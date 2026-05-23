CMLL: Bandido retuvo el Campeonato ROH ante Volador Jr.

Bandido demostró nuevamente por qué es uno de los campeones más espectaculares en AEW luego de imponerse a Volador Jr. en la lucha estelar de la Arena México.

Desde los primeros minutos, ambos luchadores apostaron por la velocidad, los vuelos y los castigos de alto impacto. El campeón intentó imponer condiciones con su explosividad, aunque el “Depredador del Aire” respondió con movimientos igual de arriesgados tanto dentro como fuera del ring.

La intensidad aumentó rápidamente y ninguno logró controlar por completo el combate. Volador sorprendió en ringside con unas tijeras utilizando la barrera de protección, mientras que en el cuadrilátero ambos intercambiaron cuentas y castigos que hicieron reaccionar al público.

La recta final fue un auténtico intercambio de movimientos devastadores. Bandido conectó un impresionante 21plex que parecía definitivo, aunque Volador resistió de forma increíble. Poco después, el “Depredador del Aire” respondió con un Canadian Destroyer que también estuvo cerca de darle el campeonato.

► Momentos claves

Finalmente, el monarca encontró el momento exacto para terminar la lucha. Bandido derribó a Volador con un fuerte azotón y posteriormente ejecutó un espectacular super 21plex para conseguir la cuenta de tres y retener el Campeonato Mundial de ROH.

El momento definitivo llegó cuando Bandido sorprendió a Volador Jr. con un brutal super 21plex desde la lona. El impacto fue suficiente para asegurar la victoria y mantener en su poder el Campeonato Mundial ROH.

¡BANDIDO RETIENE EL TÍTULO DE ROH! 🏆 El más buscado tuvo un luchononón frente a Volador Jr, quien sabe perder y le rinde respeto 👏#CMLLxFSMX pic.twitter.com/wkXKGJJhvB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 23, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Bandido sigue dominando en ROH y aunque Volador se llevó al derrota, demostró por qué es un peligroso rival dentro y fuera del CMLL.

►Resultados del 22 de Mayo en la Arena México del CMLL