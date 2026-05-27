Takaaki Kidani explica los motivos de la venta de NJPW

La madrugada del miércoles 27 de mayo, se dio a conocer la sorpresiva noticia de que la propiedad de NJPW había cambiado de manos: Bushiroad transfirió la totalidad de sus acciones a TV Asahi y CyberAgent.
► El presidente de Bushiroad explicó lo detalles de la venta de NJPW
Antes de esta operación financiera, Bushiroad poseía el 70% de NJPW y TV Asahi el 22,7%. Ahora, TV Asahi y CyberAgent adquirieron cada una el 46,3%. La promoción operará como una filial consolidada de TV Asahi, con el apoyo de CyberAgent. Esta transacción está valorada en aproximadamente 3.600 millones de yenes, lo que equivale a unos 22,6 millones de dólares.
Takaaki Kidani, presidente de Bushiroad, emitió un comunicado explicando los detalles de dicha transferencia de sus acciones. Bushiroad, que había sido la empresa matriz de NJPW desde enero de 2012.
En su comunicado, Kidani manifestó:
Creo que este anuncio es repentino y muchos aficionados pueden estar sorprendidos. En 2012, en un momento crucial en el que NJPW buscaba un mayor desarrollo, tuvimos la fortuna de incorporarlos al grupo. Durante los últimos 14 años, creímos en el poder de la lucha libre profesional como una maravillosa forma de entretenimiento y, junto con todos, hemos trabajado a toda velocidad para que su atractivo llegue a un público aún mayor.
Gracias a nuestros esfuerzos, logramos una asistencia de 46.913 personas en el evento del Tokyo Dome el 4 de enero de este año, consiguiendo un lleno total por primera vez en 28 años. Tras superar los retos del relevo generacional, jóvenes estrellas de entre 20 y 30 años están surgiendo una tras otra, brillando con luz propia en el ring. Como Bushiroad, es un gran orgullo para mí haber presenciado el poderoso crecimiento de NJPW y poder pasar la estafeta a la siguiente generación.
Para que NJPW siga expandiéndose a nivel mundial y continúe su época dorada, es fundamental aprovechar al máximo el material audiovisual acumulado hasta la fecha y evolucionar hacia un negocio de monetización diversificado, centrado en una potente plataforma de distribución. Por lo tanto, confiamos en que la mejor opción es encomendar el futuro al mejor socio posible: TV Asahi, que ha sido nuestro socio desde los inicios de nuestra fundación y ha apoyado continuamente a NJPW a través de la transmisión terrestre, y CyberAgent, que aportará un soplo de aire fresco con tecnología digital de vanguardia.
A todos los aficionados, y a los luchadores y al personal que han apoyado a NJPW con sus apasionantes combates, muchas gracias por acompañar a Bushiroad durante todo este tiempo. Su pasión y sus ánimos han sido nuestra mayor motivación.
Aunque dejará de estar en manos de Bushiroad, puedo afirmar con seguridad que el futuro de NJPW es más prometedor que nunca. Como un apasionado de la lucha libre profesional, seguiré apoyando la nueva era dorada que ustedes están creando. Muchísimas gracias por estos 14 años. Espero con ilusión lo que le depara el futuro a NJPW.