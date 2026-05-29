Venta de boletos terriblemente baja para el SmackDown en Barcelona

WWE regresa a España para presentar el día de hoy Friday Night SmackDown en la Olímpic Arena de Badalona, en Barcelona. Sin embargo, la visita no ha alcanzado el nivel de interés ni de ventas del año pasado. A pocas horas del evento, cientos de entradas siguen disponibles, a pesar de que la configuración abrió menos de la mitad de la capacidad de la arena.

De acuerdo con WrestleTix, se han vendido 5.692 boletos, y hay aproximadamente 509 disponibles, lo cual son malas noticias para WWE, tomando en cuenta que la capacidad de la Olímpic Arena es de 12,760 personas. El precio más barato para los boletos (admisión estándar) es de 55 euros (alrededor de 64 dólares).

Aún hay boletos disponibles en Mitaquilla/Onebox y en El Corte Inglés. Sólo están agotados los boletos VIP/Premium. En la reventa, hay cientos de boletos en StubHub, Viagogo y otras plataformas, con precios en picada, que son incluso más baratos que los boletos oficiales. Se pueden encontrar hasta en 30 euros.

Además, muchos fans que ya tienen boletos han recibido correos electrónicos diciéndoles que los van a reacomodar a localidades de mayor precio para que no se vea tan vacía la arena en cámara.

► Comparación con la visita anterior

El 14 de marzo de 2025 se celebró en esta arena el primer SmackDown televisado en directo desde España. Tuvo una gran entrada, con 10,266 asistentes.

En este año se espera menos de la mitad de público. Esta cifra es una de las más bajas para un SmackDown reciente de WWE. Hasta el día de ayer sólo se había anunciado una lucha: Axiom vs. The Miz, y aunque Axiom es de casa, The Miz tiene cero credibilidad desde hace años. No es una lucha emocionante para nada.

Se han promocionado a luchadores como Cody Rhodes, Drew McIntyre, Jade Cargill y hasta Randy Orton de último momento, pero todos ellos en segmentos de micrófono, lo cual no representa un atractivo para los fans europeos.

¿Pero cuál es la razón principal para esta falta de interés? ¿Es sólo la mala promoción o será el creciente sentimiento antigringo que ha crecido en todo el mundo, incluyendo Europa?