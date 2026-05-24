AAA: Los Grandes Americanos se golpean con rabia previo a La Noche de Los Grandes

Esta noche, en la más reciente edición de Lucha Libre AAA emitida a través de FOX, se presentó una gran guerra entre El Grande Americano y El Grande Americano Original.

► Los Grandes Americanos calientan su gran rivalidad

Sí, pese a que había una cláusula en el contrato que firmaron la semana pasada, de que si uno de ellos golpeaba al otro antes del evento especial AAA La Noche de Los Grandes 2026, perdía automáticamente la máscara, esto no se dará.

Finalmente, Julius Creed y Brutus Creed se presentaron con sus personajes enmascarados que presentaron en Raw hace unas semanas, llamados Julio Credo y Bruto Credo. Apenas sonó la campana, los Credo se lanzaron sobre sus rivales a golpes. Rayo Americano pateó el cráneo de Julio y se le lanzó con silla, pero Julio le aplicó súplex pecho con pecho.

Bravo Americano se llevó en tijeras a Bruto, pero entró Julio, y entre ambos lanzaron por los aires a Bravo. Los Americanos técnicos tuvieron que ser astutos para eludir los ataques. Ambos salieron en vuelos suicidas sobre sus rivales. Bruto Credo se arrojó en bala de cañón desde el esquinero.

Una piñata del Original Grande Americano («Chaparro Americano», decía), fue usada como arma contra los Credo. Luego, Bravo y Rayo sacaron una mesa, pero los Credo se recuperaron. Julio azotó al Rayo en la ceja del ring. Bravo fue golpeado por los dos villanos.

Bravo fue por la bandera de los Credo, y con ella le dio una golpiza a ambos. Salió en tope suicida sobre Julio y regresó por Bruto, a quien le aplicó un volantín que terminó con azotón lateral. Los Americanos subieron a las alturas y se lanzaron en cabezazos, pero Bruto rompió el toque de espaldas, mientras los fans se emocionaban más.

Julio logró hacerle un doble súperplex a los dos Americanos. Bruto se lanzó en plancha sobre Bravo. Julio lo intentó rematar con plancha de 450 grados. Increíblemente, el Americano rompió la cuenta, mientras los fans coreaban «¡Sí se puede!» y Roberto Figueroa criticaba este grito por «mediocre».

Los Credo colocaron la mesa abajo del ring. Rayo sacó una espada de kendo para salvar a su compañero. Bravo subió a las cuerdas y se lanzó en plancha sobre Julio, que estaba sobre la mesa. Bravo se puso la placa en la máscara y se lanzó en tope sobre Bruto, pero llegó el Original Grande Americano para romper la cuenta. Aplicó súplex a Bravo sobre una mesa y luego lanzó a Rayo sobre la mesa de comentaristas.

El Grande Americano apareció, y con una silla destrozó a los Credo. El Original Grande Americano lo encaró, pero no podía tocarlo; solo se insultaron. El Original Grande Americano decidió retirarse, mientras El Grande Americano le recriminó todo lo que ha hecho: «Nunca serás el verdadero Grande Americano, porque nunca vas a entender la lucha libre mexicana. Y por eso serás siempre shorty G chaparro».

El Original Grande Americano regresó, se quitó la sudadera y dejó ver que tenía una camiseta con la imagen de Andrea Bazarte burlándose de su despido. Le pidió a su rival que lo golpeara. El Grande Americano hizo lo posible por contenerse, y aunque los cuatro compañeros querían evitarlo, terminaron golpeándose brutalmente.

Lucha muy larga, con muchos giros de tuerca. Fue emocionante. Lo malo fue que no hubo resultado. Rey Mysterio llegó para decir que no iban a arruinar su primer día como Gerente General. «¡Quieran o no, la próxima semana va a caer una máscara!»

Tuvo que llegar el resto del elenco desde los vestidores para separarlos. Pero se acabó el programa y ni así se acabó el caos.