AEW DYNAMITE 27 DE MAYO 2026 .— Tras el Stadium Stampede de Double or Nothing, donde el Team Jericho emergió victorioso, Jericho se enfrenta esta noche a Ricochet en una lucha donde todos los aliados de ambos estarán vetados de ringside. En el PPV, el bando de Jericho —con The Elite y The Hurt Syndicate como aliados— venció al bando de Ricochet (The Demand, Don Callis Family y The Dogs). Es la primera victoria que logra Jericho en esta rivalidad, pero las cuentas están lejos de saldarse, pues debe cobrarle a Ricochet la derrota que le recetó cuando se enfrentaron en mano a mano en Dynasty. ¿Lo conseguirá? La acción de AEW Dynamite se emite desde el Liacouras Center, en Philadelphia, Pennsylvania.
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En una Philly Street Fight veremos a Kris Statlander contra Hikaru Shida. Statlander desafió a Shida directamente después de Double or Nothing, declarando: «Shida, cuando me golpearon por la espalda con ese bastón de kendo, supe que eras tú.» El misterio de Toni Storm lleva meses sin resolverse, y esta acusación directa de Statlander le da material a la investigación de Mina Shirakawa.
En la primera ronda del torneo de la Fundación Owen Hart, veremos a ‘Jungle’ Jack Perry vs. Mark Davis. Es una revancha para Perry, pues Davis le quitó recientemente el Campeonato Nacional AEW.
En la división femenil del mismo torneo, la Campeona Mundial CMLL, Persephone, se medirá con Hazuki, representante de Stardom.
MJF estará presente como nuevo Campeón Mundial AEW después de vencer a Darby Allin en la lucha de título contra cabellera. Será su celebración por ser el único luchador en AEW que ha acumulado tres reinados con el principal cinturón de la compañía.
También estará presente el Campeón TNT, Kevin Knight, quien traicionó a Darby Allin al final de Double or Nothing, atacándolo con una plancha UFO cuando estaba en una camilla después de la guerra con MJF, algo que nadie esperaba.
AEW Dynamite 27 de mayo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
► Kenny Omega apareció en un video junto a Will Ospreay para advertirle sobre el peligro de The Death Riders. Omega le dijo a Ospreay que entendía la tentación de involucrarse, pero le pidió que tuviera cuidado como amigo.
► Jon Moxley apareció inesperadamente y aseguró que era un gran consejo, recordando que todos cargan con sus propios demonios. Omega aceptó el comentario en medio de un momento incómodo antes de decirle a Ospreay que lo llamara cuando quisiera.
► Ospreay respondió pidiéndole a Omega que no renunciara al Campeonato Mundial y Omega le devolvió el mismo consejo.
► Más adelante, Kevin Knight apareció ante el público, aunque los fanáticos comenzaron inmediatamente a insultarlo mientras intentaba explicar su traición a Darby Allin. Knight aseguró que Allin le prometió terminar el trabajo, pero no lo logró. También afirmó que él fue la última persona en humillar a MJF y que debería haber ocupado el evento principal en lugar de Darby Allin. El público rechazó completamente sus palabras y comenzó a burlarse de él.
► “Speedball” Mike Bailey apareció entonces para confrontar a Kevin Knight. Bailey reconoció que la ambición puede ser tanto una virtud como un defecto y acusó a Knight de ser demasiado impaciente y cometer errores por adelantarse demasiado. Finalmente, Bailey aseguró que traicionar a Darby Allin había sido un error y le exigió a Knight que ofreciera una disculpa para intentar arreglar las cosas.
► “Speedball” Mike Bailey aseguró que entendía lo que Kevin Knight estaba diciendo y reconoció que tanto la mejor como la peor cualidad de Knight era lo despiadado que podía llegar a ser. Bailey le dijo que todavía podían arreglar las cosas si aceptaba lo que había hecho y luego le extendió la mano en señal de respeto.
► Knight rechazó el gesto empujando la mano de Bailey antes de atacarlo sorpresivamente con un lazo al cuello. Después levantó a Bailey y lo azotó brutalmente contra la lona con un uranage.
AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jericho vs. Ricochet
►1- Jericho vs. Ricochet
El Final
Valoración
8.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una buena lucha, bastante entretenida.
Contras
- Nada negativo a comentar.
► Tras la lucha, Tommaso Ciampa atacó a traición a Jericho y le ahorcó con su camisa antes de darle varios derechazos a la cara. Ciampa remató a Jericho con su rodillazo volador.
AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jericho vs. Ricochet
►2- Orange Cassidy vs. Rush vs. Lio Rush vs. Brian Cage
El Final
Valoración
7.4
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una gran lucha, excelente muestra de que el empuje de hace dos meses de Rush sí va en serio.
Contras
- Nada negativo a destacar.
► Justin Roberts presentó al tres veces Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, quien entró al ring con gran estilo: como todo un rey.
► Sin embargo, su gran celebración que vio empañada: primero, por los abucheos de los fans, aunque estos no le importaron.
► Sino que Mark Briscoe apareció, rompió la ceja del ring personalizada especial hecha con las letras de MJF, y le dijo que él debía ser el próximo retador al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. MJF se negó, pues «Mark Briscoe no es un buen negocio para AEW cuando lucha».
► El mexicano Rush apareció y le recordó a MJF que hace muy poco estuvo a punto de vencerlo. MJF le dijo «sí, tienes buena imagen, buen físico, mucho mejor que esa mierda de Mark Briscoe que está en el ring».
► MJF oficializó la lucha ante Rush: «¡Escucha, perro! ¡Nos vemos la próxima semana por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW! Y ten cuidado, ¡porque El Toro va a chocar cuernos con El Diablo!»
AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jericho vs. Ricochet
►3- CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Claudio Castagnoli vs. Brody King
El Final
Valoración
6.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una lucha interesante, con otro estilo.
Contras
- Faltó un poco más, aunque se aprecia el estilo que quisieron dar, pero algo quedaron debiendo, el final fue un poco anticlimático.
► Los NUEVOS Campeones Mundiales de Parejas AEW, Adam Copeland y Christian Cage, iban a hacer su clásica pose de cinco segundos para fotos con flash, pero fueron brutalmente atacados por David Finlay y Clark Connors, The Dogs.
► David Finlay y Clark Connors fueron quienes terminaron haciendo la icónica y clásica pose de 5 segundos y dijeron: «¡Llamen a esto la pose de sus próximos Campeones Mundiales de Parejas AEW!»
AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jericho vs. Ricochet
►4- Anna Jay y Tay Melo vs. Ava Everett y Allie Katch
El Final
Valoración
5.8
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Un buen squash, una buena lucha rápida, bastante interesante para que los fans vuelvan a ver a Anna Jay y Tay Melo y vuelvan a retomar el nivel.
Contras
- Nada negativo a remarcar.
AEW DYNAMITE 27 de mayo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jericho vs. Ricochet
►5- CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Mark Davis vs. 'Jungle' Jack Perry
El Final
Valoración
8.5
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una excelente lucha, da nivel a este torneo, que ya ha perdido mucha fuerza por la falta de promoción y luce peor que los King of the Ring de WWE.
Contras
- Nada negativo para resaltar.