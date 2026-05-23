SmackDown: Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fatal Influence

En la cuarta lucha del SmackDown presentado por WWE esta noche, vimos a Charlotte Flair y Rhea Ripley hacer equipo para vencer a Fatal Influence, conformado por Fallon Henley y Lainey Reid.

► Así fue la victoria de Rhea Ripley y Charlotte Flair en WWE SmackDown

Esto, luego de que Alexa Bliss le dijera a Charlotte que no iba a luchar con ella, pues fingió estar enferma de gripa. Luego confesó y dijo que era lo mejor, que Charlotte luchara junto a la Campeona WWE para que limaran asperezas y mejoraran su amistad.

Charlotte Flair comenzó dominando a Fallon Henley con un lazo al cuello y luego derribó a Lainey Reid desde la ceja del ring. Henley atrapó a Flair con un torniquete al brazo hasta que Rhea Ripley recibió el relevo y castigó a Reid con una patada seguida de unas patadas voladoras potentes.

Reid respondió con varios golpes y trató de lanzarse con una plancha cruzada, pero Ripley la atrapó en el aire para castigarla con un fallaway slam. Flair luego conectó una botaza a la cara sobre Jacy Jayne y la lucha se trasladó hacia ringside, donde Henley estrelló a Flair de cara contra la mesa de comentaristas antes de derribarla con un lazo al cuello.

De regreso en el ring, Fatal Influence mantuvo el control sobre Flair. Reid castigó el pecho de Flair con un codazo y luego la atrapó con un candado al cuello. Flair intentó reaccionar, pero Reid volvió a derribarla y siguió castigándola en la zona media.

Henley entró para continuar el ataque, aunque Flair respondió conectando sus raquetazos al pecho y luego una botaza a la cara para castigar a Henley. Jayne intervino a espaldas del réferi para hacerla tropezar y Reid aprovechó para conectar un súplex. Flair finalmente reaccionó con varios antebrazos hasta que ambas quedaron tendidas tras un choque doble, la famosa X de los lazos al unísono al cuello.

Ripley recibió el relevo y arrasó con Reid y Henley usando lazos al cuello, un antebrazo, una superkick y un súplex alemán. Después conectó una patada directa a la cabeza de Reid y remató con un Razor’s Edge, aunque Henley rompió la cuenta. Flair regresó para conectar una botaza a la cara seguida de una bala de cañón sobre Fatal Influence. Reid sorprendió a Flair con una superkick, pero Ripley respondió castigándola con el Riptide. Finalmente, Flair conectó el Natural Selection para conseguir la victoria.

Sin embargo, tras la lucha, Flair, Ripley y Bliss fueron atacadas por Jade Cargill, Michin y B-FAB. Fatal Influence se unió también a atacar a Flair y Bliss. Ripley le dio un cabezazo a Cargill, pero esta le dio una patada frontal a la cara y la remató con su Jaded de cara a su lucha titular el domingo 31 de mayo en el evento premium WWE Clash In Italy 2026.