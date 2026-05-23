SmackDown: Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura y Damian Priest lo salvó

por
Damian Priest Shinsuke Nakamura

La semana pasada en SmackDown, Shinsuke Nakamura le dijo a Talla Tonga, a quien estaba desde hacía meses intentando que dejara los MFTs: «Bueno, parece que ya tomaste tu decisión».

Shinsuke Nakamura no logró vengarse de Talla Tonga y su ataque

Shinsuke Nakamura Talla Tonga durante WWE SmackDown
Shinsuke Nakamura Talla Tonga en WWE SmackDown del 22 de mayo de 2026

Y fue brutalmente atacado a traición por Talla Tonga, por lo que se dio esta noche esta lucha en la más reciente edición de la marca azul presentada por WWE.

La campana sonó y empezaron con toma de réferi; Nakamura luego le dio una patada a la pierna a Tonga y bailó un poquito, para luego darle derechazos a Tonga.

Sin embargo, Talla le dio un tremendo golpe a la laringe y le dio pisotones rápidos a Nakamura, así como le puso la bota en la cara varios segundos, mientras Tama Tonga y Solo Sikoa miraban desde ringside.

Talla Tonga luego mandó duro a Nakamura contra el esquinero, lastimándole la espalda, para luego caerle encima de la cara con la pantorrilla y arrojarlo de espaldas contra la lona.

Nakamura le dio una patada a Talla Tonga en el pecho y luego, intentó una guillotina cuando Tonga estaba sobre las sogas, pero este lo esquivó y lo mandó de cara contra la lona, para luego bajarlo del ring y azotarlo duro de espaldas contra la barricada de protección.

Tras comerciales, Nakamura se salió de una guillotina al cuello y le dio un rodillazo a la espalda del gigante y lo llevó contra la lona, para luego darle patadotas al pecho.

Nakamura pateó a Talla Tonga en el esquinero, luego le dio rodillazo al abdomen y le saltó sobre la rodilla para darle una guillotina a la espalda con la otra pierna, pero la cuenta llegó solo a dos.

Solo Sikoa se metió a la ceja del ring; Nakamura lo pateó en la cabeza, pero Tonga le dio tremendo powerslam contra la lona.

Finalmente, con un chokeslam, Talla Tonga venció a Shinsuke Nakaura.

Tama Tonga Solo Sikoa durante WWE SmackDown
Tama Tonga Solo Sikoa en WWE SmackDown del 22 de mayo de 2026

Sin embargo, lo interesante vino después: Talla Tonga evitó que Solo Sikoa le diera un Samoan Spike a Nakamura… solo para conectarle tremendo Hidden Blade él mismo a Nakamura y luego sí ponerlo en bandeja de plata a Nakamura.

Shinsuke Nakamura y MFT durante WWE SmackDown
Shinsuke Nakamura y MFT en WWE SmackDown del 22 de mayo de 2026

Y por si fuera poco, Damian Priest llegó con una silla para hacer salir del ring a los MFTs. Aunque Talla Tonga quería hacerle frente al de Puerto Rico, Sikoa dio la orden de marcharse.

Damian Priest Shinsuke Nakamura durante WWE SmackDown
Damian Priest Shinsuke Nakamura en WWE SmackDown del 22 de mayo de 2026

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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