Tras Supercard of Honor, ROH llevó a cabo nuevas grabaciones televisivas el 16 de mayo desde el mismo Wicomico Youth And Civic Center en Salisbury (Maryland, EEUU), con una primera parte de las mismas presentada ayer vía HonorClub.

Siete combates se anunciaron para este episodio: AR Fox (c) vs. Shane Taylor por el Campeonato Mundial de Televisión ROH, un «proving ground» entre Deonna Purrazzo y Janai Kai por una oportunidad al Campeonato Femenil Puro de Purrazzo, Billie Starkz y Diamanté vs. Mina Shirakawa y Queen Aminata, Lio Rush vs. Aaron Solo, Alec Price y Jordan Oliver vs. The Premier Athletes, QT Marshall vs. Action Andretti y las implicaciones competitivas de Rush, Hyan, Maya World, Dalton Castle y The Outrunners.

► Año nuevo, mismo ROH (XV)

Action Andretti derrotó a QT Marshall. Andretti ahora es rudo, tras darle la espalda a Lio Rush, y dio cuenta de ello antes de la lucha, lanzando también varias pullas hacia Marshall. Andretti se valió de algunos trampeos, pero tuvo una victoria limpia sobre Marshall vía pin, tras su Rompecuellos Argentino. ♠♠♠1/4

Hyan y Maya World derrotaron a Allie Katch y Kaia McKenna. Debut de Katch y McKenna (esta, proveniente de la Black & Brave Academy) en ROH. World estuvo cerca de coronarse Campeona Mundial ROH en Supercard of Honor y aquí fue programada en un combate irrelevante por innecesario, donde los talentos de realce apenas pudieron mostrar nada. Hyan y World emboscaron a McKenna y la pusieron de espaldas planas después del Flatliner asistido. ♠♠

Rush derrotó a Ryan O’Neill. Debut del novel O’Neill (entrenado en el Worldwide Wrestling Dojo) con ROH. Espero que Rush no caiga definitivamente en la fórmula empleada con Lance Archer y Satnam Singh y alguna vez tenga un combate competitivo. Su Bull’s Horns y el pin saldaron el trámite. ♠

Alec Price y Jordan Oliver derrotaron a The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) (con Mark Sterling y Stori Denali). Varias distracciones de Sterling (bastante descaradas) y trampeos de los propios «atletas» decantaron el combate del lado de los rudos en los primeros compases. Pero Price y Oliver se repusieron y Nese fue el encajador de la cuenta de tres luego del Doomsday Double Stomp. Price y Oliver enfrentarán a The Kingdom (Matt Taven y Mike Bennett) en dos semanas. ♠♠3/4

Caprice Coleman se sentó a charlar con Eddie Kingston y Ortiz. Kingston dijo que había vuelto a ROH porque quería seguir logrando cosas allí y ayudando a la marca, donde ve que hay más hambre, considerando que su vestidor era mejor que el de AEW. Mientras, Ortiz comentó que él y Kingston querían seguir el ejemplo de Homicide. Buen segmento, siempre es bueno escuchar a Kingston hablar de ROH.

Se mostró una promo de Dalton Castle y The Outrunners ofreciendo sus primeras impresiones justo después de coronarse Campeones Mundiales de Tríos ROH en Supercard of Honor. Castle, en su estilo, claro, anunció que quería luchar con todo el mundo, básicamente.

Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) derrotaron a 4Play (Chulo Montana, Danny Grandview y Ykies). Mismo caso aquí que con Maya World. Acaban de coronarse y les das a los campeones una lucha de realce. Ykies fue la víctima del doble codazo de Magnum y Floyd y el pin. ♠

AR Fox hizo breve promo en «backstage» sobre su lucha contra Shane Taylor, asegurándole que no perdería el Campeonato Mundial de Televisión ROH.

Lio Rush derrotó a Aaron Solo. Ídem aquí con el «Blackheart», quien venía de no poder conseguir el título televisivo de ROH en Supercard of Honor. Su Blue Thunder Bomb hizo que Solo fuese puesto de espaldas planas en apenas cuatro minutos. ♠♠ Tras el combate, Rush siguió hablando de que alguien estaba por llegar y cada vez era más fuerte.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Janai Kai. Menos mal que Purrazzo tuvo un reto digno luego de defender su oro en Supercard of Honor ante Diamanté. Kai pudo demostrar que no esla típica luchadora con bagaje en Taekwondo, aunque su intento de pin más ambicioso fuese fruto de una tremenda patada. Ninguna de las protagonistas gastó un «rope break». Purrazzo enganchó a Kai con su Fujiwara y la «Kick Demon» palmeó la lona al instante cuando restaban tres minutos para cumplirse los 10 estipulados. ♠♠♠1/4

Mina Shirakawa y Diamanté derrotaron a Billie Starkz y Diamanté por DQ. Sobre los 10 minutos, ante la imposibilidad de que sus «minions» salieran triunfantes, Athena interfirió, provocando la descalificación. Athena plantó la cabeza de Shirakawa contra el Campeonato Mundial Femenil ROH. Recordemos, Athena y Shirakawa se medirán en AEW Double or Nothing este domingo como parte de la Owen Hart Cup femenil. ♠♠1/4

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: AR Fox (c) derrotó a Shane Taylor (con Anthony Ogogo) para retener el título. Entretenido duelo, empañado por varias interferencias de Ogogo. ¿De verdad un tipo como Taylor necesita ayuda? Sobre los 10 minutos, Fox pudo deshacerse de Ogogo, tumbar a Taylor y rematarlo con su 450. 1, 2 y 3: segunda defensa de Fox consumada. ♠♠♠1/4

⇒ Capítulo con algunos puntos pensados para vender AEW Double or Nothing, que si bien tuvo un estelar medianamente disfrutable y un «proving ground» de cierta sustancia, acusó los habituales manierismos de cada semana, frenando la candencia de varios nombres como Maya World, Dalton Castle & The Outrunners o Lio Rush. Por cierto, dos ediciones consecutivas otra vez en arenas propiamente dichas y la diferencia respecto a los WJCT Studios resulta abismal.

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