The Conglomeration retiene el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante la Don Callis Family

En una defensa llena de acción,The Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) lograron retener el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante la Don Callis Family (Lance Archer, Trent Beretta y Rocky Romero).

► Momentos clave

Apenas sonó la campana, Roderick Strong le aplicó quebradora a Beretta. Cassidy azotó a Romero en el esquinero. Strong y O’Reilly. atacaron con patadas y machetazos a Romero. Archer azotó fuertemente a Cassidy contra la ceja del ring y tomó a O’Reilly para azotarlo duro contra la barricada de protección.

Tras la pausa comercial, O’Reilly revivió y atacó con patadas a Romero y a Beretta. Luego Strong entró y aplicó tacleadas a Archer, sacándolo del ring. Beretta y Romero trabajaron juntos sobre O’Reilly, pero Strong limpió la casa con quebradoras. Cassidy sorprendió a Archer con un DDT, aunque Romero rompió la cuenta. Beretta conectó un rodillazo y luego un martinete a Cassidy, pero O’Reilly evitó la derrota.

Después, Cassidy reaccionó con un azotón de espaldas contra la lona. Strong cargó a Beretta sobre sus hombros mientras Cassidy caminó por la espalda de Strong desde la tercera cuerda para lanzarse con un codazo sobre Romero. Al mismo tiempo, O’Reilly atrapó a Archer entre las cuerdas, y The Conglomeration consiguió la victoria para retener los títulos.