Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 4 de junio 2026

TNA se presento este jueves en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos a
► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 21 de mayo vimos:
- CHAMPIONS CHALLENGE: KC Navarro, Leon Slater, Eric Young, Elijah y Frankie Kazarian derrotaron a Mustafa Ali, Mike Santana, Cedric Alexander, Brian Myers y Bear Bronson (*** 1/2)
- Tessa Blanchard derrotó a Harley Hudson (*** 1/2)
- Stacks derrotó a Santino Marella (* 1/2)
- Fabian Aichner derrotó por DQ a Eddie Edwards (*** 1/4)
- KNOCKOUTS CHAMPIONS CHALLENGE: Xia Brookside, Elayna Black y Mara Sadè derrotaron a Léi Yǐng Lee, Heather By Elegance y M By Elegance (*** 1/4)
► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 4 de junio 2026
TNA se presentará este jueves 4 de junio en el CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado, coliseo con capacidad para 5,000 aficionados.
- WICKED GARDEN MATCH: The Hardys vs. The Righteous
- Santino Marella e Indi Hartwell vs, Stacks y Arianna Grace
- BDE vs. Eddie Edwards
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 28 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
|Sede
|CoBank Arena at National Western Center en Denver, Colorado
|Capacidad
|5,000 espectadores