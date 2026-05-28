Kevin Knight explota contra Darby Allin y ataca a Speedball Mike Bailey

Kevin Knight dejó claro que está cansado de esperar oportunidades en AEW y aseguró que ya no piensa conformarse con permanecer en segundo plano.

Durante un intenso segmento, el luchador explicó las razones detrás de sus acciones del domingo y terminó atacando violentamente a Speedball Mike Bailey.

► Kevin Knight aseguró que ya no confiará “en el proceso”

Knight comenzó reconociendo que muchos aficionados se preguntan por qué hizo lo que hizo el pasado domingo.

El luchador recordó que le pidió a Darby Allin que no “dejara caer el avión” y que no decepcionara a la gente, pero terminó fallando. Kevin aseguró que tomó la decisión de dejar de confiar “en el proceso” y empezar a tomar el control de su propio destino.

Además, recordó que él fue la última persona que humilló a MJF, asegurando que debería haber ocupado el evento principal en lugar de quedarse observando desde un segundo plano.

“No vine aquí para participar. Vine para apoderarme de esta empresa”, afirmó.

► Mike Bailey intentó hacerlo recapacitar

Posteriormente apareció Speedball Mike Bailey, quien intentó calmar la situación. Bailey reconoció que Kevin siempre ha sido extremadamente ambicioso, algo que considera tanto su mejor como su peor cualidad.

El canadiense aseguró que precisamente esa ambición es la razón por la que ambos funcionan tan bien como equipo, ya que los dos desean convertirse en los mejores. Sin embargo, Bailey dejó claro que Knight es impaciente y que lo que hizo contra Darby Allin fue un error.

Mike incluso le ofreció una salida amistosa, señalando que todavía podían arreglar las cosas si reconocía lo sucedido y se disculpaba.

► Kevin Knight rechazó la paz con violencia

Bailey extendió la mano buscando un apretón como señal de reconciliación. Kevin aceptó brevemente el gesto, pero segundos después empujó violentamente a Mike con el hombro.

La situación escaló rápidamente cuando Knight conectó un clothesline y posteriormente levantó a Bailey para estrellarlo brutalmente contra la lona.

Con Bailey tendido en el ring, Kevin Knight abandonó la arena, dejando en claro que viene una nueva versión del actual Campeón TNT.