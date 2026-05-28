Rating WWE SmackDown 22 de mayo 2026: audiencia y cifras

WWE SmackDown del 22 de mayo de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en USA Network. contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Gunther y Royce Keys.

Las luchas presentadas fueron:

Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Lash Legend (** 1/2) Trick Williams venció a Carmelo Hayes (***) Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (** 1/2) Solo Sikoa venció a Damian Priest (** 1/2) Cody Rhodes venció a Sami Zayn (***)

► Audiencia WWE SmackDown 22 de mayo 2026

El show de WWE SmackDown en USA Network atrajo 1.258.000 espectadores, lo cual está por encima de los 1.184.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,29, un aumento con respecto al 0,23 de la semana pasada.

En comparación, con el episodio emitido el 23 de mayo del año 2025 alcanzó 1.383.000 espectadores, con un rating de 0,33 en USA Network mientras que en 24 de mayo del año 2024 superó los 2.147 millones en FOX.

El episodio de SmackDown continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.