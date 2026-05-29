Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 4 de junio 2026

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TNA se presento este jueves en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos a

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 21 de mayo vimos:

  1. CHAMPIONS CHALLENGE: KC Navarro, Leon Slater, Eric Young, Elijah y Frankie Kazarian derrotaron a Mustafa Ali, Mike Santana, Cedric Alexander, Brian Myers y Bear Bronson (*** 1/2)
  2. Tessa Blanchard derrotó a Harley Hudson (*** 1/2)
  3. Stacks derrotó a Santino Marella (* 1/2)
  4. Fabian Aichner derrotó por DQ a Eddie Edwards (*** 1/4)
  5. KNOCKOUTS CHAMPIONS CHALLENGE: Xia Brookside, Elayna Black y Mara Sadè derrotaron a Léi Yǐng Lee, Heather By Elegance y M By Elegance (*** 1/4)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 4 de junio 2026

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TNA se presentará este jueves 4 de junio en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.

  • WICKED GARDEN MATCH: The Hardys vs. The Righteous
  • Santino Marella e Indi Hartwell vs, Stacks y Arianna Grace
  • BDE vs. Eddie Edwards
Información del Evento
Fecha Jueves 28 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
Sede CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado
Capacidad  5,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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