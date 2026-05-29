SmackDown: Jade Cargill venció a Alexa Bliss

Esta tarde, en la primera lucha del WWE SmackDown desde Barcelona, España, vimos una mala, pero aceptable lucha que careció de emoción entre Alexa Bliss y Jade Cargill, quien este domingo luchará por el Campeonato Mundial Femenil ante la campeona Rhea Ripley en WWE Clash In Italy 2026.

► Así fue la victoria de Jade Cargill y la paliza que le dio a Alexa Bliss en WWE SmackDown

Jade Cargill, Michin y B-Fab aparecieron para arrancar el evento. Los fans gritaron «¡Fuera, fuera!» a Cargill, quien con una sonrisa, les dijo que ella vencer a Rhea Ripley en Clash in Italy.

Su discurso fue interrumpido por la llegada de Rhea Ripley. Ripley fue directa: «Cada semana vienes tratando de presumir, actuando como si el 90% de tu éxito no se debiera a otras haciéndote lucir. Y lo que olvidas es que cuando sólo estamos tú y yo en este ring, te puedo vencer. Te gané en WrestleMania y este domingo volveré a ganarte. Puedes seguir presumiendo lo que quieras, porque cuando la lucha termine, estarás viendo hacia arriba, hacia tu campeona».

Cargill respondió: «¿Crees que de verdad que la división femenil gira en torno a ti?», añadiendo que en realidad no le cae bien a nadie, y quienes aceptan hacer equipo con ella es por conveniencia.

Aparecieron entonces Charlotte Flair y Alexa Bliss. Ambas menospreciaron a Cargill: «¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cinco minutos?». Para ellas tres, le dijeron, ella era una novata. Bliss le dijo que ha luchado con muchas mejores, y que no haga que tenga que avergonzarla.

Nick Aldis, Gerente General de SmackDown, salió en la rampa para programar un mano a mano entre Cargill y Bliss para este momento.

La lucha empezó con Bliss tratando de atacar a Cargill, sin embargo, esta la esquivó… pese a esto, Bliss le saltó en la espalda, le dio varios puñetazos a la cabeza.

Bliss hizo comerse el esquinero a Jade y luego le atacó la tráquea con ayuda de las sogas, y aunque voló con patadas voladoras, en el aire la recibió Jade y la azotó duro de espaldas contra la lona.

Cargill luego elevó a Bliss con un press militar, luego la dejó caer de cara contra la lona y los fans abuchearon a la morenaza.

Bliss evitó un codazo y le bajó las sogas a Cargill, y se lanzó hacia fuera del ring, pero Jade la tomó en el aire y la arrojó duro con un bombazo contra la barricada de protección.

Los fans corearon «¡Fuera, fuera!«, pero Jade solo se reía... Luego, pateó a Bliss en la espalda y se le subió a la nuca en las sogas.

Bliss le dio derechazos a Jade, esta resistió y luego evitó una rodada a espaldas pisándole la mano a la cinco veces Campeona Mundial WWE.

Cargill llevó al esquinero a Bliss y le dio varios uppercuts y codazos a la cara, para luego, hacerle un súplex y una cuenta en dos segundos.

Charlotte Flair pidió a los fans aplaudir a Bliss y los fanáticos de Barcelona, muy sonoros, lo hicieron y gritaron «You Suck!» a Jade.

Bliss le dio patadotas voladoras a Cargill contra la barricada de protección, luego intentó patear a Bliss, pero esta se movió y Jade se dio con la rodilla contra las escaleras metálicas.

Jade evitó el Sister Abigail, luego, Michin logró hacerle zancadilla y lastimarla. Charlotte y Rhea se le fueron encima a Michin y B-FAB y la mandaron al vestidor a punta de golpes.

Bliss pateó a Jade, le hizo un DDT y voló desde el esquinero con su Twisted Bliss, pero Jade la recibió con las canillas en al aire y le dio tremenda patada frontal a la cara. Jade Cargill remató a Alexa Bliss con la Jaded para ganar la lucha por cuenta de tres.

Jade luego sacó una silla metálica y atacó con otro Jaded a Bliss de cara contra esa silla. Charlotte y Ripley regresaron, pero Jade logró salirse del ring e irse.