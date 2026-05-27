AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026: Cartelera, horario y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Dynamite 27 de mayo 2026 | Jericho vs. Ricochet

AEW regresa este miércoles 27 de mayo de 2026, desde el Liacouras Center, en Philadelphia, Pennsylvania. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite 

  1. Ricochet, Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Chris Jericho (*****)
  2. Mark Briscoe venció a Tommaso Ciampa (*****)
  3. CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly: empate (****)
  4. Athena, Thekla, Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter, Alex Windsor, Thunder Rosa y Mina Shirakawa (*** 1/2)
  5. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****)
  6. Will Ospreay venció a Katsuyori Shibata (****)
  7. Rush venció a TJ Crawford (** 1/2)
  8. FIVE MINUTE ELIMINATOR CHALLENGE MATCH: Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Kayla López y Elle Valentine (*** 1/2)
  9. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Orange Cassidy y Roderick Strong (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 27 de mayo 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 27 de mayo 2026 | Jericho vs. Ricochet
AEW Dynamite 27 de mayo 2026.
  • ALIADOS VETADOS DE RINGSIDE: Chris Jericho vs. Ricochet.
  • PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander vs. Hikaru Shida.
  • TORNEO OWEN HART: ‘Jungle’ Jack Perry vs. Mark Davis.
  • TORNEO OWEN HART: Persephone vs. Hazuki.
  • Celebración de MJF como nuevo Campeón Mundial AEW.
  • Kevin Knight explica su traición a Darby Allin.

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 27 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: el Liacouras CenterUniversidad de Temple, en Philadelphia, Pennsylvania.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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