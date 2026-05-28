El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en en la Olímpic Arena Badalona en Barcelona, España, (anteriormente llamado Palau Olímpic de Badalona y Palau Municipal d’Esports de Badalona),coliseo con capacidad para 12,500 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Talla Tonga venció a Shinsuke Nakamura (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton retuvo ante Lash Legend (** 1/2) Trick Williams venció a Carmelo Hayes (***) Charlotte Flair y Rhea Ripley vencieron a Fallon Henley y Lainey Reid (** 1/2) Solo Sikoa venció a Damian Priest (** 1/2) Cody Rhodes venció a Sami Zayn (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

Barcelona recibe a SmackDown por primera vez desde la gira europea de 2024, a dos días de Clash in Italy. Y Axiom lucha en casa. La semana pasada, cuando Cathy Kelley entrevistaba a The Miz y a Kit Wilson en backstage, Axiom interrumpió para preguntarle a The Miz que por qué llevaba una racha perdedora, y lanzó su hipótesis: la maldición de Danhausen podría ser real. The Miz, sintiéndose insultado, lanzó el desafío para Barcelona. Axiom lo aceptó en el acto. The Miz quiere probar que no hay tal maldición, pero la tendrá difícil enfrentando a Axiom en su ciudad natal y con el público totalmente volcado en apoyarlo. ¿Qué estaba pensando The Miz?

La semana pasada, Cody Rhodes derrotó a Sami Zayn, pero Gunther lo atacó por la espalda. Zayn se negó a ayudar al campeón. ¿Qué historia tiene Zayn con Gunther que lo paralizó? ¿Lo veremos justificarse esta noche?

En Clash in Italy, la Campeona WWE, Rhea Ripley defenderá el título ante Jade Cargill. Las dos últimas semanas han sido de escalada constante entre ambas, así que puede esperarse una confrontación.

Está confirmada la presencia de Drew McIntyre, quien no ha tenido una dirección clara desde WrestleMania. Barcelona puede ser el escenario para que el escocés revele finalmente sus planes.

También está confirmado Randy Orton. The Viper fue visto por última vez en WrestleMania, donde noqueó a Cody Rhodes con una devastadora patada a la cabeza.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 29 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 12:00 pm — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede:Olímpic Arena Badalona, Barcelona, España



Región / Ciudad Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 12:00 PM Netflix México — Frontera Norte (33 municipios) 1:00 PM Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 12:00 PM Netflix Panamá 1:00 PM Netflix Colombia, Perú, Ecuador 1:00 PM Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 2:00 PM Netflix Chile (Santiago) 2:00 PM Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 3:00 PM Netflix Puerto Rico, República Dominicana 2:00 PM Netflix Canadá — Toronto / Montreal 3:00 PM ET Netflix Canadá — Saskatchewan 1:00 PM Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 8:00 PM ET USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 7:00 PM CT USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 6:00 PM MT USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 5:00 PM PT USA Network Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 5:00 PM USA Network Estados Unidos — Hawaii 2:00 PM USA Network Reino Unido (Londres) 7:00 PM Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 8:00 PM Netflix / DAZN Islas Canarias 7:00 PM Netflix India (Nueva Delhi) 11:30 PM Netflix / SonyLIV Filipinas (Manila) 2:00 AM (sábado) Netflix Japón (Tokio) 3:00 AM (sábado) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 5:00 AM (sábado) Netflix / Binge Nueva Zelanda — Auckland 7:00 AM (sábado) Netflix

Debido a que WWE SmackDown se realiza en España, la transmisión internacional por Netflix será en vivo durante la tarde en América Latina y Europa.

En Estados Unidos, SmackDown mantiene su horario habitual de USA Network: 8 PM ET / 7 PM CT.