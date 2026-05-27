Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 2 de junio 2026

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Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos a Lola Vice retener el Campeonato Femenil NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 26 de mayo vimos:

Kelani Jordan venció a Wren Sinclair (**)

  1. TORNEO PARA SER RETADOR POR EL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Sean Legacy vs. Van Dux: empate (***)
  2. Jaida Parker venció a Layla Diggs (**)
  3. TORNEO PARA DEFINIR AL RETADOR AL CAMPEONATO VARONIL WWE SPEED: Romeo Moreno venció a Nathan Frazer (***)
  4. Shiloh Hill venció a Charlie Dempsey (** 1/2)
  5. CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) retuvo ante Izzi Dame (***)

► Cartelera WWE NXT 2 de junio 2026

Logo NXT

El elenco de WWE NXT estará el martes 2 de junio 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

  • CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Kam Hendrix
  • Zaria vs. Lizzy Rain
  • Myles Borne y Tavion Heights vs. Darkstate
  • Tate Wilder vs. Jackson Drake
Información del Evento
Fecha Martes 2 de junio de 2026
Hora (CDMX) 7:00 PM
Transmisión The CW
Sede Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
Capacidad 400 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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