New Japan Pro-Wrestling ha sido vendida: ¿Quiénes son los nuevos dueños?

En una movida sorpresiva que marca el fin de 14 años de propiedad, Bushiroad ha transferido la totalidad de sus acciones en New Japan Pro-Wrestling a TV Asahi Corporation y CyberAgent, Inc. Esto representa un giro inesperado para la empresa luchística más importante de Japón.

Bushiroad, que poseía aproximadamente el 70% de las acciones con derecho a voto de NJPW, vendió todo: TV Asahi se quedó con 3,550,200 acciones; CyberAgent se quedó con 6,950,200 acciones.

Como resultado, ambas compañías poseen ahora el 46,3% de las acciones cada una. TV Asahi, que ya era accionista minoritario con un 22,7%, se convierte en el accionista principal y NJPW pasará a ser una subsidiaria consolidada de la televisora. El valor de la transacción se estima en alrededor de 3.600 millones de yenes (aproximadamente 22,6 millones de dólares).

► Contexto histórico

Bushiroad adquirió NJPW en 2012 de la compañía Yuke’s por unos 500 millones de yenes. Durante su gestión, NJPW tuvo un renacimiento, especialmente en la década de 2010, con una fuerte expansión internacional impulsada por estrellas como Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada y el auge de eventos como el G1 Climax.

En un comunicado conjunto, NJPW expresó:

«Actualmente no tenemos planes de realizar cambios en nuestras diversas operaciones comerciales, incluidos los eventos que organizamos, como resultado de esta transferencia de acciones. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Bushiroad, que ha apoyado nuestro negocio durante muchos años como nuestro mayor accionista, y esperamos trabajar junto con TV Asahi y CyberAgent para seguir expandiendo nuestro negocio».

El presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi, añadió:

«Nuestra misión de crear la mejor lucha y llevar alegría a todos permanece sin cambios. Agradecemos sinceramente su continuo apoyo y aliento».

TV Asahi es el socio histórico de NJPW y ya controlaba gran parte de los derechos de video y archivo de la compañía. CyberAgent, matriz de Abema TV, a través de su subsidiaria CyberFight, ya posee Pro Wrestling NOAH, DDT Pro-Wrestling y Tokyo Joshi Pro (TJPW). Esto abre la puerta a posibles colaboraciones futuras, aunque por ahora no se han anunciado cambios operativos.

Stardom no forma parte de esta transacción. Bushiroad mantiene la propiedad de la empresa femenil después de que NJPW le transfiriera sus acciones en marzo de 2026.

► ¿Cambios a la vista?

Tanto NJPW como las nuevas propietarias han enfatizado que no se esperan modificaciones inmediatas en el calendario de eventos, la estructura de las funciones ni las operaciones diarias. El enfoque, según los comunicados, está en potenciar las fortalezas de TV Asahi en televisión tradicional y las capacidades digitales de CyberAgent.