SmackDown: Axiom venció a The Miz ante los suyos en Barcelona, España

Esta noche, en la segunda lucha de WWE SmackDown, vimos cómo el talentoso luchador español, Axiom, nacido en Madrid, España, venció a The Miz en una buena lucha ante sus compatriotas en Barcelona, España.

► Así fue la gran victoria de Axiom ante The Miz en WWE SmackDown

La campana sonó y, tras la toma de réferi, The Miz puso a Axiom en un torniquete al brazo; este hizo sus piruetas y logró revertir la situación y ponerle el torniquete al Miz.

Miz atacó por la máscara a Axiom, luego… las luces se apagaron después de que Axiom le hiciera un «¡Ole!» y como si le moviera la capa roja.

Miz pisoteó la cara de Axiom y le dio un codazo. Miz luego fue mandado a volar por su rival. «¡Esta es mi casa!«, le dijo Axiom.

Axiom lo atacó con tremendas patadas voladoras. Nathan Frazer evitó que el Miz se fuera, y Axiom lo metió de regreso al ring, pero Miz le dio una patada en las sogas y le dio así un golpe bajo a Axiom.

Axiom luego atacó al Miz con supléx, pero la cuenta llegó solo a dos. Miz reaccionó con tremendo DDT, pero el enmascarado logró sobrevivir.

Miz rebotó sobre las sogas a Axiom y le dio tremendo bombazo, pero no capitalizó con una cuenta, sino que se subió al esquinero, aunque las luces se apagaron y prendieron varias veces y Axiom aAxiom aprovechó para bajarlo con Spanish Fly para luego rematarlo y ganar.