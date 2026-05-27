Brie Bella explica cómo se dio el regreso de Paige a WWE

En WrestleMania 42, Paige hizo un sorprendente regreso a la WWE, donde reemplazó a Nikki Bella para ganar los Campeonatos Femeniles de Parejas junto a Brie Bella. Originalmente, Nikki Bella iba a formar equipo con su hermana en el evento, pero tras no recibir el alta médica para luchar debido a una lesión en el tobillo, las gemelas contactaron a la británica.

► Paige reemplazó a Nikki Bella por lesión

Durante una reciente aparición con el podcast «Battleground», Brie Bella explicó que fue la primera en contactar a Paige y reveló que estaba de acuerdo con la idea de regresar en WrestleMania si Nikki Bella no podía competir.

«Le escribí un mensaje para ver cómo estaba, para saber cómo se encontraba. Siempre hemos estado en contacto, es una de nuestras mejores amigas, y ella me dijo: ‘¡Claro que sí, hermana! Si me necesitan, ¡ahí estoy!’. Obviamente, hay que seguir un proceso, pero desde el momento en que la contactamos hasta el final, estaba entusiasmada».

Nikki Bella también dio información adicional sobre el regreso de Paige, explicando que el director creativo de la WWE, Triple H, le dio la opción de decidir si la ex estrella de AEW debía ocupar su lugar, lo cual evidentemente sucedió.

«Entonces me llamó y me dijo: ‘Dime qué piensas’. Me dio la opción de decirme: ‘Paige está disponible para reemplazarte’. Me lo planteó todo y estuve de acuerdo en que ella sería la persona que haría que el momento fuera tan significativo… Me dijo: ‘Si quieres decir que no, es tu decisión’. Y yo le dije: ‘No, ella es la persona que haría que el momento fuera realmente icónico'».

Desde su regreso a WrestleMania, Paige no solo ha logrado conquistar el Campeoato Femenil de Parejas junto a Brie Bella, sino que también ha podido defenderlo con éxito ya en un par de ocasiones, siendo la última el pasado fin de semana en Saturday Night’s Main Event, donde lograron derrotar a The Irresistible Forces.