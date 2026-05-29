Gunther pagó la fianza de Ludwig Kaiser

Ludwig Kaiser, cuyo nombre real es Marcel Barthel, fue arrestado el pasado 20 de mayo tras ser acusado de agresión por un incidente ocurrido el 23 de abril en Orlando. Aunque un reporte inicial daba cuenta que el luchador tenía su grado de culpabilidad, luego se conocieron mayores detalles, y la situación no fue tan grave como se pensaba, a tal punto que pudo obtener la autorización correspondiente para viajar a México, y así mantener sus apariciones programadas en AAA.

► Ludwig Kaiser fue puesto en libertad tras pago de fianza

Según el parte policial, el incidente tuvo lugar en el complejo de apartamentos de Ludwig Kaiser en Orlando, Florida, donde, según el informe, él y su novia, la entrevistadora de AAA Andrea Bazarte, supuestamente estaban «actuando de manera incontrolablemente íntima» dentro de un ascensor con otra persona presente. Cuando la persona, cuya identidad no se ha revelado, salió del ascensor, les dijo a la pareja que «por favor, tuvieran modales», lo que provocó que el luchador supuestamente golpeara a la denunciante con varios puñetazos antes de amenazarlo con más violencia. Aunque se dice que el incidente fue grabado por las cámaras de seguridad, surgió una historia en la que supuestamente el individuo desconocido le habría dicho a Kaiser que iba a llamarle al ICE por «la perra esa», en referencia a Bazarte; no obstante, se dice que esa narrativa no es del todo cierta, aunque tampoco se espera que WWE tome represalias contra el ex miembro de Imperium.

También se pudo conocer que el mismo día de su arresto, Kaiser fue puesto en libertad, y se ha revelado en el mismo parte que su antiguo compañero de Imperium, Gunther, fue quien pagó su fianza de mil dólares. Según los informes, «El General del Ring» pagó dos cheques de $500 para cubrir el monto requerido. Además, los registros judiciales del caso revelan que se programó una audiencia preliminar para el 16 de julio en el Tribunal de Circuito y Condado del Noveno Circuito Judicial del Condado de Orange, Florida. Las partes se reunirán en dicha audiencia entre el 10 y el 28 de agosto de 2026, donde se contempla la posibilidad de un juicio, si fuera necesario.

Tras su arresto, Kaiser se declaró inocente del cargo de agresión, y tras su salida, el luchador ha podido cumplir con sus obligaciones habituales como El Grande Americano, y ahora está enfocado en su Lucha de Máscara contra Máscara contra el El Grande Americano Original en el evento principal de AAA Noche de los Grandes.