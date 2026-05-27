AEW DYNAMITE 27 DE MAYO 2026 .— Tras el Stadium Stampede de Double or Nothing, donde el Team Jericho emergió victorioso, Jericho se enfrenta esta noche a Ricochet en una lucha donde todos los aliados de ambos estarán vetados de ringside. En el PPV, el bando de Jericho —con The Elite y The Hurt Syndicate como aliados— venció al bando de Ricochet (The Demand, Don Callis Family y The Dogs). Es la primera victoria que logra Jericho en esta rivalidad, pero las cuentas están lejos de saldarse, pues debe cobrarle a Ricochet la derrota que le recetó cuando se enfrentaron en mano a mano en Dynasty. ¿Lo conseguirá? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Liacouras Center, en Philadelphia, Pennsylvania.

En una Philly Street Fight veremos a Kris Statlander contra Hikaru Shida. Statlander desafió a Shida directamente después de Double or Nothing, declarando: «Shida, cuando me golpearon por la espalda con ese bastón de kendo, supe que eras tú.» El misterio de Toni Storm lleva meses sin resolverse, y esta acusación directa de Statlander le da material a la investigación de Mina Shirakawa.

En la primera ronda del torneo de la Fundación Owen Hart, veremos a ‘Jungle’ Jack Perry vs. Mark Davis. Es una revancha para Perry, pues Davis le quitó recientemente el Campeonato Nacional AEW.

En la división femenil del mismo torneo, la Campeona Mundial CMLL, Persephone, se medirá con Hazuki, representante de Stardom.

MJF estará presente como nuevo Campeón Mundial AEW después de vencer a Darby Allin en la lucha de título contra cabellera. Será su celebración por ser el único luchador en AEW que ha acumulado tres reinados con el principal cinturón de la compañía.

También estará presente el Campeón TNT, Kevin Knight, quien traicionó a Darby Allin al final de Double or Nothing, atacándolo con una plancha UFO cuando estaba en una camilla después de la guerra con MJF, algo que nadie esperaba.

AEW Dynamite 27 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► Kenny Omega apareció en un video junto a Will Ospreay para advertirle sobre el peligro de The Death Riders. Omega le dijo a Ospreay que entendía la tentación de involucrarse, pero le pidió que tuviera cuidado como amigo.

► Jon Moxley apareció inesperadamente y aseguró que era un gran consejo, recordando que todos cargan con sus propios demonios. Omega aceptó el comentario en medio de un momento incómodo antes de decirle a Ospreay que lo llamara cuando quisiera.

► Ospreay respondió pidiéndole a Omega que no renunciara al Campeonato Mundial y Omega le devolvió el mismo consejo.

► Más adelante, Kevin Knight apareció ante el público, aunque los fanáticos comenzaron inmediatamente a insultarlo mientras intentaba explicar su traición a Darby Allin. Knight aseguró que Allin le prometió terminar el trabajo, pero no lo logró. También afirmó que él fue la última persona en humillar a MJF y que debería haber ocupado el evento principal en lugar de Darby Allin. El público rechazó completamente sus palabras y comenzó a burlarse de él.

► “Speedball” Mike Bailey apareció entonces para confrontar a Kevin Knight. Bailey reconoció que la ambición puede ser tanto una virtud como un defecto y acusó a Knight de ser demasiado impaciente y cometer errores por adelantarse demasiado. Finalmente, Bailey aseguró que traicionar a Darby Allin había sido un error y le exigió a Knight que ofreciera una disculpa para intentar arreglar las cosas.

► “Speedball” Mike Bailey aseguró que entendía lo que Kevin Knight estaba diciendo y reconoció que tanto la mejor como la peor cualidad de Knight era lo despiadado que podía llegar a ser. Bailey le dijo que todavía podían arreglar las cosas si aceptaba lo que había hecho y luego le extendió la mano en señal de respeto.

► Knight rechazó el gesto empujando la mano de Bailey antes de atacarlo sorpresivamente con un lazo al cuello. Después levantó a Bailey y lo azotó brutalmente contra la lona con un uranage.

AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jericho vs. Ricochet ►1- Jericho vs. Ricochet Continúa la guerra entre Jericho y Ricochet, que le ha dado vida y relevancia a ambos nuevamente. Un gran acierto de Tony Khan y Chris Jericho esta rivalidad... Tras un gran intercambio de patadas, puñetazos y machetazos al pecho... en donde Ricochet le dejó rojísimo el pecho a Jericho, el canadiense logró reaccionar y mandarlo duro contra las escaleras metálicas... Luego, alistó la mesa de comentaristas para hacerle algún powerbomb o algo, pero Ricochet lo golpeó... Jericho sobrevivió al castigo y le hizo tremenda Walls of Jericho sobre la mesa, dejando lastimado a Ricochet... Jericho fue mandado duro contra las escaleras metálicas y se lastimó feamente la rodilla... Durante comerciales, Ricochet le dio varias patadas a Jericho, luego, resistió unos golpes del veterano y lo arrojó de cara contra el suelo de rinside y le dio duro varios derechazos... después hubo un buen intercambio de bofetadas; Jericho sacó ventaja con dos tacleadas de hombro y luego, voló con puñetazos a la cabeza de Ricochet desde el esquinero... Y lo atacó con tremenda destrozacaras... Jericho luego le picó los ojos a Ricochet, pero este hizo un giro y mandó fuera del ring a Jericho... Y le castigó con patadas voladoras en la ceja del ring... Ricochet luego castigó a Jericho con tremendo tope suicida... Ricochet voló con plancha cruzada y le hizo luego tremendo brainbuster sobre el suelo de ringside a Jericho... Poco después, Jericho se recuperó y dejó en la lona a Ricochet, para rematarlo con su Lionsault y llevarse la victoria. El Final Lionsault de Jericho. Valoración 8.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, bastante entretenida.

Contras Nada negativo a comentar.



► Tras la lucha, Tommaso Ciampa atacó a traición a Jericho y le ahorcó con su camisa antes de darle varios derechazos a la cara. Ciampa remató a Jericho con su rodillazo volador.

AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jericho vs. Ricochet ►2- Orange Cassidy vs. Rush vs. Lio Rush vs. Brian Cage Aunque se creía que Lio Rush iba a cambiar de personaje a Blackheart, parece ser que lo dejaron solo como apodo... Lio Rush con su locura, causando estragos, logró intimidar un poco a Cassidy, pero este luego le supo cómo jugarle y con sus patadotas lo sacó del ring... Luego, atacó Lio Rush con patadas a la cabeza a Cassidy tras rebotar de las sogas... Brian Cage inentó un powerbomb, pero con una corbata Lio Rush lo mandó fuera del ring y lo remató con dos patadas a la cabeza tras rebotar en las sogas... Lio Rush se lanzó con tope suicida, pero Brian Cage lo tomó en el aire, demostró gran fuerza colocándolo de cabeza... Y Orange Cassidy voló con tope suicida para atacar a dos pájaros de un solo tiro... Rush luego se divirtió, haciendo que salía volando del ring, pero, en realidad, hizo la pose de Tranquilo... Cassidy intentó volar sobre sus tres rivales, pero Cage le dio un cabezazo en la zona íntima y luego, lo elevó en el aire y le hizo tremendo súplex de bandera... Rush el mexicano atacó a Cage, lo mandó contra la lona y luego hizo como si pateara un balón... pero Cage reaccionó con tremendo rodillazo volador y azotón de espaldas contra la lona, Lio Rush rompió la cuenta de tres... Rush sacó un cable debajo del ring y ahorcó a Lio Rush, lo mandó de cabeza contra la barricada y le dio varias patadas, así las cosas, lo metió al ring y le dio varios pistones al pecho... El Toro Blanco atacó a Lio Rush con los Bull's Horns y se llevó la victoria. El Final Bull's Horns de Rush el mexicano para vencer a Lio Rush. Valoración 7.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una gran lucha, excelente muestra de que el empuje de hace dos meses de Rush sí va en serio.

Contras Nada negativo a destacar.



► Justin Roberts presentó al tres veces Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, quien entró al ring con gran estilo: como todo un rey.

► Sin embargo, su gran celebración que vio empañada: primero, por los abucheos de los fans, aunque estos no le importaron.

► Sino que Mark Briscoe apareció, rompió la ceja del ring personalizada especial hecha con las letras de MJF, y le dijo que él debía ser el próximo retador al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. MJF se negó, pues «Mark Briscoe no es un buen negocio para AEW cuando lucha».

► El mexicano Rush apareció y le recordó a MJF que hace muy poco estuvo a punto de vencerlo. MJF le dijo «sí, tienes buena imagen, buen físico, mucho mejor que esa mierda de Mark Briscoe que está en el ring».

► MJF oficializó la lucha ante Rush: «¡Escucha, perro! ¡Nos vemos la próxima semana por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW! Y ten cuidado, ¡porque El Toro va a chocar cuernos con El Diablo!»

AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jericho vs. Ricochet ►3- CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Claudio Castagnoli vs. Brody King La lucha empezó de forma lenta, pocos golpes, empujones, llevándose contra las sogas, King evitando los uppercuts, Claudio con candado al cuello... ya luego King le dio machetazo al pecho a Claudio y los fans se emocionaron, aunque poco, el ambiente estaba raro, nadie en primera fila estaba disfrutando, como se podía apreciar en las cámaras... hubo un intercambio de machetazos al pecho y uppercuts... Después hubo un poco más de emoción, con una fuerte embestida de rápidos uppercuts a la cara en el esquinero de parte de Claudio, pero con patadota a la cara, King logró reaccionar y le dio varios machetazos al pecho en el esquinero... Castagnoli con uppercut portente a la cara atacó a King, luego, hubo lazos al cuello al unísono en repetidas ocasiones... King le dio tremendo derechazo a la cara a Castagnoli cuando este rebotó en las sogas, pero la cuenta llegó solo a dos... De manera sorpresiva, King con tremendo lazo al cuello se llevó la victoria y avanzó a las semifinales del torneo. El Final Lazo al cuello de Brody King. Valoración 6.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha interesante, con otro estilo.

Contras Faltó un poco más, aunque se aprecia el estilo que quisieron dar, pero algo quedaron debiendo, el final fue un poco anticlimático.



► Los NUEVOS Campeones Mundiales de Parejas AEW, Adam Copeland y Christian Cage, iban a hacer su clásica pose de cinco segundos para fotos con flash, pero fueron brutalmente atacados por David Finlay y Clark Connors, The Dogs.

► David Finlay y Clark Connors fueron quienes terminaron haciendo la icónica y clásica pose de 5 segundos y dijeron: «¡Llamen a esto la pose de sus próximos Campeones Mundiales de Parejas AEW!»

AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jericho vs. Ricochet ►4- Anna Jay y Tay Melo vs. Ava Everett y Allie Katch Anna Jay y Tay Melo regresaron hace muy poco a AEW, durante el PPV AEW Double or Nothing 2026, y quieren rápidamente recuperar su lugar estelar en AEW... La lucah empezó con Jay y Katch en toma de réferi, Melo entró y arrojó a Jay contra Katch, quien estaba en el esquinero, y luego le dio su patada giratoria potente a la cabeza... Everett logró tomar el relevo, pero Melo le dio una patadota en toda la cara y le dio relevo a Jay, quien la conectó con un blockbuster y Melo le dio un rodillazo volador. Finalmente, hubo una combinación de Gory Bomb y rodillazo sobre Ava Everett de parte de Anna Jay y Tay Melo. El Final Combinación de Gory Bomb y rodillazo sobre Ava Everettde parte de Anna Jay y Tay Melo. Valoración 5.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un buen squash, una buena lucha rápida, bastante interesante para que los fans vuelvan a ver a Anna Jay y Tay Melo y vuelvan a retomar el nivel.

Contras Nada negativo a remarcar.

