AEW Dynamite: Jericho derrotó a Ricochet, pero fue atacado por Tommaso Ciampa

En AEW Dynamite, Jericho se enfrentó a Ricochet en una lucha donde todos los aliados de ambos estarán vetados de ringside.

► Momentos clave

Ricochet llegó más confiado que nunca. Desde el principio se le fue encima a golpes. Y cuando la acción se fue abajo del ring, Ricochet estuvo a punto de azotar a su rival sobre la mesa de comentaristas, pero Jericho fue más astuto y le aplicó Walls of Jericho.

Tras un corte comercial, Jericho aplicó Death Valley Driver a Ricochet en la ceja del cuadrilátero… Un par de minutos después, intercambiaban raquetazos al pecho. Desde las cuerdas, Jericho se lanzó con doble hachazo y luego un bulldog, seguido de un codazo con rebote en las cuerdas y un brainbuster para dos segundos.

Ricochet escapó cuando Jericho preparaba el Judas Effect. Pudo sacar a Jericho del ring con patadas voladoras y se proyectó con tope suicida. Poco después salió en un Fosbury flop, y en el piso lo azotó con un súplex vertical.

Jericho alcanzó a subir antes de la cuenta de 10, pero en ese preciso momento, Ricochet se le fue encima con Phoenix Splash. Todo molido, Jericho rompió la cuenta.

Jericho esquivó el Spirit Gun y aplicó Walls of Jericho. Ricochet golpeó las piernas de su rival para poder romper la llave… Lariat de Jericho; rodada a espaldas de Ricochet… Con la réferi Aubrey Edwards distraida, Ricochet fauleó a Jericho y le conectó Ricosault… Sólo dos segundos.

Ricochet se lanzó en sentón de 630 grados. Jericho lo esquivó y le aplicó Code Breaker.

Ricochet rompió la cuenta, pero apenas se estaba poniendo de pie, recibió el Judas Effect. Jericho remató con el Lionsault y ganó esta revancha.

► ¿Y ahora qué?

Jericho no pudo disfrutar la victoria, porque subió al ring Tommaso Ciampa para atacarlo, dejándolo en malas condiciones