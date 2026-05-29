Lyra Valkyria ve el lado positivo de WWE Unreal

El año pasado, Netflix estrenó «WWE Unreal», una serie que mostró en su primera temporada cinco episodios que permitió a los fans descubrir los entretelones de la empresa, desde el debut de Monday Night RAW en Netflix hasta WrestleMania 41. A lo largo de la serie, se documentan imágenes de la sala de guionistas de la WWE, los dramas tras bastidores y la preparación de algunos de sus eventos más importantes del año, ofreciendo al público una visión más profunda de lo que se trabaja tras bastidores en la lucha libre profesional.

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«WWE Unreal» ha generado controversia entre luchadores y aficionados desde su estreno. Algunos lo consideran entretenido y una nueva forma de conectar con el talento, mientras que otros creen que expone demasiado los entretelones del negocio. Esto último suele ser cierto cuando las cámaras y los micrófonos están presentes durante los momentos más delicados para los luchadores tras bastidores.

Uno de los momentos más emotivos de la segunda temporada de «Unreal» fue cuando Valkyria rompió a llorar tras bastidores después de su combate en SummerSlam contra Becky Lynch (cuando perdió el Campeonato Intercontinental Femenil), al sentir que no había rendido al nivel esperado. Sin embargo, en una entrevista reciente con «WittyWhitter», admitió que el énfasis que el programa pone en la vulnerabilidad es uno de los aspectos más positivos de la serie.

«Sabía, cuando hablé con la cámara después del combate de SummerSlam, que pasarían algunos meses antes de que se emitiera, y no tenía ni idea de cómo sería recibido ni de cómo se presentaría en el programa ni nada por el estilo. En ese sentido, es muy realista cómo lo han manejado. Fue un momento muy vulnerable para mí. Podría haber salido bien o mal, pero me sorprendió mucho la conexión que la gente parece haber tenido con esa entrevista… independientemente de lo que pensara del combate, supongo que la entrevista ‘Unreal’ fue algo positivo porque mostró a la gente las dificultades y la pasión, y eso no solo me pasa a mí, sino a todos cada semana.»

Por otro lado, la ex Campeona Intercontinental también argumentó que a veces se exageran los momentos negativos del elenco, lo cual considera uno de los inconvenientes del programa, pero entiende que es parte del entretenimiento. En todo caso, aunque Valkyria destacó aspectos buenos y malos de “WWE: Unreal”, hay otros veteranos de la WWE que han sido más vocales en su pronunciamiento, por ejemplo, CM Punk afirmó en su momento que la serie va en contra de todo lo que le han enseñado a lo largo de su carrera.