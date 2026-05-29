WWE regresa este viernes 29 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Olímpic Arena Badalona en Barcelona, España. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.
► El pasado viernes en SmackDown
- Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Lash Legend (** 1/2)
- Trick Williams venció a Carmelo Hayes (***)
- Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (** 1/2)
- Solo Sikoa venció a Damian Priest (** 1/2)
- Cody Rhodes venció a Sami Zayn (***)
► Momentos clave
- Solo Sikoa se metió a la ceja del ring; Nakamura lo pateó en la cabeza, pero Tonga le aplicó powerslam. Finalmente, con un chokeslam, Talla Tonga venció a Shinsuke Nakaura.
- Lash Legend evitó un golpe, y le dio patada en la cara a Tiffany Stratton. Chelsea Green mandó contra el esquinero a Nia Jax y Legend tomó a Chelsea por el cabello, descuidándose, por lo que Stratton aprovechó y con rodada a espaldas retuvo su título.
- Carmelo Hayes empujó a Ricky Saints y luego, cuando giró, Trick Williams le dio Trick Shot a la cara para ganar por cuenta de tres.
- Lainey Reid sorprendió a Charlotte Flair con una superkick, pero Rhea Ripley respondió castigándola con el Riptide. Finalmente, Flair conectó el Natural Selection para conseguir la victoria.
- Damian Priest derribó a Tama Tonga de la ceja del ring y evitó un Samoan Spike. Luego pateó a Talla Tonga, aunque Solo Sikoa finalmente sorprendió a Priest con un Samoan Spike para quedarse con la victoria.
- Sami Zayn logró empujar a Gunther contra la ceja del ring, aunque Cody Rhodes aprovechó la distracción para rematar a Zayn con el Cross Rhodes y quedarse con la victoria.
► Cartelera WWE SmackDown 29 de mayo de 2026
- Axiom vs. The Miz.
- Cody Rhodes y Gunther a dos días de Clash in Italy.
- Drew McIntyre revela sus planes.
- Randy Orton regresa.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 29 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 12:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede:Olímpic Arena Badalona, Barcelona, España
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|12:00 PM
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|1:00 PM
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|12:00 PM
|Netflix
|Panamá
|1:00 PM
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|1:00 PM
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|2:00 PM
|Netflix
|Chile (Santiago)
|2:00 PM
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|3:00 PM
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|2:00 PM
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|3:00 PM ET
|Netflix
|Canadá — Saskatchewan
|1:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|8:00 PM ET
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|7:00 PM CT
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|6:00 PM MT
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|5:00 PM PT
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|5:00 PM
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|2:00 PM
|USA Network
|Reino Unido (Londres)
|7:00 PM
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|8:00 PM
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|7:00 PM
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|11:30 PM
|Netflix / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|2:00 AM (sábado)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|3:00 AM (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|5:00 AM (sábado)
|Netflix / Binge
|Nueva Zelanda — Auckland
|7:00 AM (sábado)
|Netflix
Debido a que WWE SmackDown se realiza en España, la transmisión internacional por Netflix será en vivo durante la tarde en América Latina y Europa.
En Estados Unidos, SmackDown mantiene su horario habitual de USA Network: 8 PM ET / 7 PM CT.