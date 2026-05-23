SmackDown: Tiffany Stratton venció a Lash Legend y retuvo el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE

Esta noche, en la segunda lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Tiffany Stratton puso en juego el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE ante Lash Legend, quien aceptó el reto abierto.

► Con ayuda de Chelsea Green , Tiffany Stratton retuvo ante Lash Legend el Campeonato de los Estados Unidos WWE

Inicialmente, Legend buscó atacar, pero con volteretas y mucha rapidez, Stratton se liberó.

Hasta que con una tacleada de hombro tremenda, Legend logró detener a la campeona, quien luego evitó una botaza a la cara y atacó con clipeadas la parte trasera de la pierna de Legend, para sacarla del ring con patadas voladoras.

Tiffy voló sobre Legend con una plancha, aunque casi se queda corta y se golpea ella misma, pero se rescató.

Legend con un codazo la detuvo y luego, la arrojó duro de espaldas contra la ceja del ring. Chelsea Green apareció para apoyar a Tiffany Stratton.

Tras comerciales, Legend seguía controlando a Stratton, dándole tacleadas de hombro en el esquinero, para que luego la campeona con una súper rana lograra darle vuelta y obtener una cuenta en dos segundos.

Sin embargo, Legend le dio tremendo lazo al cuello y casi gana el combate. Stratton recibió una dormilona en el cuello de parte de su retadora y con stunner rompequijadas se liberó Tiffy.

Stratton mandó de cara contra el esquinero a Lash, luego le dio varios lazos al cuello y logró de nuevo con otro tremendo stunner llevarla al esquinero.

Tiffy voló y le cayó con splash de espaldas en el esquinero, luego, le hizo tremendo stunner tras rebotar en las sogas, pero Legend pudo evitar la tercera palmada del réferi.

Con una Frankensteiner mal ejecutada, Stratton mandó de cabeza a Legend contra el esquinero, pero esta reaccionó con powerbomb y casi gana la contienda.

Stratton luego sorprendió con rodada a espaldas a Legend, pero la cuenta llegó solo a dos.

Lash evitó un golpe, y le dio patadota en la cara a Tiffany. Chelsea mandó contra el esquinero a Nia y Legend tomó a Chelsea por el cabello, descuidándose, por lo que Stratton aprovechó y con rodada a espaldas retuvo su título.

Stratton se mostró molesta con Chelsea cuando le puso el título estando ella en la rampa, pero se rio luego, así que podríamos estar viendo el nacimiento de una nueva alianza.