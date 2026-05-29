Nuevo episodio de ROH vía HonorClub el que se emitió ayer 28 de mayo, grabado desde los WJCT Studios en Jacksonville (Florida, EEUU) el pasado día 18.

Tres luchas titulares encabezaron esta edición: Bandido defendiendo el Campeonato Mundial ROH ante Volador Jr. (vista una semana atrás en la Arena México), Mark Davis poniendo sobre la mesa el Campeonato Nacional AEW frente a Adam Priest y AR Fox haciendo lo propio con el Campeonato Mundial de Televisión ROH y con Dezmond Xavier como retador.

Además, otros siete puntos completaron el cartel: Dalton Castle y The Outrunners vs. The Frat House en un «proving ground», Maya World vs. Trish Adora, Rachael Ellering vs. Viva Van bajo reglas puras, Angelico vs. «Main Man» Oro y las implicaciones de The Lethal Twist, Anthony Ogogo y Stori Denali y una charla entre Athena y Caprice Coleman.

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El capítulo abrió con recapitulación de la victoria de Athena sobre Mina Shirakawa en AEW Double or Nothing 2026.

CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis (c) derrotó a Adam Priest para retener el título. Buen primer combate, con un desempeño muy científico de Priest, quien intentó incapacitar la tocada mano derecha del campeón e intentar rendirlo en varias ocasiones. Duro trabajo tuvo Davis, hasta aplicar su Martinete y poner de espaldas planas a su retador. Segunda defensa de Davis desde que ganara la correa en el episodio de AEW Collision del pasado 9 de mayo. ♠♠♠3/4

Anthony Ogogo (con Shawn Dean, Carlie Bravo y Christyan XO) derrotó a Darian Bengston. El actual monarca de ACTION Wrestling, mucho más dinámico que Ogogo, mostró varias movidas e incluso estuvo cerca de consumar una cuenta de tres, pero sobre los cinco minutos de contienda, Ogogo se sacó su derechazo característico y Bengston tuvo un sueño placentero en brazos de Morfeo. El réferi decretó entonces el final de la contienda. No fue el típico «squash» de realce, pues el perdedor pudo dejar una digna impronta. ♠♠3/4

Anuncios para el próximo jueves: Lee Moriarty (c) vs. Mance Warner en un «proving ground» por una oportunidad al Campeonato Puro ROH y otro «proving ground», esta vez femenil, por una tentativa al oro equivalente, entre Deonna Purrazzo (c) y Isla Dawn.

LUCHA DE REGLAS PURAS: Viva Van derrotó a Rachael Ellering. Cada una gastó un «rope break». En los compases finales, Ellering lanzó un puñetazo a la cara de Van que el réferi no vio, seguido de su Collapse Suplex, pero Van no sucumbió al pin. Seguidamente, Van se repuso y con su Japonese Ocean Cyclone Suplex, logró que la cuenta llegara a tres. ♠♠3/4

Angelico derrotó a «Main Man» Oro. Aunque tumbó en varias ocasiones a Angelico, este no sudó demasiado, venciendo vía Navarro Death Roll sobre los cinco minutos. Extraña lucha, considerando que fue de realce para un luchador que suele ejercer de talento de realce. ¿Impulso para Angelico siete años después? No me hagan soñar. ♠♠1/2

Caprice Coleman se sentó a hablar con Athena en primera parte de una entrevista pregrabada. La Campeona Mundial ROH dijo que la casa del honor ahora ya no es conocida por Bryan Danielson, Samoa Joe o Nigel McGuinness, sino por ella, y que todavía no había visto a ninguna oponente que de verdad mereciera su oro. La semana que viene Hyan intentará conseguir una oportunidad titular contra Athena en un «proving ground».

Maya World derrotó a Trish Adora. Choque muy parejo, donde la avispada World logró enganchar a Adora en un paquetito antes de que esta le endosara su Lariat Tubman, llevándose el triunfo súbitamente sobre los nueve minutos. World tiene combate contra Hazuki este sábado en Collision. Nada casual pues el resultado. ♠♠♠1/4

Stori Denali (con Mark Haskins) derrotó a Brooke Havok. Aquí sí, paliza al uso. Denali inclusó jugó un poco con Havoc hasta que la «jobber» se revolvió un poco y la «Premier Athlete», cansada, decidió endosarle su Chokeslam y cubrirla. ♠1/2

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS ROH: Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) (c) derrotaron a The Frat House (Preston Vance, Griff Garrison y Jacked Jameson). Dos semanas seguidas de luchas irrelevantes para los monarcas de tercias. Tras el doble codazo de los Outrunners, Castle puso de espaldas planas a Jameson en apenas cuatro minutos. ♠♠ Acabado el trámite, The Lethal Twist asaltaron a Castle y los Outrunners. Ian Riccaboni subió al ring para intentar sacar unas palabras de los rudos. Blake Christian expuso haber demostrado que era carne de «main event» y retó a Castle y los Outrunners. Christian concluyó invitando a tres incautos a luchar, pues tenía ganas de sacudirse alguna que otra frustración.

The Lethal Twist (Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson) derrotaron a Rosario Grillo, Hayden Seal y KayJay Impala. Grillo se rindió mediante una cruceta de Lethal. Otra señora tunda, innecesaria a más no poder. ♠1/2

CAMPEONATO MUNDIAL ROH: Bandido (c) derrotó a Volador Jr. para retener el título. Décima defensa de Bandido desde que conquistara la presea en AEW Dynasty 2025. Notable combate por cortesía del CMLL en pos de dar enjundia al episodio. Así cualquiera. ♠♠♠♠1/4

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: AR Fox (c) derrotó a Dezmond Xavier para retener el título. «Main event» de calidad, sin ardides y con mucho respeto por parte de ambos protagonistas, aunque diera la sensación de poder haber dado más de sí. Tuvo casi en sus manos el oro Xavier, pero cuando iba a rematar a Fox con su 450, perdió el equilibrio y el campeón tuvo la viveza de bajarlo a la lona mediante un Spanish Fly, aplicarle un Twisting Suplex y por último, su 450. 1, 2 y 3. Tercera defensa de Fox desde que se coronara en el episodio de ROH del pasado 14 de mayo. ♠♠♠3/4

⇒ ¿Un show con tres luchas notables puede considerarse un show mediocre? Claro que sí. Hablamos de tres puntos rescatables de un total de diez, y uno de ellos se sacó de una función del CMLL. Asimismo, el estelar pudo ser bastante mejor. ROH destila la sensación de tener un techo impuesto por sus responsables para nunca parecer superior a AEW y estar siempre relegada a un rol de «marca B». Y a menos que tengas el respaldo de WWE detrás, una «marca B» nunca consigue un acuerdo televisivo.

♠♠3/4