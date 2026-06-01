Resultados GCW Live In Milan

24 horas después de pisar Francia y unir fuerzas con BZW para el evento Now Or Never, GCW recaló el pasado 24 de mayo en el Sporting Cesate de Cesate para hacer su debut italiano, titulado Live In Milan, de la mano de la promotora local SAJ Wrestling.

Como estelar, un choque entre tres representantes de GCW (1 Called Manders, Drew Parker y Jimmy Lloyd) y tres de SAJ (Luca Bjorn, Sebastian De Witt y Spencer). Y hubo tres encuentros titulares: Atticus Cogar defendiendo el Campeonato Mundial GCW ante Mirko Mori, Lupo buscando conservar el Campeonato de Peso Abierto SAJ frente a Gringo Loco y Goro haciendo lo propio con el Campeonato Combat SAJ contra Rust, Irene, Flamingo, Jeffrey John y G. Sharpe.

Además, Joey Janela se midió a Merak, Shotzi Blackheart a Vipress y KJ Orso a El G.

GCW Live In Milan puede verse íntegramente en TrillerTV.

► Gresca en Milán

CAMPEONATO COMBAT SAJ, LUCHA A SEIS BANDAS: Goro (c) derrotó a Rust, Irene, Flamingo, Jeffrey John y G. Sharpe para retener el título. Goro y Flamingo fueron los favoritos del respetable, Rust hizo de rudo, mientras John y Sharpe representaban a GCW. Y todos salieron a robarse el show, muy motivados a dar espectáculo, con la dinámica habitual de acción 1 vs. 1 sobre el ring salpicada de buenos «spots», al estilo de los «scrambles» de GCW. Rust, aunque se mostrara cual monstruo destructor durante toda la lucha, acabó mordiendo el polvo, tras un Satellite DDT y una Meteora en la nuca. 1, 2 y 3: el joven Goro superó su segunda defensa desde que se coronara el pasado noviembre en el evento Final Bout 4 de SAJ. Atentos a este luchador. ♠♠♠♠

KJ Orso derrotó a El G. Se presentó a EL G como el mayor fan de Fuego del Sol. Orso proclamó entonces que Fuego estaba «muerto» y el italiano quiso disculparse por el error. Orso hizo la rudada entonces de darle la mano para atraparlo en un agarre, pero El G, a cambio, fue quien comenzó a repartir tortas. Con todo, bastante dominio del estadounidense, hasta que El G se repuso y estuvo cerca de salir victorioso tras un DDT con giro: Orso puso dos dedos en la primera cuerda al estar de espaldas planas. Seguidamente, El G fue a las alturas, pero Orso empujó a la réferi para que cayera al suelo, rematándolo con su Character Assassination y poniéndolo de espaldas planas. Buen equilibrio entre comedia y calidad «in-ring». ♠♠♠3/4

CAMPEONATO DE PESO ABIERTO SAJ: Gringo Loco derrotó a Lupo (c) por DQ; Lupo retuvo el título. Otro duelo rudo vs. técnico aquí, Lupo estuvo muy pendiente de los abucheos hacia su persona y pudo tomar el control desequilibrando a Loco de un esquinero tras empujar al réferi (déjà vu con el anterior combate). Minutos después se valió de un cinturón para estrangular a Loco, ante la ceguera del colegiado. Conforme avanzaron los minutos, Loco fue tomando terreno, y vista la superioridad, Lupo quiso dejar la lucha, hasta tirar al suelo al réferi para que este lo descalificase. Churrifinal. No sé si tenían otra cosa preparada, pues hubo unas cadenas de por medio que acabaron siendo irrelevantes. Segunda defensa de Lupo desde que ganara el oro el pasado marzo en SAJ Grandeur Warped. ♠♠3/4

Vipress derrotó a Shotzi Blackheart. Dos gladiadoras muy apoyadas por el respetable, Blackheart llevó la lucha a las localidades cercanas al ring, en una primera mitad interesante de «brawl». La segunda mitad no lo fue tanto, aunque estuvo igualmente reñida. En última instancia, Blackheart no pudo conectar su Diving Senton, fue recibida con una Shotgun Dropkick, una segunda Dropkick en el esquinero, un Martinete y el consiguiente pin. Ambas se abrazaron en las postrimerías. Intensa lucha, todo en escasos 10 minutos, que sirvió para volver a encender al público tras el frío desenlace de la anterior. ♠♠♠1/2

CAMPEONATO MUNDIAL GCW: Atticus Cogar (c) derrotó a Mirko Mori para retener el título. Como era de esperar, Mori salió con todo, enterrando a Cogar en una pila de sillas de seguidores alrededor del ring, aunque el campeón pudo reponerse pronto. Cogar se sacó sus brochetas para distraer al réferi y que se las requisara para así golpear en las partes bajas a Mori, pero el aspirante no sucumbió al pin. En la siguiente secuencia, ya sin árbitro por un Mist (negro) fortuito de Mori, Cogar le clavó a este sus brochetas y le conectó su Brain Hemorrhage. La colegiada suplente entró en el ring: 1, 2… 2.99. Pero un segundo Brain Hemorrhage, ya sí, hizo que Mori sucumbiera. Muy buena química mostraron los protagonistas. Gran actuación de Mori. ♠♠♠3/4

Merak derrotó a Joey Janela. «The Bad Boy» fue recibido con cánticos de «Joey Janela, figlio di puttana», y ex-AEW tomó un micro y comentó que estaba deseando volver a New Jersey, donde según él había pizza de verdad e italianos auténticos. Sin duda, el más abucheado de la función. Y Janela atacó a Merak antes de sonar la campana. Desarrollo similar al KJ Orso vs. El G, pero exento de comedia y con mayores muestras de resiliencia de parte del técnico, soportando todo lo que le endosaba Janela. Hasta un tremendo Package Piledriver, que provocó que parte del respetable se levantara de sus asientos y se acercara al ring para apoyar a su héroe local. Poco después, Merak sorprendió a Janela con un paquetito y Cesate erupcionó. ♠♠♠3/4

Team GCW (1 Called Manders, Drew Parker y Jimmy Lloyd) derrotaron a Team SAJ (Luca Bjorn, Sebastian De Witt y Spencer). Bjorn estuvo tomándose una cerveza durante las correspondientes presentaciones. Se armó buena gresca nada más sonar la campana, todo fuera del ring, con sillas volando, un plátano introducido violentamente en la boca de Witt y un cigarro apagado en el pelo de Bjorn, que poco después se llevó una grapa por cortesía de Lloyd. Y no sé cómo, Parker ya tenía la cabeza abierta, irrumpiendo con una Cannonball sobre Spencer, quien agarraba un maniquí sentado en una silla. Manders, mientras tanto, lanzaba a Spencer con un Bodyslam sobre varias cajas de plástico. Ya dentro del ring, Parker jugaba a los dardos usando como diana la espalda de Bjorn, salvado por sus compañeros de un pinfall seguro. Bjorn ya no tuvo nadie que lo salvara cuando, junto a De Witt, fue tumbado y rematado con la Swanton Bomb de Parker. Genial desastre de lucha como cierre del evento. ♠♠♠♠

⇒ Quitando ese Lupo vs. Gringo Loco y su decepcionante final, un notable «showcase» para todos los talentos locales implicados. Por pedir, me habría gustado media hora más de show, pues no alcanzó las dos y media (BZW x GCW Now Or Never duró casi tres), pero creo que en general se consiguió el objetivo de mostrar cómo se las gastan por SAJ. Como dije en una nota previa, probablemente uno de los shows más importantes en la historia reciente de la escena italiana.

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