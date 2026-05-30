AEW COLLISION 30 DE MAYO 2026 .— Konosuke Takeshita logró ganar el Campeonato Internacional AEW tras derrotar a Kazuchika Okada en Double or Nothing. Las tensiones entre ambos dentro de la Don Callis Family databan de 2025, cuando Okada usó ilegalmente un destornillador para eliminar a Takeshita en las semifinales del Continental Classic. La revancha llegó, el título también. Pero la celebración duró exactamente lo que tardó Kyle Fletcher en aparecer. Takeshita, ahora como consentido de los fans, se ha vinculado a The Conglomeration contra sus excompañeros de la Don Callis Family. Su primera defensa será ante uno de los miembros de los Death Riders: Daniel García, uno de los mejores luchadores científicos del elenco. El primer capítulo del nuevo reinado empieza, aunque seguramente Kyle Fletcher estará cerca. La acción de AEW Collision se emite desde el Von Braun Center en Huntsville, Alabama.

En otra lucha titular veremos a The Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) defender el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante la Don Callis Family (Rocky Romero, Trent Beretta y Lance Archer).

En parejas, los Death Riders (Jon Moxley y PAC) se medirán con The Infantry (Carlie Bravo y Shawn Dean).

The Gunns (Austin Gunn y Colten Gunn) enfrentarán a The Dogs (David Finlay y Clark Connors).

Hazuki, estrella de Stardom, debutará en AEW enfrentando a Maya World. Dado que en el Torneo de la Fundación Owen Hart, Hazuki luchará contra Persephone, ésta estará en la mesa de comentaristas.

Las Campeonas Mundiales de Parejas AEW, Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) ofrecerán un Five Minute Eliminator a TayJay (Tay Melo y Anna Jay).

Además, el Campeón de Lucha Pura ROH, Lee Moriarty, entrará en acción.

AEW Collision 30 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

AEW COLLISION 30 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Konosuke Takeshita vs. Daniel García ►1- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O'Reilly (c) vs. Lance Archer, Trent Beretta y Rocky Romero Strong rápidamente sonó la campana, atacó a Beretta, y le hizo tremendo azotón de espaldas contra su rodilla, haciéndolo correr del ring... Cassidy entró, hizo comer el esquinero a Romero y dio relevo corto y rápido a Strong, quien junto con Kyle le dieron a Romero intercambio de patadas y raquetazos... Archer luego azotó fuertemente a Cassidy contra la ceja del ring, y luego, tomó a O'Reilly y lo azotó duro contra la barricada de protección... Tras comerciales, O'Reilly revivió y atacó con patadas a Romero y a Beretta... luego, Strong entró y atacó con potentes tacleadas a Archer y lo sacó del ring... Tras la pausa comercial, Beretta y Romero trabajaron juntos sobre O’Reilly, pero Strong limpió la casa con quebradoras. Cassidy sorprendió a Archer con un DDT, aunque Romero rompió la cuenta. Beretta conectó rodillazo corriendo y luego piledriver estilo Gotch sobre Cassidy, pero O’Reilly evitó la derrota. Después, Cassidy reaccionó con azotón de espaldas contra la lona... Strong cargó a Beretta sobre sus hombros mientras Cassidy caminó por la espalda de Strong desde la tercera cuerda para lanzarse con codazo sobre Romero. Al mismo tiempo, O’Reilly atrapó a Archer entre las cuerdas, y The Conglomeration consiguió la victoria. El Final Codazo de Orange Cassidy sobre Rocky Romero. Valoración 5.9 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, bastante interesante.

Contras Nada negativo a remarcar.



AEW COLLISION 30 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Konosuke Takeshita vs. Daniel García ►2- FIVE MINUTE ELIMINATOR: Megan Bayne y Lena Kross vs. Anna Jay y Tay Melo Megan Bayne y Lena Kross atacaron antes de que sonara la campana, pero Tay Melo y Anna Jay reaccionaron rápido y las hicieron chocar entre sí. Aun así, Divine Dominion retomó el control con Samoan Drops. Bayne castigó a Anna con varios lariats y Kross la arrinconó con repetidas tacleadas de hombro. Bayne volvió a entrar para seguir dominando en la esquina, mientras Kross conectó plancha y súplex seguido de un lariat. Anna logró escapar y sacó a Bayne del ring, pero Kross evitó el relevo con Tay. Finalmente, Tay recibió el relevo y entró repartiendo codazos, patadas y ataques rápidos, incluso derribando a Bayne de la ceja del ring. TayJay tomó impulso con un blockbuster y un DDT combinado sobre Kross. Luego, Divine Dominion intentó acabar la lucha con su remate final en conjunto, pero Tay empujó a Bayne y Anna atrapó a Bayne con el Queenslayer. Bayne intentó liberarse llevándola hacia la esquina, pero Anna mantuvo la llave mientras Tay impedía que Kross interviniera. TayJay resistió los cinco minutos y consiguió una futura oportunidad titular. El Final Anna Jay y Tay Melo sobrevivieron a los 5 minutos. Valoración 6.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, ya hay nuevas retadoras de Divine Dominion.

Contras Nada negativo para señalar.



AEW COLLISION 30 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Konosuke Takeshita vs. Daniel García ►3- Hazuki vs. Maya World La talentosa luchadora mexicana Persephone estuvo en la mesa de comentarios observando de cerca a Hazuki antes de su próximo choque en el Torneo Copa Fundación Owen Hart. Maya World y Hazuki comenzaron intercambiando llaves a ras de lona, torniquetes al brazo, candados a la cabeza y rápidos intentos de toque de espaldas. World logró derribar a Hazuki con tacleada de hombro y la castigó con pisotón en la nuca. Hazuki reaccionó con corbata y patadas voladoras, antes de restregarle la bota en el rostro a World y señalar directamente a Persephone en la mesa de comentarios. Hazuki conectó patadas voladoras y el Heatseeker, pero World logró golpearla cuando buscaba un ataque aéreo. Después, World conectó tope suicida y Hazuki respondió con con meteora desde lo alto del esquinero, aunque World la atrapó para convertirlo en una rodada a espaldas. Luego, World impactó una patada frontal a la cara de su rival e intentó moonsault, pero Hazuki esquivó el castigo... Hazuki castigó con codazo en el esquinero, codebreaker y finalmente conectó sentón desde la tercera cuerda para quedarse con la victoria. El Final Sentón desde la tercera cuerta de Hazuki a Maya World. Valoración 5.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Une buena lucha femenil, dos talentos diferentes, interesante.

Contras Nada malo a resaltar.



AEW COLLISION 30 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Konosuke Takeshita vs. Daniel García ►4- Lee Moriarty vs. Tim Bosby Lee Moriarty intentó derribar a Bosby, le buscó el tobillo, pero Bosby respondió atrapándolo con palanca al brazo. Moriarty cambió rápidamente también a una palanca al brazo y luego a candado a la cabeza para mantener el control a ras de lona. Bosby logró enviarlo hacia la esquina y buscó la ofensiva, pero Moriarty lo esquivó varias veces antes de llevarlo nuevamente a la lona con otra llave de rendición. Bosby alcanzó las cuerdas para obligar el rompimiento. Moriarty continuó dominando hasta que Bosby reaccionó con varios uppercuts. Sin embargo, Moriarty lo frenó con patada al abdomen y enseguida atrapó a Bosby con el Border City Stretch. Bosby no pudo resistir la presión y terminó rindiéndose. El Final Border City Stretch de Lee Moriarty para hacer rendir a Tim Bosby. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un buen squash, así empezaron hace 2 meses con Rush y parece que el mexicano tendrá más, así que podría ser este el inicio de un empuje para Lee Moriarty en AEW.

Contras Nada malo a reseñar.



AEW COLLISION 30 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Konosuke Takeshita vs. Daniel García ►4- Jon Moxley y PAC vs. Carlie Bravo y Shawn Dean Jon Moxley comenzó el combate frente a Bravo aplicándole control al brazo y llevándolo a la lona. Bravo respondió con palanca al brazo, pero Moxley lo derribó con tacleada de hombro. Luego dio el relevo a PAC, quien continuó castigando el brazo de Bravo. Bravo lo jaló del cabello y PAC lo arrinconó antes de escapar con dos backflips y conectar lazo al cuello. Después castigó a Bravo con varias patadas al abdomen. Christyan XO intentó sujetarle las piernas a PAC desde afuera, pero Marina Shafir subió al borde del ring y la encaró hasta obligarla a retroceder hacia la rampa... Dean jaló a PAC por los tobillos y lo castigó fuera del ring. The Infantry aprovecharon la distracción del réferi provocada por Moxley para atacar en doble equipo a PAC. Moxley tomó una silla, pero Lance Archer bajó de la mesa de comentarios y le conectó un derechazo. Bravo sorprendió a PAC lanzándose entre las cuerdas para conectarle un DDT. Más adelante, Mox entró encendido derribando dos veces a Bravo. Luego lanzó a Bravo fuera del ring y golpeó a Dean en la esquina con diez puñetazos consecutivos antes de repetir la dosis y morderlo. Dean respondió empujándolo y saltando desde las cuerdas, pero Moxley lo frenó en el aire con una patada al abdomen. Jon Moxley aplicó un doble Death Rider sobre The Infantry. Después castigó nuevamente a Dean en la esquina con otro Death Rider, aunque Bravo y Dean lograron reaccionar atacándolo en doble equipo. PAC ingresó para ayudar, pero también fue superado momentáneamente. Dean intentó lanzarse con una plancha, pero Moxley levantó las rodillas. Luego Moxley conectó un cutter sobre Bravo y envió a PAC contra la esquina para atacar juntos a Dean. Marina Shafir intervino mientras Christyan XO distraía al réferi, permitiéndole a Moxley conectar finalmente el Death Rider sobre Dean para conseguir la victoria. El Final Death Rider de Jon Moxley para Carlie Bravo. Valoración 9.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una excelente lucha, bastante interesante.

Contras Nada negativo para destacar.



AEW COLLISION 30 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Konosuke Takeshita vs. Daniel García ►5- David Finlay y Clark Connors vs. Austin Gunn y Colten Gunn Colten Gunn regresó recientemente a la acción tras nueve meses fuera y, junto a Austin Gunn, buscaba frenar el impulso de The Dogs, quienes venían de atacar a Adam Copeland y Christian Cage, los nuevos Campeones Mundiales de Parejas AEW tras AEW Double or Nothing 2026. David Finlay y Colten comenzaron intercambiando derribadas hasta que The Gunns tomaron ventaja con trabajo en equipo y hasta hicieron su propia versión de la clásica pose de cinco segundos para fotografías con flash... Clark Connors castigó a Austin Gunn sobre el apron mientras Finlay le pegaba una fotografía en la cabeza. Más adelante, Colten tomó impulso repartiendo lariats sobre ambos rivales y derribándolos una y otra vez. The Dogs reaccionaron con ofensiva combinada sobre Colten, aunque Austin entró encendido con planchas cruzadas y un FameAsser sobre Connors. Finlay evitó la derrota rompiendo la cuenta de tres. El final llegó cuando los cuatro intercambiaron golpes hasta que The Dogs atacaron los ojos de sus rivales. Austin sorprendió varias veces con cuentas rápidas, pero Finlay lo golpeó con el shillelagh cuando rebotó en las cuerdas. Connors aprovechó el momento para conectar una spear brutal sobre Austin Gunn y consiguió la cuenta de tres para darle la victoria a The Dogs. El Final Spear de Clark Connors para Austin Gunn. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una corta lucha, pero bastante buena, muy interesante.

Contras Nada negativo qué remarcar.



AEW COLLISION 30 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Konosuke Takeshita vs. Daniel García ►6- Jake Doyle y Brian Cage vs. Jimmy Wild y Tommy Mars Jake Doyle regresó a AEW el pasado miércoles para unirse de nuevo a The Don Callis Family, tras una dura lesión en enero. Brian Cage y Jake Doyle dominaron rápidamente esta lucha. Doyle arrancó castigando a Mars con varios azotones contra la lona y luego lo lanzó por encima de su cuerpo con gran facilidad. Cage tomó el relevo y arrasó con lariats en la esquina y un poderoso súplex. Wild intentó responder con un par de machetazos al pecho, pero Cage lo derribó sin problemas y Doyle lo remató con otro fuerte azotón. Después, Cage sorprendió con un súperplex desde la tercera cuerda sobre Mars. Cage luego atacó a Mars con tremendo martinete, mientras al mismo tiempo Doyle conectó una powerbomb sobre Wild. La combinación fue demasiado para sus rivales y Cage junto a Doyle se llevaron una contundente victoria. El Final Doyle le dio powerbomb a Wild. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, bastante interesante.

Contras Nada malo a comentar.



AEW COLLISION 30 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Konosuke Takeshita vs. Daniel García ►9- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) vs. Daniel García Konosuke Takeshita y Daniel García comenzaron forcejeando a ras de lona hasta que Garcia atrapó la pierna izquierda del campeón con un Dragon Screw sobre la ceja delring. Marina Shafir observaba todo desde la mesa de comentaristas. García castigó castigando la pierna con un ankle lock, pero Takeshita reaccionó con una patada frontal en la esquina. Más adelante, García evitó el Blue Thunder Bomb y atrapó al campeón para castigarlo con STF. García sorprendió después con martinete, aunque Takeshita respondió de inmediato con un brutal rodillazo volador... Ambos comenzaron entonces un intercambio de golpes que levantó al público de sus asientos, mientras Jon Moxley aparecía entre la gente. Takeshita conectó Blue Thunder Bomb, pero García resistió la cuenta de tres. Ambos terminaron batallando sobre el poste del ring hasta que García atacó al campeón y lo puso en su Dragon Tamer en el centro del ring. Takeshita logró escapar de la lleve de rendición y dejó caer a García de cabeza antes de rematarlo con súplex alemán y su devastador remate final, el Raging Fire para quedarse con la victoria y retener el Campeonato Internacional AEW. El Final Raging Fire de Konosuke Takeshita. Valoración 9.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una excelente lucha, gran evento estelar.

Contras Nada negativo qué resaltar.



► Tras la lucha, Don Callis Family apareció para atacar a Konosuke Takeshita. Jon Moxley dejó la mesa de comentaristas para intervenir, pero Shane Taylor Promotions le cerró el paso.