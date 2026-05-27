AEW regresa este miércoles 27 de mayo de 2026, desde el Liacouras Center, en Philadelphia, Pennsylvania. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite

Ricochet, Andrade el Ídolo y Mark Davis vencieron a Matt Jackson, Nick Jackson y Chris Jericho (*****) Mark Briscoe venció a Tommaso Ciampa (*****) CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Kyle O’Reilly: empate (****) Athena, Thekla, Julia Hart y Skye Blue vencieron a Jamie Hayter, Alex Windsor, Thunder Rosa y Mina Shirakawa (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante ‘Speedball’ Mike Bailey (*****) Will Ospreay venció a Katsuyori Shibata (****) Rush venció a TJ Crawford (** 1/2) FIVE MINUTE ELIMINATOR CHALLENGE MATCH: Megan Bayne y Lena Kross vencieron a Kayla López y Elle Valentine (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) retuvieron ante Orange Cassidy y Roderick Strong (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 27 de mayo 2026

ALIADOS VETADOS DE RINGSIDE: Chris Jericho vs. Ricochet.

Chris Jericho vs. Ricochet. PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander vs. Hikaru Shida.

Kris Statlander vs. Hikaru Shida. TORNEO OWEN HART: ‘Jungle’ Jack Perry vs. Mark Davis.

‘Jungle’ Jack Perry vs. Mark Davis. TORNEO OWEN HART: Persephone vs. Hazuki.

Persephone vs. Hazuki. Celebración de MJF como nuevo Campeón Mundial AEW.

Kevin Knight explica su traición a Darby Allin.

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 27 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: el Liacouras Center, Universidad de Temple, en Philadelphia, Pennsylvania.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.