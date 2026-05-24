Laredo Kid retuvo el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA ante Rey Fénix

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Laredo Kid

La rivalidad entre Laredo Kid y Rey Fénix, que estaba bien condimentada, se calentó al máximo tras un encontronazo en redes sociales. Un video en Instagram donde ambos se dijeron hasta de lo que se iban a morir se hizo viral y ayudó a que los fans estuvieran muy metidos en esta lucha por el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA.

► Momentos clave

Rey Fénix vs. Laredo Kid

El encuentro comenzó ligero, pero poco a poco fue subiendo de tono. Laredo resistió un vuelo de Fénix y aplicó Michinoku Driver para dos segundos. Los fans abucheaban a Laredo, quien en el video dijo ser «el consentido de la oficina». Fénix saltó a las cuerdas y, aunque falló un moonsault, de inmediato logró hacer un Cutter. Enseguida aplicó un brutal brainbuster que casi termina la contienda.

Laredo esquivó patadas giratorias de Fénix y logró un Canadian Destroyer para dos segundos. Ambos intercambiaron golpes y patadas. Poison Rana de Laredo; súplex alemán de Fénix. Los fans enloquecieron. Fénix conectó su patada giratoria en la esquina e inmediato intentó el Muscle Buster, pero Laredo lo bloqueó con una enredadera. Fénix caminó en las cuerdas para conectar una patada. Buscaba terminar a Laredo, quien no se podía levantar por estar noqueado.

El réferi pidió las asistencias médicas, y en eso, Laredo conectó un golpe bajo (faul) y pudo terminar a su rival con una plancha desde las cuerdas para ganar la lucha y retener el título.

► ¿Y ahora qué?

En backstage, Rey Mysterio regañó a Laredo Kid por la manera en que ganó. Luego programó una revancha para la próxima semana en Monterrey.

Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

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