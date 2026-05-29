WWE SmackDown 29 de mayo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE SmackDown 29 de mayo 2026 | The Miz vs. Axiom

WWE regresa este viernes 29 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Olímpic Arena Badalona en Barcelona, España. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.

► El pasado viernes en SmackDown

  1. Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura (** 1/2)
  2. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Lash Legend (** 1/2)
  3. Trick Williams venció a Carmelo Hayes (***)
  4. Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (** 1/2)
  5.  Solo Sikoa venció a Damian Priest (** 1/2)
  6. Cody Rhodes venció a Sami Zayn (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 29 de mayo de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 29 de mayo 2026 | The Miz vs. Axiom
WWE SmackDown 29 de mayo 2026.
  • Axiom vs. The Miz.
  • Cody Rhodes y Gunther a dos días de Clash in Italy.
  • Drew McIntyre revela sus planes.
  • Randy Orton regresa.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 29 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 12:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede:Olímpic Arena Badalona, Barcelona, España

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 12:00 PM Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios) 1:00 PM Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 12:00 PM Netflix
Panamá 1:00 PM Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 1:00 PM Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 2:00 PM Netflix
Chile (Santiago) 2:00 PM Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 3:00 PM Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 2:00 PM Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 3:00 PM ET Netflix
Canadá — Saskatchewan 1:00 PM Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 8:00 PM ET USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 7:00 PM CT USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 6:00 PM MT USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 5:00 PM PT USA Network
Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 5:00 PM USA Network
Estados Unidos — Hawaii 2:00 PM USA Network
Reino Unido (Londres) 7:00 PM Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 8:00 PM Netflix / DAZN
Islas Canarias 7:00 PM Netflix
India (Nueva Delhi) 11:30 PM Netflix / SonyLIV
Filipinas (Manila) 2:00 AM (sábado) Netflix
Japón (Tokio) 3:00 AM (sábado) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 5:00 AM (sábado) Netflix / Binge
Nueva Zelanda — Auckland 7:00 AM (sábado) Netflix

Debido a que WWE SmackDown se realiza en España, la transmisión internacional por Netflix será en vivo durante la tarde en América Latina y Europa.
En Estados Unidos, SmackDown mantiene su horario habitual de USA Network: 8 PM ET / 7 PM CT.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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