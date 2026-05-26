WWE NXT 26 DE MAYO 2026 .— La principal rivalidad de la Campeona NXT, Lola Vice, ha sido con el grupo The Culling, específicamente con Izzi Dame. Más de un mes llevan con dimes, diretes y violencia, incluyendo la lucha mixta en la que Izzi Dame y Niko Vance derrotaron a Vice y a Mr. Iguana, la cual fue el argumento que Dame necesitaba para reclamar su oportunidad. Hace un par de semanas, ambas se agarraron a golpes en el área de ringside durante la lucha entre Kelani Jordan y Kendal Grey, y esa vez Wren Sinclair fue daño colateral. La semana pasada, nuevamente hubo golpes, así que Vice aceptó exponer su corona ante Dame, quien ya fue Campeona Norteamericana y está segura de vencer. ¿Podrá Vice mantenerse en el trono? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En la primera ronda del Torneo por el Campeonato WWE Speed, veremos a Sean Legacy enfrentar a Dorian Van Dux, mientras que Nathan Frazer se medirá con Romeo Moreno.

Robert Stone, el Gerente General de NXT, permitió a Wren Sinclair enfrentar a Kelani Jordan, bajo la condición de que llegara al martes médicamente autorizada, después de que en el episodio del 19 de mayo saliera al ringside todavía en muleta para atacar a Jordan.

The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) enfrentarán en un duelo de relevos a OTM (Bronco Nima y Lucien Price). Estos últimos son dos de los atletas más fuertes de NXT, pero a The Culling les sobra astucia.

Jaida Parker busca una victoria después de su derrota ante Kali Armstrong hace dos semanas. Ahora enfrentará a Layla Diggs.

Además, Shiloh Hill tendrá un combate contra Charlie Dempsey, integrante de BirthRight.

WWE NXT 26 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

WWE NXT 26 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice vs. Izzi Dame ►1- Kelani Jordan vs. Wren Sinclair Kelani Jordan atacó por sorpresa a la Campeona WWE Speed, Wren Sinclair, en una lucha no titular, con un antebrazo antes de que sonara la campana y luego comenzó a pisotearla. Cuando la lucha inició oficialmente, ambas comenzaron a intercambiar golpes hasta que Jordan conectó una patada al abdomen y lanzó a Sinclair de cara contra el esquinero. Durante varios minutos ambas intentaron sorprenderse con rodadas a espaldas, aunque Jordan luego se enfocó en atacar la rodilla lesionada de Sinclair con una llave de rendición. Sinclair logró tocar las sogas y respondió con azotón de espaldas contra la lona y varios lazos al cuello. Sinclair tomó ventaja conectando dos súplexes. Jordan intentó responder con un moonsault, pero Sinclair logró esquivarlo. Sin embargo, Jordan reaccionó atrapándola rápidamente con un crossface antes de convertir la llave en una variante del Texas Cloverleaf. Sinclair no pudo soportar por mucho tiempo el castigo y terminó rindiéndose. El Final Crossface y variante del Texas Cloverleaf. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, interesante, rápida, dinámica.

Contras Nada malo a comentar.



► «¡DarkState está DE REGRESO!», sijo dijo Dion Lennox, acompañado de Osiris Griffin y Cutler James, además de decir que no se disculpaban ni sentían remordimiento por el brutal ataque a Saquon Shugars la semana pasada en NXT, confirmando que Shugars está totalmente fuera del grupo.

► Tras bambalinas, la Campeona Norteamericana NXT, Tatum Paxley, se disculpó con Lizzy Rain por lo que ZARIA le hizo.

► Lizzy dijo que no iba a dejar que se convirtiera en un daño colateral de ZARIA y que va a vengarse de esta.

WWE NXT 26 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice vs. Izzi Dame ►2- TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux Se está haciendo otro torneo para definir al retador del actual Campeón WWE Speed, Lexis King. Sean Legacy comenzó la lucha atacando rápidamente a Van Dux con un doble pisotón sobre la espalda. Luego lo mandó a volar del ring con potentes patadas voladoras y volvió a castigarlo azotándolo contra la lona. Cuando quedaban poco más de dos minutos, Legacy intentó una plancha con giro de 450 grados desde la tercera cuerda, pero Van Dux logró esquivarlo a tiempo y reaccionó con un powerbomb. Van Dux buscó la victoria con una rápida rodada a espaldas, aunque Sean Legacy resistió la cuenta y reaccionó conectando un 619 o Tiger Kick. Con menos de un minuto para acabar la lucha, Legacy volvió a intentar la plancha con giro de 450 grados, pero Van Dux levantó las rodillas para recibirlo así en el aire y lo lastimó. Van Dux trató de lanzarse desde las cuerdas, aunque Legacy lo interceptó con patadas voladoras en el aire. Cuando quedaban apenas veinte segundos, Legacy lanzó a Van Dux hacia la ceja del ring. Van Dux respondió con una patada enzuigiri, pero Legacy lo derribó desde la tercera cuerda. El tiempo límite de tres minutos finalmente se cumplió, por lo que hay empate, pero según las reglas, no puede haber empate, por lo que ambos luchadores quedaron eliminados del torneo. El Final Hubo empate porque el límite de tiempo de 3 minutos se cumplió y ambos luchadores quedaron eliminados. Valoración 7.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, intensidad, movidas aéreas, y con un final inusual e interesante.

Contras Nada negativo para recalcar.



WWE NXT 26 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice vs. Izzi Dame ►3- Jaida Parker vs. Layla Diggs Momentos antes, tras bambalinas, Nattie, la recordada y experimentada Natalya, le dijo a Layla Diggs que la había estado viendo últimamente y que quería ser su sécond y acompañarla en su esquinero durante su lucha de debut en NXT. Diggs comenzó provocando a su rival antes de que Parker la atacara con varios golpes y la dejara colgada sobre la cuerda media para buscar su Hip Attack. Diggs logró apartarse y respondió con una patada giratoria, aunque Parker finalmente sí conectó el Hip Attack. Diggs reaccionó tambien con una patada giratoria y buscó la victoria, pero Parker resistió el toque de espaldas y luego, Diggs subió a la tercera cuerda. Diggs intentó rematar la lucha con un moonsault, pero Parker logró esquivarlo y respondió con otro Hip Attack. Parker se quedó observando a Diggs antes de levantarla y rematarla con un powerbomb para conseguir la victoria. El Final Powerbomb de Jaida Parker. Valoración 6.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, corta, pero aceptable, interesante debut de Layla Diggs y, por supuesto, lo más interesante, es cómo este nuevo personaje de Jaida Parker la muestra como una chica totalmente ruda, totalmente diferente a lo que era antes, con tatuaje, con bandana en la cabeza, se ve muy diferente.

Contras Nada negativo para resaltar.



► El Campeón NXT, Tony D’Angelo, salió al ring para anunciar que la próxima semana defenderá el Campeonato NXT ante Kam Hendrix, quien la semana pasada lo venció en una lucha por equipos. Hendrix hizo equipo con otro novato que está causando también sensación en NXT, Mason Rook, y ambos vencieron a D’Angelo y Myles Borne.

► Sin embargo, Tony D’Angelo se mostró también enojado con Naraku porque se le ha estado apareciendo, dando «regalitos» y más, así que exigió su presencia en el ring.

► Naraku, que en español significa Infierno, y antes reconocido como EVIL en NJPW, ahora esposo de Kairi Sane, apareció en el ring y dijo: «¡Estoy aquí para mantenerte a ti y a tu título a salvo, Tony-san! ¡Me aseguraré de que te mantengas como Campeón NXT porque nuestro destino es ir a la guerra».

► Kam Hendrix apareció y le dijo a Tony D’Angelo: «La próxima semana, ¡destruiré a un pilar de NXT!» Aunque D’Angelo le dijo que él tuvo que hacer muchas cosas para poder ganar el Campeonato NXT, tener un camino difícil y que no iba a dejar de Kam Hendrix, en su primera oportunidad, ganar el título tan fácil.

► Naraku salvó a Tony D’Angelo de un ataque a traición de Kam Hendrix y le hizo una reverencia el japonés al italiano antes de irse.

► Tras bambalinas, Tavion Heights y el Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne, fueron atacados a traición por DarkStatte.

► The Vanity Project intentaron compartir algo de su sabiduría con Tate Wilder, pero este terminó retando a Jackson Drake a una lucha la próxima semana.

WWE NXT 26 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Lola Vice vs. Izzi Dame ►4- TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno vs. Nathan Frazer En esta lucha, vimos al luchador Romeo Moreno representando a España, mientras que Nathan Frazer representó a Jersey, oficialmente, la Bailía de Jersey, una dependencia de la Corona británica ubicada en el canal de la Mancha, al oeste de la costa de Normandía, Francia. Moreno estuvo acompañado de su ídolo, Noam Dar, y Frazer de su compañero de equipo y amigo, el también expañol, Axiom... Moreno sorprendió rápidamente a Frazer con un patadas voladoras desde la tercera cuerda. Moreno tomó el control atrapando a Frazer con una llave de rendición. Cuando quedaba minuto y medio, Frazer intentó atacar desde las cuerdas, pero Moreno lo derribó antes de que pudiera hacer algo. Frazer reaccionó poco después conectando una desnucadora giratoria y ambos comenzaron a intercambiar ataques rápidamente mientras el reloj seguía avanzando. Restando solamente cuatro segundos, Moreno sorprendió a Frazer con una rodada a espaldas y consiguió la victoria justo antes de que terminara el tiempo límite, que hubiera generado otro empate y otra doble eliminación. El Final Rodada a espaldas de Romeo Moreno. Valoración 7.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, bastante interesante, muy buena presentación de Romeo Moreno, va a ser, si sigue así de disciplinado, una estrella. Además, una buena victoria tan rápido en su carrera ante un talento ya establecido en el cartel medio de la división por equipos de WWE como lo es Nathan Frazer.

Contras Nada negativo a remarcar.

