Un día como hoy: WWE crea TakeOver y cambia la historia de NXT

El 29 de mayo de 2014, WWE celebró el primer NXT TakeOver de la historia. Lo que parecía un simple especial desde Full Sail University terminó convirtiéndose en el inicio de una de las marcas más celebradas en los años recientes de la compañía estadounidense de lucha libre profesional.

Durante años, NXT había sido visto principalmente como un territorio de desarrollo. Sin embargo, TakeOver marcó un antes y un después para el show negra y dorada, dando inicio a una serie de eventos que con el tiempo se convertirían en algunos de los espectáculos mejor valorados de toda WWE.

Antes de nada, a continuación vamos a desentrañar todo lo que sucedió durante la velada y probablemente alguno de nuestros lectores prefiera disfrutarla sin saberlo de antemano. Es posible hacerlo gracias a que la propia empresa la subió completa a su canal oficial de YouTube:

► Resultados completos de NXT TakeOver 2014

Bayley derrotó a Sasha Banks durante el pre-show.

derrotó a Sasha Banks durante el pre-show. Adam Rose derrotó a Camacho (Tanga Loa).

Campeonato en Parejas NXT : The Ascension (Konnor y Viktor) vencieron a El Local (Ricardo Rodríguez) y Kalisto para retener.

: (Konnor y Viktor) vencieron a El Local (Ricardo Rodríguez) y Kalisto para retener. Tyler Breeze derrotó a Sami Zayn para convertirse en retador número uno al Campeonato NXT.

Campeonato Femenil NXT : Charlotte Flair (aun no usaba su apellido) venció a Natalya para ganar el título.

: (aun no usaba su apellido) venció a Natalya para ganar el título. Campeonato NXT: Adrian Neville (PAC) derrotó a Tyson Kidd para retener.

► Charlotte Flair gana su primer título

Uno de los momentos más importantes de la noche llegó cuando Charlotte y Natalya se enfrentaron en la final del torneo por el vacante Campeonato Femenil NXT.

Paige había renunciado al cinturón cuando fue ascendida al elenco principal y enseguida se convirtió en Campeona de las Divas.

«La Reina», que estaba acompañada de su padre, Ric Flair, ganaba así el primer título de su carrera, el cual mantendría por 258 días, hasta perderlo con Sasha Banks en NXT TakeO​ver: Rival.

► PAC lideraba aquella época

Adrian Neville, como se llamaba entonces PAC, actual luchador de AEW, lideraba aquella hornada de nuevas Superestrellas WWE que se abrían camino en NXT soñando con Raw y SmackDown.

Aquella era su quinta defensa titular, antes había derrotado a Brodus Clay, CJ Parker (Juice Robinson), Tyler Breeze, Aiden English y Bo Dallas (Uncle Howdy). Y aún le quedaba por delante todo el año para reinar y vencer a Sami Zayn o Titus O’Neil.

También The Ascension mandaban en la división de equipos. Solo tuvieron ese reinado pero duró 364 días y derrotaron a duplas como Adrian Neville y Corey Graves, Baron Corbin y Sawyer Fulton o Too Cool (Grandmaster Sexay y Scotty 2 Hotty).

► El comienzo de una era inolvidable

Quizá nadie lo sabía aquella noche en Full Sail University, pero el primer NXT TakeOver acababa de sentar las bases de una de las etapas más queridas por los aficionados de WWE.

En los años siguientes llegarían eventos legendarios como TakeOver: Brooklyn, TakeOver: Dallas, TakeOver: New Orleans o las guerras entre Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Adam Cole y muchos otros talentos que convirtieron a NXT en una referencia mundial.

Todo comenzó un día como hoy, cuando WWE celebró el primer NXT TakeOver de la historia.

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