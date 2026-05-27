Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 2 de junio 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Lola Vice retener el Campeonato Femenil NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 26 de mayo vimos:

Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (**)

TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux: empate (***) Jaida Parker venció a Layla Diggs (**) TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno venció a Nathan Frazer (***) Shiloh Hill venció a Charlie Dempsey (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Izzi Dame (***)

► Cartelera WWE NXT 2 de junio 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 2 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Kam Hendrix

Tony D’Angelo (c) vs. Kam Hendrix Zaria vs. Lizzy Rain

Myles Borne y Tavion Heights vs. Darkstate

Tate Wilder vs. Jackson Drake