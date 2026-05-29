SmackDown: Jade Cargill venció a Alexa Bliss

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Jade Cargill WWE SmackDown

Esta tarde, en la primera lucha del WWE SmackDown desde Barcelona, España, vimos una mala, pero aceptable lucha que careció de emoción entre Alexa Bliss y Jade Cargill, quien este domingo luchará por el Campeonato Mundial Femenil ante la campeona Rhea Ripley en WWE Clash In Italy 2026.

► Así fue la victoria de Jade Cargill y la paliza que le dio a Alexa Bliss en WWE SmackDown

Jade Cargill, Michin y B-Fab aparecieron para arrancar el evento. Los fans gritaron «¡Fuera, fuera!» a Cargill, quien con una sonrisa, les dijo que ella vencer a Rhea Ripley en Clash in Italy.

Su discurso fue interrumpido por la llegada de Rhea Ripley. Ripley fue directa: «Cada semana vienes tratando de presumir, actuando como si el 90% de tu éxito no se debiera a otras haciéndote lucir. Y lo que olvidas es que cuando sólo estamos tú y yo en este ring, te puedo vencer. Te gané en WrestleMania y este domingo volveré a ganarte. Puedes seguir presumiendo lo que quieras, porque cuando la lucha termine, estarás viendo hacia arriba, hacia tu campeona».

WWE SmackDown 29 mayo 2026 Rhea Ripley
WWE SmackDown 29 mayo 2026 Rhea Ripley

Cargill respondió: «¿Crees que de verdad que la división femenil gira en torno a ti?», añadiendo que en realidad no le cae bien a nadie, y quienes aceptan hacer equipo con ella es por conveniencia.

Aparecieron entonces Charlotte Flair y Alexa Bliss. Ambas menospreciaron a Cargill: «¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cinco minutos?». Para ellas tres, le dijeron, ella era una novata. Bliss le dijo que ha luchado con muchas mejores, y que no haga que tenga que avergonzarla.

Nick Aldis, Gerente General de SmackDown, salió en la rampa para programar un mano a mano entre Cargill y Bliss para este momento.

La lucha empezó con Bliss tratando de atacar a Cargill, sin embargo, esta la esquivó… pese a esto, Bliss le saltó en la espalda, le dio varios puñetazos a la cabeza.

Bliss hizo comerse el esquinero a Jade y luego le atacó la tráquea con ayuda de las sogas, y aunque voló con patadas voladoras, en el aire la recibió Jade y la azotó duro de espaldas contra la lona.

Cargill luego elevó a Bliss con un press militar, luego la dejó caer de cara contra la lona y los fans abuchearon a la morenaza.

WWE SmackDown 29 mayo 2026 Alexa Bliss Jade Cargill 3
WWE SmackDown 29 mayo 2026

Bliss evitó un codazo y le bajó las sogas a Cargill, y se lanzó hacia fuera del ring, pero Jade la tomó en el aire y la arrojó duro con un bombazo contra la barricada de protección.

Los fans corearon «¡Fuera, fuera!«, pero Jade solo se reía... Luego, pateó a Bliss en la espalda y se le subió a la nuca en las sogas.

Bliss le dio derechazos a Jade, esta resistió y luego evitó una rodada a espaldas pisándole la mano a la cinco veces Campeona Mundial WWE.

Cargill llevó al esquinero a Bliss y le dio varios uppercuts y codazos a la cara, para luego, hacerle un súplex y una cuenta en dos segundos.

WWE SmackDown 29 mayo 2026 Alexa Bliss Jade Cargill 2
WWE SmackDown 29 mayo 2026

Charlotte Flair pidió a los fans aplaudir a Bliss y los fanáticos de Barcelona, muy sonoros, lo hicieron y gritaron «You Suck!» a Jade.

Bliss le dio patadotas voladoras a Cargill contra la barricada de protección, luego intentó patear a Bliss, pero esta se movió y Jade se dio con la rodilla contra las escaleras metálicas.

Jade evitó el Sister Abigail, luego, Michin logró hacerle zancadilla y lastimarla. Charlotte y Rhea se le fueron encima a Michin y B-FAB y la mandaron al vestidor a punta de golpes.

Bliss pateó a Jade, le hizo un DDT y voló desde el esquinero con su Twisted Bliss, pero Jade la recibió con las canillas en al aire y le dio tremenda patada frontal a la cara. Jade Cargill remató a Alexa Bliss con la Jaded para ganar la lucha por cuenta de tres.

Jade luego sacó una silla metálica y atacó con otro Jaded a Bliss de cara contra esa silla. Charlotte y Ripley regresaron, pero Jade logró salirse del ring e irse.

WWE SmackDown 29 mayo 2026
WWE SmackDown 29 mayo 2026

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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