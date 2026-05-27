El pasado lunes en WWE Raw, el Campeón Intercontinental, Penta, defendió con éxito su título ante Je’Von Evans en una lucha que muchos describieron como genial, dinámica y de altos vuelos. Penta retuvo con su característico Mexican Destroyer, manteniendo su racha de defensas televisadas en ocho. En nuestra cobertura le dimos una calificación de ★★★½

La lucha generó un interesante debate, especialmente tras las opiniones contrastantes de Dave Meltzer y Bryan Alvarez en Wrestling Observer Radio. El clip de esa discusión se viralizó rápidamente en X, y Meltzer amplió sus comentarios en un tuit.

► El debate: ¿Espectacular o algo de todos los días?

Mientras Álvarez elogió efusivamente la lucha, Meltzer la relativizó, argumentando que ese estilo ya no impresiona como antes:

Dave Meltzer: Veo luchas como esa todas las semanas. Ni siquiera es una lucha de estilo mexicano muy espectacular.

Bryan Alvarez: ¿De qué estás hablando? Pienso que fue genial.

— Eso es porque no ves lucha de todos lados.

—Acabo de ver el mejor PPV de AEW que he visto en mi vida hace 24 horas y aún así pensé que esto fue genial.

—Esto es la lucha libre moderna. Hay encuentros así todo el tiempo.

► La explicación de Dave Meltzer en X

Poco después, Dave Meltzer publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que detalló el porqué de su percepción:

I was cursed watching CMLL before doing the show, particularly Dorada vs. Clon and Blue Panther’s match from Sunday. CMLL main matches when they click are at a such higher level with so much more heat. In 2024, the standard was one thing, but in 2026 they were doing the third… https://t.co/OLOuY6ZVMw — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) May 26, 2026

«Tuve la mala suerte de ver CMLL antes de Raw, particularmente Dorada vs. Clon y el match de Blue Panther del domingo. Las luchas estelares del CMLL, cuando conectan, están en un nivel mucho más alto, con mucho más calor del público. En 2024, el estándar era una cosa, pero en 2026 el CMLL está haciendo las tres o cuatro mejores luchas en un típico show de viernes, sábado o domingo. Ya no es algo fuera de serie. Los tiempos cambian rápidamente. Sin mencionar el nivel en muchas otras compañías hoy en día».

Meltzer sostiene que la calidad general de la lucha libre ha subido tanto que lo que antes se consideraba de élite ahora resulta más común. La exposición constante a empresas como CMLL, AEW, NJPW y otras ha elevado el estándar.

El intercambio no pasó desapercibido. Algunos usuarios coincidieron con Meltzer: «Genial para los estándares de Raw, promedio comparado con lo que pasa en otros shows». Otros criticaron lo que perciben como sesgo, señalando que Meltzer elogia luchas similares en AEW pero las minimiza en WWE.

Lo cierto es que la globalización y el cruce constante de estilos han elevado significativamente el nivel. Lo que hace unos cinco años podía considerarse candidata a lucha del año, hoy no se ve como algo excepcional. Meltzer no está diciendo que la lucha de Penta y Evans fuera mala, sino que, desde su perspectiva (tras ver CMLL ese fin de semana), ya no representa algo fuera de lo común en el panorama actual.