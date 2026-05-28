NJPW World dejará de transmitir la programación de AEW en Japón

New Japan Pro-Wrestling anunció el fin de la distribución de los programas de All Elite Wrestling en su plataforma NJPW World para Japón. El acuerdo de streaming concluye el 31 de agosto de 2026, marcando el cierre de varios años de colaboración en la difusión de TV.

► Los últimos programas, en junio

El último episodio de AEW Dynamite que transmitirá NJPW World será el del 24 de junio, mientras que de AEW Collision será el 27 de junio. A partir de julio, los fans japoneses deberán suscribirse a MyAEW para ver los episodios nuevos.

Los archivos históricos (Dynamite, Collision, Rampage, Battle of the Belts y AEW Now) permanecerán disponibles hasta el 31 de agosto, fecha en que expira el acuerdo. La excepción serán los eventos Forbidden Door, que seguirán estando disponibles, pues son coproducciones con NJPW.

► ¿Relación con la reciente venta de NJPW?

Apenas un día antes, Bushiroad transfirió todas sus acciones en NJPW (aproximadamente el 70% de la compañía) a TV Asahi y CyberAgent por alrededor de 3.6 mil millones de yenes (unos 22-24 millones de dólares). NJPW se convierte en subsidiaria consolidada de TV Asahi, con ambas empresas compartiendo un 46.3% cada una. La transferencia se completará el 30 de junio de 2026.

Aunque el anuncio del fin del streaming con AEW menciona explícitamente «conclusión del contrato actual», la coincidencia con el cambio de propiedad sugiere que la nueva estructura corporativa podría haber influido en la decisión de no renovar o reestructurar el acuerdo de distribución.

► ¿Terminará la alianza de NJPW con AEW?

Por el momento, la alianza creativa entre NJPW y AEW sigue vigente. El próximo Forbidden Door está confirmado para el 28 de junio de 2026 en el SAP Center de San José, California.

Los fans en Japón, que tenían la comodidad de tener NJPW y AEW en un solo lugar, ahora deberán contratar dos servicios. Es una tendencia que cada empresa tenga su propia plataforma directa al consumidor.