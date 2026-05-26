JBL: «Ludwig Kaiser (El Grande Americano) hizo bien, pero inventaron lo de ICE para salvarlo»

Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, el arresto de Ludwig Kaiser, más conocido ahora con su personaje enmascarado de El Grande Americano, ha generado muchas opiniones divididas.

► JBL reacciona a las dos versiones del arresto de Ludwig Kaiser ( El Grande Americano )

Inicialmente, la primera versión que salió fue que un hombre de nombre Richard Reap le reclamó a Kaiser porque estaba besando a su novia, Andrea Bazarte, dentro del ascensor, de una forma que él consideró poco apropiada para un espacio tan pequeño y que se comparte con otras personas.

Kaiser se habría enojado por el reclamo, que supuestamente Reap fue «A la próxima, tengan más modales, por favor» y habría golpeado al hombre al salir del ascensor en el piso 12.

Sin embargo, otra fuente le contó a Raj Giri que, en realidad, lo que supuestamente Reap le dijo a Kaiser habría sido algo así como: ‘Más te vale mostrar algo de respeto antes de que llame a ICE y se lleven a esa perra’, en referencia a su novia.

Al respecto, en la más reciente edición del video podcast Something to Wrestle with Bruce Prichard, JBL reaccionó a lo ocurrido y dijo que, aunque estaba de acuerdo con la agresión de Kaiser a este hombre, por la razón que fuera, no cree en lo absoluto que Reap le haya dicho algo relacionado con ICE a Kaiser y a Andrea. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Sí, creo que es pura mierda. Creo que ambos lados de la historia son pura mierda. Obviamente, esta historia fue inventada para ayudarlo a Ludwig Kaiser, y no sé cuánto de ese reporte fue inventado, pero si me estuvieran arrestando, esa sería la historia que yo inventaría (dijo JBL, refiriéndose al reporte de que la supuesta víctima hizo un comentario sobre ICE hacia la novia de Ludwig Kaiser, Andrea Bazarte).

“Exactamente esa historia. No sé si esto vino del propio Kaiser, que lo filtró; no sé de dónde salió. Pero de repente esto gira perfectamente para convertirlo en el héroe de la historia. O sea, ¿de verdad creen que esa historia es cien por ciento cierta?»

«No creo que esto sea un gran problema. Quiero dejar claro que estoy bien con lo que hizo Kaiser aquí. No tengo ningún problema con esto. Pero la versión del ICE es pura mierda. Todo esto es pura mierda. Creo que esa historia es pura mierda del lado de Kaiser. Y creo que la historia del otro tipo también es pura mierda.

«No sé cuál era el problema de este tipo en el ascensor. Una pareja joven se está besando en un ascensor. Vamos, hombre [risas]. ¿Quién es este tipo? ¿Y de repente decides decir algo al respecto? Hay demasiadas cosas aquí que deben analizarse.

«O sea, ese tipo es un idiota, y luego ese tipo recibe una golpiza y va a la policía a decir que alguien le pegó en un complejo de apartamentos. Qué imbécil. El tipo que llamó a la policía, qué imbécil. Miren, no sé qué es verdad y qué no.

«Si yo fuera Kaiser, esa sería la historia que contaría, que amenazaron con llamarle a ICE a mi novia y la insultaron con eso. No sé si es cierta o no esa versión. Eso es lo que cualquiera de nosotros habría hecho si eso hubiera pasado. O sea, el tipo dijo esto, se metió con mi chica. Yo la estaba defendiendo.

«Nada de eso importa. A un tipo le dieron un golpe. ¿Y qué demonios? Y luego el tipo sale corriendo porque es un maldito cobarde de mierda y va a la policía a entregar al otro. ‘Oh Dios mío, este tipo me intimidó’.

«Tú fuiste el que empezó diciéndole cosas. Todo esto es una estupidez. Espero que esto no afecte a Kaiser, porque no sabemos la verdad aquí. Kaiser no parece ser un tipo impulsivo. Kaiser no parece alguien que inicie peleas.

«Kaiser no parece alguien que haría arbitrariamente algo tan impulsivo como de lo que se le acusa. Espero que todo esto se calme; espero que no afecte nada de lo que haga Kaiser. Y no creo que lo haga.

“El tipo que llama a la policía va a contar su versión de la historia. Va a acomodarla a su manera. Luego la defensa llegará y la acomodará a su manera. La verdad está en algún punto en el medio.

«Yo estoy del lado de Kaiser en esto. Ese tipo no tenía ningún derecho de decirle nada. Lo entiendo, pero llegar a este punto… Kaiser no es el tipo que termina golpeando a alguien solo porque sí. No sé quién era este imbécil que llamó a la policía, pero al diablo con él.

“Quiero dejar claro que no estoy juzgando. He visto suficientes altercados para saber que ambos lados suelen alejarse un poco de la verdad. La verdad está en algún punto intermedio. Estoy cien por ciento con Kaiser en esto. Sin ninguna duda, estoy apoyando a este tipo.

«Creo que Kaiser es un buen tipo; no me parece alguien impulsivo. Si algo pasó aquí, creo que el otro tipo se lo merecía. Así que no sé qué ocurrió, pero estoy respaldando a Kaiser al 100 por ciento”.