Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 2 de junio 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Lola Vice retener el Campeonato Femenil NXT.
► En el episodio de WWE NXT del 26 de mayo vimos:
Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (**)
- TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux: empate (***)
- Jaida Parker venció a Layla Diggs (**)
- TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno venció a Nathan Frazer (***)
- Shiloh Hill venció a Charlie Dempsey (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Izzi Dame (***)
- Sean Legacy y Dorian Van Dux empatan y quedan eliminados del torneo WWE Speed
- Jaida Parker derrota a Layla Diggs en NXT ante mirada de Natalya
- Romeo Moreno vence a Nathan Frazer y enfrentará a Lexis King
- Shiloh Hill derrota a Charlie Dempsey; Tristan Angels lo reta
- Lola Vice retiene el Campeonato Femenil NXT | Shawn Spears desata caos con ataque a OTM
► Cartelera WWE NXT 2 de junio 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 2 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Kam Hendrix
- Zaria vs. Lizzy Rain
- Myles Borne y Tavion Heights vs. Darkstate
- Tate Wilder vs. Jackson Drake
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 2 de junio de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores