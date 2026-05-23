SmackDown: Trick Williams venció a Carmelo Hayes con ayuda de Ricky Saints

Esta noche, en la tercera lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Carmelo Hayes hizo frente a Trick Williams, el actual Campeón de los Estados Unidos WWE.

► Así fue la victoria de Trick Williams ante Carmelo Hayes en WWE SmackDown

La lucha empezó con Trick dándole dos rápidos azotones de espaldas contra la lona a Melo, quien reaccionó con potentes patadas voladoras.

Luego, Melo le dio varios machetazos al pecho a Trick en tres esquineros, hasta que Williasm le tomó la mano y luego le dio tremenda bofetada en la cara.

Williams luego le dio varios pisotones a la cara y al cuerpo a Melo en el esquinero mientras los fans lo apoyaban.

Carmelo con una patada enzuigiri reaccionó y le dio raquetazos al pecho a Trick, pero este con dos patadas giratorias logró liberarse del castigo, hasta que Melo con una rana logró una cuenta en dos segundos.

Melo voló tras rebotar en las sogas, pero Trick lo arrojó con un azotón de espaldas contra la lona del ring, estilo Rock Bottom, y la cuenta llegó casi a tres.

Trick luego castigó la garganta de Carmelo contra las sogas, pero este le movió las cuerdas y lo mandó fuera del ring cuando Williams quería darle una patada en la cara.

Lil Yachty protegió a Williams y evitó que Carmelo le cayera encima con tremendo tope suicida, pero Hayes lo arrojó duro de cara contra las escaleras metálicas.

Tras comerciales, Melo y Trick intercambiaron fuertes puñetazos a la cara. Melo le dio rodillazo al abdomen y luego, con desnucadora, Williams lo detuvo.

Lil Yachty le dio la orden a Trick Williams que lo llevara contra el esquinero, pero Williams se demoró haciendo la pose de Ricky Saints y Melo lo golpeó.

Tras esto, hubo intercambio de lazos al cuello, Swerve voló desde el esquinero con lazo al cuello y luego, Carmelo le hizo La Mística a Williams, pero la cuenta llegó solo a dos.

Ricky Saints llegó a ringside enojado y le gritó a Melo que mejor se enfocara en su lucha.

Williams lo castigó con uppercut tras mandarlo a volar, pero Melo reaccionó con patadas voladoras y una patada frontal a la cara. Williams con tremenda patada giratoria, casi se lleva la victoria.

Con un codebreaker, Hayes casi se lleva la lucha. Saints distrajo a Hayes cuando quería volar desde el esquinero y Williams le dio un derechazo. Saints se burló de Hayes, pero Trick lo arrojó feamente contra el suelo de ringside.

Saints se subió a la ceja del ring; Hayes le hizo rodada a espaldas a Williams, pero el réferi estaba peleando con Saints y no hizo la cuenta.

Hayes empujó a Saints y luego, cuando giró, Trick Williams le dio tremendo rodillazo Trick Shot a la cara para ganar por cuenta de tres, aunque la lucha no era titular ni Eliminator.

Tras la lucha, Carmelo Hayes atacó brutalmente a Ricky Saints tras bambalinas y le dijo que se mantuviera alejado de sus asuntos.