En WWE catalogan como falso «insulto de ICE» en arresto de Ludwig Kaiser (El Grande Americano)

Ya lo advertía JBL el día de ayer, tal cual lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS: la versión de que Ludwig Kaiser golpeó a un hombre tras salir de un ascensor en el piso 12 del edificio en donde vive, luego de que este supuestamente le habría dicho a Kaiser que iba a llamarle al ICE por «la perra esa», en referencia a su novia, Andrea Bazarte, sería falsa.

► Se desmorona la versión de que Ludwig Kaiser golpeó a un hombre tras lanzarle insulto a Andrea Bazarte relacionado con ICE

Así lo ha reportado en exclusiva Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien destaca que varias fuentes dentro de WWE le dicen que creen que esta historia es una versión inventada o plantada para que El Grande Americano pueda quedar bien ante sus jefes en WWE y ante los fans, especialmente en México.

Este es el reporte de Sean Ross Sapp en torno a esta falsa historia que había hechos a muchos fans defender a El Grande Americano, pero que sería una forma de manipular a la opinión pública y sembrar confusión:

“Mientras hablaba con varias fuentes dentro de WWE, creen que la historia sobre Ludwig Kaiser defendiéndose a sí mismo y a Andrea Bazarte de comentarios sobre ICE fue plantada dentro de la empresa.

“Hubo un número desconocido que se comunicó con varios miembros de los medios de lucha libre con la historia, en lugar de que lo hicieran el propio Kaiser, Andrea o algún integrante del equipo de WWE”.

Así las cosas, un número de teléfono desconocido filtró esta versión a la empresa, a periodistas y reporteros de lucha libre en Estados Unidos, siendo Raj Giri el único que la publicó, pese a que era un número que no podía ser rastreado fácilmente y que previamente no había revelado información insider o exclusiva de lo que pasa tras bambalinas en WWE.

Por ese motivo, nadie en WWE cree en esta versión y no se sabe quién está detrás de ese extraño número de teléfono desconocido y qué intenciones tendría cualquier persona que esté detrás de este intento de «lavarle la cara» a Ludwig Kaiser. O bien, podría ser algún troll o alguien con ganas de colarle una Fake News a los medios de comunicación. Habrá que esperar a que los protagonistas o WWE desmientan o avalen esta versión, si es que alguna vez lo hacen.

Por otra parte, según reportó Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, el día de hoy, el juez que lleva el caso del arresto de Ludwig Kaiser aprobó una moción para que el luchador alemán, de nombre real, Marcel Barthel, pueda viajar libremente por todo Estados Unidos, así como internacionalmente, mientras avanza el caso.