, pero aceptable, interesante debut de Layla Diggs y, por supuesto, lo más interesante, es cómo este nuevo personaje de Jaida Parker la muestra como una chica totalmente ruda, totalmente diferente a lo que era antes, con tatuaje, con bandana en la cabeza, se ve muy diferente.
Contras
- Nada negativo para resaltar.
► El Campeón NXT, Tony D’Angelo, salió al ring para anunciar que la próxima semana defenderá el Campeonato NXT ante Kam Hendrix, quien la semana pasada lo venció en una lucha por equipos. Hendrix hizo equipo con otro novato que está causando también sensación en NXT, Mason Rook, y ambos vencieron a D’Angelo y Myles Borne.
► Sin embargo, Tony D’Angelo se mostró también enojado con Naraku porque se le ha estado apareciendo, dando «regalitos» y más, así que exigió su presencia en el ring.
► Naraku, que en español significa Infierno, y antes reconocido como EVIL en NJPW, ahora esposo de Kairi Sane, apareció en el ring y dijo: «¡Estoy aquí para mantenerte a ti y a tu título a salvo, Tony-san! ¡Me aseguraré de que te mantengas como Campeón NXT porque nuestro destino es ir a la guerra».
► Kam Hendrix apareció y le dijo a Tony D’Angelo: «La próxima semana, ¡destruiré a un pilar de NXT!» Aunque D’Angelo le dijo que él tuvo que hacer muchas cosas para poder ganar el Campeonato NXT, tener un camino difícil y que no iba a dejar de Kam Hendrix, en su primera oportunidad, ganar el título tan fácil.
► Naraku salvó a Tony D’Angelo de un ataque a traición de Kam Hendrix y le hizo una reverencia el japonés al italiano antes de irse.
► Tras bambalinas, Tavion Heights y el Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne, fueron atacados a traición por DarkStatte.
► The Vanity Project intentaron compartir algo de su sabiduría con Tate Wilder, pero este terminó retando a Jackson Drake a una lucha la próxima semana.
WWE NXT 26 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice vs. Izzi Dame
►4- TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno vs. Nathan Frazer
El Final
Valoración
7.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una muy buena lucha, bastante interesante, muy buena presentación de Romeo Moreno, va a ser, si sigue así de disciplinado, una estrella. Además, una buena victoria tan rápido en su carrera ante un talento ya establecido en el cartel medio de la división por equipos de WWE como lo es Nathan Frazer.
Contras
- Nada negativo a remarcar.
WWE NXT 26 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice vs. Izzi Dame
►5- Charlie Dempsey vs. Shiloh Hill
El Final
Valoración
8.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una muy buena lucha, bastante interesante, estos dos hombres tienen un gran futuro en NXT.
Contras
- Nada negativo a remarcar.