De nuevo desde el Memorial Auditorium de Sacramento (California, EEUU), grabado el pasado 15 de mayo, el más reciente episodio de TNA Thursday Night iMPACT! se emitió ayer, 27 de mayo, vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente).

Cinco luchas fueron anunciadas para esta edición. Como principales, un «Champions Challenge» con Mike Santana, Mustafa Ali, Cedric Alexander, Brian Myers y Bear Bronson vs. Eric Young, Leon Slater, KC Navarro, Elijah y Frankie Kazarian; además de un «Knockouts Champions Challenge» con Léi Yǐng Lee, Heather By Elegance y M By Elegance vs. Xia Brookside, Elayna Black y Mara Sadè.

Completando el cartel, tres duelos: Eddie Edwards vs. Fabian Aichner, Santino Marella vs. Stacks y Tessa Blanchard vs. Harley Hudson.

► Desafíos de campeones

CHAMPIONS CHALLENGE: KC Navarro, Leon Slater, Eric Young, Elijah y Frankie Kazarian derrotaron a Mustafa Ali, Mike Santana, Cedric Alexander, Brian Myers y Bear Bronson. Navarro tuvo la fortuna de poner de espaldas planas a Ali, tras una lucha larga, donde Slater, Swanton 450 mediante, tenía vencido al Campeón Internacional TNA, pero Tasha Steelz puso un pie de su jefe en la primera cuerda. Entonces, Slater endosó una Superkick sobre Ali e hizo el tag a Navarro para que este rematara la jugada con su Blessing In Disguise. Si uno de los aspirantes hacía el pin sobre uno de los campeones, se ganaba una tentativa. Es decir, realmente los aspirantes formaban equipo a medias, pues competían entre sí por tal premio. ¿Por qué entonces Slater hizo tal cosa? Aunque el inglés busque recuperar el Campeonato de la División X o conquistar el Campeonato Mundial TNA, es un desprecio al Campeonato Internacional TNA. En cualquier caso, me alegro por Navarro. ♠♠♠1/2

Ante el micrófono de Gia Miller, Stacks, junto con Arianna Grace, dijo que le daría a Santino Marella su merecido por haber provocado que Grace perdiera el Campeonato Mundial Knockouts. Esta lució excitada escuchándolo.

Habrá combate «Wicked Garden» entre The Hardys y The Righteous la semana que viene. «Wicked Garden» parece ser el particular «compound» de Vincent y Dutch. Me gustó la estética de la promo.

Tessa Blanchard derrotó a Harley Hudson. Por fin, algo de exposición individual para Hudson, cuya rodilla izquierda fue objetivo de Blanchard durante toda la contienda. Con todo, la británica puso en aprietos a Blanchard y se sacó algunos «highlights» de su repertorio, como un Ushigoroshi en los compases finales, hasta que «el Diamente Innegable» la tumbó atacando su pierna buena y la remató con su Buzzsaw para el pin. Ocho minutos bastante bien aprovechados por Hudson. ♠♠♠1/2 Tras el choque, Blanchard tomó un micro y se autoproclamó la mejor del mundo.

Reporte semanal de lesiones: Moose y Jada Stone están de baja, mientras Steve Maclin rechazó tratamiento médico tras perder contra Mike Santana la semana pasada; según TNA, su estatus es desconocido.

En «backstage», The Personal Concierge pidió a Léi Yǐng Lee que dejase que Heather y M By Elegance ganasen el Knockouts Champions Challenge. La china lo espantó.

Stacks (con Arianna Grace) derrotó a Santino Marella. Previsible desarrollo: Marella tenía ganado el combate, interferencia de Grace para quitarle su Cobra y Stacks saca tajada rodándolo de espaldas. Bravo. Una IA tal vez lo hubiera hecho con más gracia. ♠1/2 En las postrimerías, hubo paliza sobre Marella e Indi Hartwell hizo el salve. Hartwell propuso lucha de duplas y Daria Rae dispuso, pero para el próximo iMPACT!

Se vio a AJ Francis hablando con un desconocido, pidiéndole de manera bastante intimidatoria que le arreglase cierto papeleo.

Fabian Aichner derrotó a Eddie Edwards (con Alisha Edwards) por DQ. Vistoso debut el de Aichner en TNA, pasando por encima de Edwards durante varios compases y teniendo que lidiar con las interferencias de Alisha, hasta que el árbitro la expulsó de ringside. TNA parece venderlo como un Claudio Castagnoli de más bajo perfil. Sobre los siete minutos, Aichner estaba a punto de hacer que Edwards se rindiera mediante La Fina (un Bulldog Choke), y el resto de The System entraron en el ring para impedirlo. ♠♠♠1/4 Sonada la campana de cierre, The System consumaron paliza.

Más luchas anunciadas para el jueves que viene: BDE vs. Eddie Edwards; Indi Hartwell y Santino Marella vs. Arianna Grace y Stacks.

KNOCKOUTS CHAMPIONS CHALLENGE: Xia Brookside, Elayna Black y Mara Sadè (con Keith Jardine) derrotaron a Léi Yǐng Lee, Heather By Elegance y M By Elegance (con Mr. Elegance y The Personal Concierge). Mismas reglas que en el Champions Challenge que abrió el episodio. Brookside evitó interactuar con una Lee que pretendía ajustar cuentas, hasta que finalmente la ex NXT UK, tras una interferencia de Mr. Elegance, agarrando una pierna de Lee, logró enganchar a su otrora amiga y aplicarle su Darkside. 1, 2 y 3. Otro punto que no entendí: ¿para qué hizo eso Mr. Elegance, si el supuesto propósito era que alguna de las elegantes se agenciara el pin? La acción estuvo bien, pero tal punto carece de lógica. ♠♠♠1/4

Como epílogo, una Brookside de mirada aviesa celebró su victoria.

⇒ No puedo decir que la edición de iMPACT! que nos ocupa tuviese un mal componente «in-ring», exceptuando ese Santino Marella vs. Stacks; curiosamente, la única reminiscencia del «crossover» con WWE que permanece en el producto. Valioso episodio en su apuesta por KC Navarro y Harley Hudson, nombres que junto a Jada Stone, Ricky Sosa, BDE o Myla Grace deberían ir conformando el panorama de la futura TNA. Aichner es un buen luchador, pero igualmente se le asocia a WWE y allí nunca fue estelar. Mi camino es el de la utopía, supongo.

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