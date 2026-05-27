AEW regresa este miércoles 27 de mayo de 2026, desde el Liacouras Center, en Philadelphia, Pennsylvania. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► La semana pasada en AEW Dynamite
- Ricochet, Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Chris Jericho (*****)
- Mark Briscoe venció a Tommaso Ciampa (*****)
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly: empate (****)
- Athena, Thekla, Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter, Alex Windsor, Thunder Rosa y Mina Shirakawa (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****)
- Will Ospreay venció a Katsuyori Shibata (****)
- Rush venció a TJ Crawford (** 1/2)
- FIVE MINUTE ELIMINATOR CHALLENGE MATCH: Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Kayla López y Elle Valentine (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Orange Cassidy y Roderick Strong (**** 1/2)
► Momentos clave
- David Finlay apareció para atacar a Matt Jackson con un bastón mientras Mark Davis distraía al árbitro con una silla. Andrade aprovechó el caos para conseguir la cuenta de tres.
- Mark Briscoe lanzó a Tommaso Ciampa sobre dos sillas y posteriormente le aplicó un martinete sobre una mesa cubierta de alambre de púas en ringside. Tras regresarlo al ring, Mark conectó un codazo desde la tercera cuerda para conseguir la cuenta de tres.
- Kyle O’Reilly atrapó a Jon Moxley en una dolorosa llave de piernas en el centro del ring mientras sonaba la advertencia del último minuto. Jon luchó desesperadamente por evitar la rendición hasta que finalmente sonó la campana, terminando el combate sin ganador oficial.
- Thekla se dio el relevo a sí misma y abandonó momentáneamente el cuadrilátero, provocando confusión en sus rivales. Esa distracción fue aprovechada por Thekla, quien sorprendió a Thunder Rosa con niebla negra antes de cubrirla con un paquetito para conseguir la cuenta de tres.
- Darby Allin conectó a Mike Bailey con Scorpion Death Drop. Luego atacó con otro Coffin Drop y le aplicó el Scorpion Deathlock. Kevin Knight le dio apoyo a Mike Bailey desde el exterior, pero ante la presión de la llave de sumisión, Speedball no tuvo más opción que rendirse.
► Cartelera AEW Dynamite 27 de mayo 2026
- ALIADOS VETADOS DE RINGSIDE: Chris Jericho vs. Ricochet.
- PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander vs. Hikaru Shida.
- TORNEO OWEN HART: ‘Jungle’ Jack Perry vs. Mark Davis.
- TORNEO OWEN HART: Persephone vs. Hazuki.
- Celebración de MJF como nuevo Campeón Mundial AEW.
- Kevin Knight explica su traición a Darby Allin.
► Horarios y dónde ver AEW Dynamite
Fecha: miércoles 27 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: el Liacouras Center, Universidad de Temple, en Philadelphia, Pennsylvania.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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