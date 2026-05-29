WWE regresa este viernes 29 de mayo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Olímpic Arena Badalona en Barcelona, España. Será otra noche llena de grandes combates y segmentos.

► El pasado viernes en SmackDown

Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Lash Legend (** 1/2) Trick Williams venció a Carmelo Hayes (***) Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (** 1/2) Solo Sikoa venció a Damian Priest (** 1/2) Cody Rhodes venció a Sami Zayn (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 29 de mayo de 2026

Axiom vs. The Miz.

Cody Rhodes y Gunther a dos días de Clash in Italy.

Drew McIntyre revela sus planes.

Randy Orton regresa.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 29 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 12:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede:Olímpic Arena Badalona, Barcelona, España



Región / Ciudad Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 12:00 PM Netflix México — Frontera Norte (33 municipios) 1:00 PM Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 12:00 PM Netflix Panamá 1:00 PM Netflix Colombia, Perú, Ecuador 1:00 PM Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 2:00 PM Netflix Chile (Santiago) 2:00 PM Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 3:00 PM Netflix Puerto Rico, República Dominicana 2:00 PM Netflix Canadá — Toronto / Montreal 3:00 PM ET Netflix Canadá — Saskatchewan 1:00 PM Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 8:00 PM ET USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 7:00 PM CT USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 6:00 PM MT USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 5:00 PM PT USA Network Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 5:00 PM USA Network Estados Unidos — Hawaii 2:00 PM USA Network Reino Unido (Londres) 7:00 PM Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 8:00 PM Netflix / DAZN Islas Canarias 7:00 PM Netflix India (Nueva Delhi) 11:30 PM Netflix / SonyLIV Filipinas (Manila) 2:00 AM (sábado) Netflix Japón (Tokio) 3:00 AM (sábado) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 5:00 AM (sábado) Netflix / Binge Nueva Zelanda — Auckland 7:00 AM (sábado) Netflix

Debido a que WWE SmackDown se realiza en España, la transmisión internacional por Netflix será en vivo durante la tarde en América Latina y Europa.

En Estados Unidos, SmackDown mantiene su horario habitual de USA Network: 8 PM ET / 7 PM CT.