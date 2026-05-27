Takaaki Kidani explica los motivos de la venta de NJPW

La madrugada del miércoles 27 de mayo, se dio a conocer la sorpresiva noticia de que la propiedad de NJPW había cambiado de manos: Bushiroad transfirió la totalidad de sus acciones a TV Asahi y CyberAgent.

► El presidente de Bushiroad explicó lo detalles de la venta de NJPW

Antes de esta operación financiera, Bushiroad poseía el 70% de NJPW y TV Asahi el 22,7%. Ahora, TV Asahi y CyberAgent adquirieron cada una el 46,3%. La promoción operará como una filial consolidada de TV Asahi, con el apoyo de CyberAgent. Esta transacción está valorada en aproximadamente 3.600 millones de yenes, lo que equivale a unos 22,6 millones de dólares.

Takaaki Kidani, presidente de Bushiroad, emitió un comunicado explicando los detalles de dicha transferencia de sus acciones. Bushiroad, que había sido la empresa matriz de NJPW desde enero de 2012.

En su comunicado, Kidani manifestó: