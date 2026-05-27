WWE Raw 18 de mayo 2026: rating y audiencia en Netflix

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Ratings WWE Raw

WWE Raw del 18 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia global en Netflix, ubicándose por debajo de los 2.6 millones de visualizaciones.

Las luchas presentadas fueron:

  1. SIN DESCALIFICACION: Finn Balor venció a JD McDonagh
  2. El Grande Americano y Los Americanos vencieron a El Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos
  3. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Judgment Day
  4. Seth Rollins venció a Austin Theory

Rating WWE Raw 18 mayo 2026

Logo WWE Raw

► Audiencia WWE Raw 18 de mayo 2026

El episodio registró 2.6 millones de visualizaciones globales, la misma cantidad que el programa de la semana anterior.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 4.600.000 horas de visualización a nivel mundial, un descenso con respecto a las 4.800.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 7 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 5 en Estados Unidos, 9 en Reino Unido, 7 en Canadá y 7 en India.

WWE Raw ocupó el puesto número 7 dentro del top 10 global de Netflix, empatando desde el puesto número 7 que ocupó la semana anterior.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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