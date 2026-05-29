TV Asahi da su postura tras la adquisición de NJPW y la relación con Stardom

New Japan Pro Wrestling pasó a ser una filial consolidada de TV Asahi y CyberAgent, una vez que Bushiroad, que había sido su empresa matriz desde hace 14 años, transfirió la totalidad de sus acciones a ambas empresas.
► TV Asahi explica los motivos para la adquisición de NJPW
TV Asahi, la segunda cadena comercial de Japón, que destaca por su fuerte enfoque en noticias, deportes y anime, dio su postura tras la adquisición de la principal empresa de lucha libre profesional.
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Esto sucedió tras una entrevista que un representante no identificado de TV Asahi concedió a Tokyo Sports.
– El objetivo de adquirir NJPW:
La operación tuvo como objetivo fortalecer aún más la cooperación en el desarrollo y la distribución de contenido y propiedad intelectual, y crear conjuntamente contenido y propiedad intelectual de gran impacto con miras a la expansión global, incrementando así el valor corporativo de ambas empresas.
TV Asahi mantendrá la larga relación de confianza con CyberAgent, incluyendo ABEMA. Decidimos adquirirla conjuntamente pensando en el crecimiento de NJPW.
– Sobre las operaciones futuras entre CyberAgent y TV Asahi
No tenemos nada en particular que decir en este momento, pero dado que se trata de una filial consolidada, es muy probable que se establezca un nuevo sistema con TV Asahi como operador principal.
– Sobre la relación con Stardom, empresa que aún es parte del Grupo Bushiroad:
Aún quedan ajustes por hacer entre las dos empresas, pero se espera que la relación amistosa continúe. Ambas organizaciones han realizado eventos conjuntos en tres ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional. Nos gustaría seguir colaborando en el futuro, y creo que sería interesante organizar otro evento conjunto cuando la demanda y el momento sean los adecuados.
– Sobre el Campeonato Femenino IWGP, gestionado por NJPW:
Syuri de Stardom es la actual campeona y por el momento, no hay cambios. Una luchadora de Stardom ostenta el título, por lo que podemos discutir nuevas aspirantes a nivel directivo. Creo que, en el futuro, la luchadora que ostente el cinturón podrá competir en combates dentro de la organización de la actual campeona sin ningún problema. Incluso si una luchadora de otra organización se alza con el título, creo que la puerta siempre estará abierta para Stardom.