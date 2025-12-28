AEW Worlds End: Kazuchika Okada vence a Takeshita y avanza a la final del Continental Classic

La semifinal del Continental Classic presentó un choque intenso entre dos de los luchadores más completos de la actualidad. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita se midieron en un duelo donde la estrategia, la resistencia y la experiencia jugaron un papel clave rumbo a la gran final del torneo.

Ambos integrantes de la Don Callis Family se odian, por lo que era el momento de dimitir diferencias, pero solo uno iba a poder salir victorioso.

El combate comenzó de manera cautelosa, con ambos estudiándose y midiendo cada movimiento. Okada intentó sorprender temprano con el Rainmaker, pero Takeshita lo esquivó, dando paso a una serie de intercambios rápidos que culminaron con un potente Takeshitaline. En ringside, Okada logró frenar el impulso de su rival, provocando que chocara con la barricada antes de castigarlo con un DDT.

De regreso en el ring, Okada conectó un Neckbreaker y otro DDT, tomándose su tiempo antes de buscar la cuenta. Takeshita respondió con fuerza, encadenando una patada y un Suplex, aunque sin lograr la victoria. La confianza de Okada contrastó con la intensidad de Takeshita, quien ganó un intercambio de golpes y logró aplicar un German Suplex. Sin embargo, Okada reaccionó de inmediato con un Body Slam que frenó el avance.

El ritmo se volvió cada vez más físico. Takeshita conectó un Blue Thunder Bomb que dejó a ambos tendidos, y más tarde estuvo cerca de la victoria tras un Knee Strike.

► Momentos claves

Cuando parecía que el combate se definía de manera limpia, Okada recurrió a la trampa, tomando un destornillador desde la esquina. Tras fallar el primer intento, logró conectar el golpe sin que el árbitro lo notara, consiguiendo la cuenta definitiva.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Kazuchika Okada avanza a la final del Continental Classic, aunque lo hace bajo cuestionamientos por la forma en que aseguró el triunfo.

Takeshita, por su parte, queda eliminado tras una actuación sólida que refuerza su estatus, pero seguramente buscará revancha contra su ya odiado compañero.