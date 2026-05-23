SmackDown: Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura y Damian Priest lo salvó

La semana pasada en SmackDown, Shinsuke Nakamura le dijo a Talla Tonga, a quien estaba desde hacía meses intentando que dejara los MFTs: «Bueno, parece que ya tomaste tu decisión».

► Shinsuke Nakamura no logró vengarse de Talla Tonga y su ataque

Y fue brutalmente atacado a traición por Talla Tonga, por lo que se dio esta noche esta lucha en la más reciente edición de la marca azul presentada por WWE.

La campana sonó y empezaron con toma de réferi; Nakamura luego le dio una patada a la pierna a Tonga y bailó un poquito, para luego darle derechazos a Tonga.

Sin embargo, Talla le dio un tremendo golpe a la laringe y le dio pisotones rápidos a Nakamura, así como le puso la bota en la cara varios segundos, mientras Tama Tonga y Solo Sikoa miraban desde ringside.

Talla Tonga luego mandó duro a Nakamura contra el esquinero, lastimándole la espalda, para luego caerle encima de la cara con la pantorrilla y arrojarlo de espaldas contra la lona.

Nakamura le dio una patada a Talla Tonga en el pecho y luego, intentó una guillotina cuando Tonga estaba sobre las sogas, pero este lo esquivó y lo mandó de cara contra la lona, para luego bajarlo del ring y azotarlo duro de espaldas contra la barricada de protección.

Tras comerciales, Nakamura se salió de una guillotina al cuello y le dio un rodillazo a la espalda del gigante y lo llevó contra la lona, para luego darle patadotas al pecho.

Nakamura pateó a Talla Tonga en el esquinero, luego le dio rodillazo al abdomen y le saltó sobre la rodilla para darle una guillotina a la espalda con la otra pierna, pero la cuenta llegó solo a dos.

Solo Sikoa se metió a la ceja del ring; Nakamura lo pateó en la cabeza, pero Tonga le dio tremendo powerslam contra la lona.

Finalmente, con un chokeslam, Talla Tonga venció a Shinsuke Nakaura.

Sin embargo, lo interesante vino después: Talla Tonga evitó que Solo Sikoa le diera un Samoan Spike a Nakamura… solo para conectarle tremendo Hidden Blade él mismo a Nakamura y luego sí ponerlo en bandeja de plata a Nakamura.

Y por si fuera poco, Damian Priest llegó con una silla para hacer salir del ring a los MFTs. Aunque Talla Tonga quería hacerle frente al de Puerto Rico, Sikoa dio la orden de marcharse.