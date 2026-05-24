Laredo Kid retuvo el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA ante Rey Fénix

La rivalidad entre Laredo Kid y Rey Fénix, que estaba bien condimentada, se calentó al máximo tras un encontronazo en redes sociales. Un video en Instagram donde ambos se dijeron hasta de lo que se iban a morir se hizo viral y ayudó a que los fans estuvieran muy metidos en esta lucha por el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA.

► Momentos clave

El encuentro comenzó ligero, pero poco a poco fue subiendo de tono. Laredo resistió un vuelo de Fénix y aplicó Michinoku Driver para dos segundos. Los fans abucheaban a Laredo, quien en el video dijo ser «el consentido de la oficina». Fénix saltó a las cuerdas y, aunque falló un moonsault, de inmediato logró hacer un Cutter. Enseguida aplicó un brutal brainbuster que casi termina la contienda.

Laredo esquivó patadas giratorias de Fénix y logró un Canadian Destroyer para dos segundos. Ambos intercambiaron golpes y patadas. Poison Rana de Laredo; súplex alemán de Fénix. Los fans enloquecieron. Fénix conectó su patada giratoria en la esquina e inmediato intentó el Muscle Buster, pero Laredo lo bloqueó con una enredadera. Fénix caminó en las cuerdas para conectar una patada. Buscaba terminar a Laredo, quien no se podía levantar por estar noqueado.

El réferi pidió las asistencias médicas, y en eso, Laredo conectó un golpe bajo (faul) y pudo terminar a su rival con una plancha desde las cuerdas para ganar la lucha y retener el título.

► ¿Y ahora qué?

En backstage, Rey Mysterio regañó a Laredo Kid por la manera en que ganó. Luego programó una revancha para la próxima semana en Monterrey.