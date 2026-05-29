SmackDown: Axiom venció a The Miz ante los suyos en Barcelona, España

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Axiom WWE SmackDown 29 mayo 2026 Barcelona España

Esta noche, en la segunda lucha de WWE SmackDown, vimos cómo el talentoso luchador español, Axiom, nacido en Madrid, España, venció a The Miz en una buena lucha ante sus compatriotas en Barcelona, España.

► Así fue la gran victoria de Axiom ante The Miz en WWE SmackDown

WWE SmackDown 29 mayo 2026 Axiom
WWE SmackDown 29 mayo 2026 Axiom

La campana sonó y, tras la toma de réferi, The Miz puso a Axiom en un torniquete al brazo; este hizo sus piruetas y logró revertir la situación y ponerle el torniquete al Miz.

Miz atacó por la máscara a Axiom, luego… las luces se apagaron después de que Axiom le hiciera un «¡Ole!» y como si le moviera la capa roja.

Miz pisoteó la cara de Axiom y le dio un codazo. Miz luego fue mandado a volar por su rival. «¡Esta es mi casa!«, le dijo Axiom.

Axiom lo atacó con tremendas patadas voladoras. Nathan Frazer evitó que el Miz se fuera, y Axiom lo metió de regreso al ring, pero Miz le dio una patada en las sogas y le dio así un golpe bajo a Axiom.

Axiom luego atacó al Miz con supléx, pero la cuenta llegó solo a dos. Miz reaccionó con tremendo DDT, pero el enmascarado logró sobrevivir.

Miz rebotó sobre las sogas a Axiom y le dio tremendo bombazo, pero no capitalizó con una cuenta, sino que se subió al esquinero, aunque las luces se apagaron y prendieron varias veces y Axiom aAxiom aprovechó para bajarlo con Spanish Fly para luego rematarlo y ganar.

WWE SmackDown 29 mayo 2026 Nathan Frazer Axiom
WWE SmackDown 29 mayo 2026 Nathan Frazer Axiom

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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