Juez sanciona a Vince McMahon y WWE por eliminar mensajes

Un juez de Delaware sancionó este miércoles a Vince McMahon y a WWE después de considerar que actuaron de forma “imprudente” al permitir la eliminación de mensajes relacionados con la histórica fusión entre WWE y UFC.

La decisión podría complicar seriamente la defensa de McMahon y varios directivos de la empresa de cara al juicio que analizará cómo se negoció el acuerdo con Endeavor, matriz de UFC.

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► El tribunal apunta directamente a Vince McMahon y Nick Khan

Según la resolución emitida por la Delaware Chancery Court, tanto Vince McMahon como el presidente de WWE, Nick Khan, habrían permitido el uso de mensajes temporales a través de Signal durante conversaciones relacionadas con la operación.

El juez J. Travis Laster afirmó en un documento de 40 páginas que ambos “actuaron imprudentemente” al facilitar la desaparición de potenciales pruebas vinculadas al proceso de venta de WWE.

Además, el tribunal señaló especialmente a Khan como el ejecutivo que “alentó abiertamente” el uso de Signal.

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► La demanda acusa a McMahon de favorecer a Endeavor

La demanda sostiene que Vince McMahon manipuló el proceso de venta de WWE para favorecer a Endeavor y a su CEO, Ari Emanuel, con quien mantiene una relación cercana desde hace años.

Los accionistas que impulsaron el caso aseguran que WWE habría rechazado ofertas económicamente superiores para cerrar finalmente el acuerdo que terminó creando TKO Group Holdings junto a UFC.

La decisión del juez no resuelve todavía el caso principal, pero sí establece sanciones procesales que podrían afectar directamente al juicio.

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► El tribunal asumirá ciertos hechos como verdaderos

Uno de los aspectos más importantes de la resolución es que el tribunal “presumirá como ciertos” determinados hechos relacionados con la conducta y las motivaciones de McMahon y Khan.

Esto supone un golpe importante para la defensa de los directivos, ya que podría facilitar parte de la argumentación de los demandantes durante el juicio.

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► La fusión entre WWE y UFC sigue bajo la lupa

La unión entre WWE y UFC se cerró oficialmente en 2023 y dio origen a TKO Group Holdings, empresa controlada por Endeavor.

El acuerdo fue presentado como una operación histórica dentro del entretenimiento deportivo y los deportes de combate, pero desde entonces también ha generado múltiples cuestionamientos legales y corporativos.

Ahora, la polémica alrededor de los mensajes eliminados añade un nuevo capítulo a una de las operaciones más importantes en la historia reciente de WWE.

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