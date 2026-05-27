NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Día 2

Para el segundo día de competencias del torneo «Neo Global Tag League 2026«, Pro Wrestling NOAH se trasladó al Umeda Sky Building Stella Hall de Osaka.

► «Neo Global Tag League 2026» Día 2

En esta fecha comenzaron los combates del Grupo B. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers comenzaron de forma contundente al doblegar a KENTA y Katsumi Inahata y sunmar sus primeros puntos.

Passionate RATEL’S (Manabu Soya y Yuki Iino) obtuvieron su primera victoria tras dominar a Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone .

En el turno principal, Naomichi Marufuji y Kenoh cazaron al Team 2000X (Tadasuke y OZAWA) para un comienzo contundente.

Los resultados completos son:

NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 24.05.2026

Umeda Sky Building Stella Hall

472 Espectadores

1. Eita venció a Midori Takahashi (4:33)[/B] con un Footstomp.

2. Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Kai Fujimura y Jun Masaoka vencieron a Kaito Kiyomiya, Harutoki, Alejandro y Black Menso~re (5:16) con un Reverse Figure-Four Leglock de Sugiura sobre Menso~re.

3. Atsushi Kotoge y Hi69 vencieron a AMAKUSA y Daiki Odashima (6:49) con un European Clutch de Hi69 sobre Odashima.

4. Karl Anderson, Doc Gallows y Quiet Storm vencieron a Tetsuya Endo, HAYATA y Yuto Koyanagi (7:47) cuando Gallows colocó espaldas planas a Koyanagi tras la Magic Killer.

5. Kid Lykos, Kid Lykos II y Hiroto Tsuruya vencieron a Tetsuya Naito, BUSHI y RYUSEI (7:18) con una Swanton Bombde Kid Lykos sobre RYUSEI.

6. Neo Global Tag League – Grupo B: Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [2] vencieron a KENTA y Katsumi Inahata [0] (10:55) cuando Inamura colocó espaldas planas a Inahata tras un From Dusk Till Dawn.

7. Neo Global Tag League – Grupo B: Manabu Soya y Yuki Iino [2] vencieron a Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [0] (11:50) con una Passion IS de Soya sobre Yone.

8. Neo Global Tag League – Grupo B: Naomichi Marufuji y Kenoh [2] vencieron a OZAWA y Tadasuke [0] (14:06) cuando Kenoh colocó espaldas planas a Tadasuke tras la Maruken.

– Neo Global Tag League 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Tetsuya Naito y BUSHI [2]

-. Karl Anderson y Doc Gallows [2]

-. Tetsuya Endo y HAYATA [2]

3. Kid Lykos y Kid Lykos II [0]

-. Kaito Kiyomiya y Harutoki [0]

-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [0]

Grupo B:

1. Naomichi Marufuji y Kenoh [2]

-. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers [2]

-. Manabu Soya y Yuki Iino [2]

4. Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone [0]

-. KENTA y Katsumi Inahata [0]

-. OZAWA y Tadasuke [0]