En lo que supuso el segundo evento conjunto entre Banger Zone Wrestling (BZW) y Game Changer Wrestling (GCW), Now Or Never tuvo lugar el pasado 23 de mayo desde el Espace Isabelle De Hainaut en Bapaume (Francia).

Como principal punto, Trent Seven defendió el Campeonato Mundial BZW ante Joey Janela. Además, Atticus Cogar puso sobre la mesa el Campeonato Mundial GCW frente a Drew Parker y Vipress; MAO y Yoshihiko buscaron conservar el Campeonato de Parejas BZW frente a Rivality (MBM & Última Sombra) y Jimmy Lloyd & Jeffrey John, mientras Kazuma Sumi hizo lo propio con el Campeonato Universal DDT teniendo a Gringo Loco y Leedz Lewis de retadores.

Completando el cartel, Connor Mills vs. 1 Called Manders, Ricky Sosa vs. KJ Orso y Shotzi protagonizó un reto abierto.

BZW x GCW Now Or Never puede verse íntegramente en TrillerTV y BZW+.

► B7W

Bastante buena entrada en el Espace Isabelle de Hainaut. Los comentarios en inglés corrieron a cargo de Rob Sanderson.

Connor Mills derrotó a 1 Called Manders. Consecuencia de su combate contra Atticus Cogar en GCW Ring Of Dreams, Manders tenía el brazo derecho un tanto tocado, y Mills fijó gran parte de su ofensiva sobre tal talón de Aquiles. Manders se defendió como gato panza arriba e incluso pudo sacarse varios Lariats, pero sobre los 11 minutos de contienda, y tras grandes intercambios de golpes, Mills pudo hacer rendir al estadounidense vía Rings Of Saturn. Con más tiempo, este duelo habría sido candidato a lo mejor del año. ♠♠♠♠

CAMPEONATO DE PAREJAS BZW, LUCHAS A TRES BANDAS: Rivality (MBM y Última Sombra) derrotaron a MAO & Yoshihiko (c) y Jimmy Lloyd y Jeffrey John para ganar el título. MAO y Yoshihiko entraron con la música de Brothers Of Destruction. Rivality pusieron fin a un reinado cuyo inicio se remontaba a noviembre de 2024. Segunda vez que los belgas ostentan dichas correas. A mitad de lucha, MAO dijo que todos se fuesen fuera del recinto y estuvieron varios minutos batiéndose el cobre en el aparcamiento. Allí, Yoshihiko se lanzó desde el techo de una enorme furgoneta contra Lloyd, quien estaba situado en una mesa. Y la mesa se rompió. Si la lucha libre es falsa, que alguien explique eso. Finalmente, con la asistencia in extremis de Sombra, MBM pudo reversar un intento de pin de Yoshihiko y ponerlo de espaldas planas. Estuvo divertido el combate, pero que durara más que el Mills vs. Manders… ♠♠♠1/4

KJ Orso derrotó a Ricky Sosa. Reñida lucha, donde Orso se apoyó en su mayor técnica y en ciertas tácticas rudas, aunque sin la interferencia de TLB en última instancia no habría vencido. Sobre los 17 minutos, el máximo monarca de CACC distrajo a Sosa, Orso lo rodó de espaldas y TLB hizo fuerza en las piernas del otrora Fuego del Sol para que el gladiador de TNA no se saliera del pin. Desconozco por qué TLB intervino. ♠♠♠1/2

CAMPEONATO MUNDIAL GCW, LUCHA A TRES BANDAS: Atticus Cogar (c) derrotó a Drew Parker y Vipress para retener el título. Originalmente, iba a disputarse un choque por parejas con Cogar y Parker yendo contra Vipress y Nick Gage, pero este último no se presentó. Se emplearon armas, como sillas, alambre de espino, brochetas o una mesa de cristal, que Parker atravesó por cortesía de Vipress. Justo después, Cogar enganchó a la gladiadora con su Brain Hemorrhage y la puso de espaldas planas. ♠♠♠1/4

RETO ABIERTO: Shotzi Blackheart derrotó a Cory Zero. Muy aplaudida la sorpresa de Zero. La francesa sacó lo mejor de su repertorio, pero Blackheart se repuso de todo, incluido su Moonsault desde la primera cuerda. El final fue un poco de la nada, tras recibir Zero una patada en su regreso al ring y ser rematada con el Diving Senton de Blackheart. El respetable, entusiasmado por ambas féminas, mejoró este punto del show. ♠♠♠1/4

CAMPEONATO UNIVERSAL DDT, LUCHA A TRES BANDAS: Kazuma Sumi (c) derrotó a Gringo Loco y Leedz Lewis para retener el título. Segunda defensa de Sumi desde que conquistara la presea el pasado marzo en DDT Judgement 2026 ~ 29th Anniversary 5 Hour Special ~. Lucha vistosa, aunque en algunos compases pareciera ir a cámara lenta, cuyo principal beneficiado fue Lewis, considerando su buen desempeño y la exposición, sacándose un Doble Spanish Fly junto a Loco por el que Sumi casi pierde su oro. Y Lewis encajó la cuenta de tres, al ser rematado con el Imploding 450. En las postrimerías, Loco reconoció la victoria de Sumi. ♠♠♠1/2

CAMPEONATO MUNDIAL BZW: Trent Seven (c) derrotó a Joey Janela para retener el título. Seven reapareció por BZW en modo rudo y conquistó la presea suciamente durante el evento Apogée, pintándole un número siete con spray. Y aún así, fue aplaudido como si ejerciera de técnico. Teniendo en cuenta el ajustado tiempo que se concedió a otros puntos del show, 28 minutos aquí se hicieron largos. Dos Burning Hammers y una rodilla tocada de Janela por continuas ofensivas, permitieron que Seven saldara su primera defensa y lo hiciera, a la postre, de manera limpia. ♠♠♠1/4

⇒ No hubo ni una mala lucha durante los 171 minutos, pero cierto reparto de tiempos impidió que viésemos una función completamente redonda, con un «main event» demasiado largo y a cambio, un «opener» (su mejor punto) demasiado corto. Por lo demás, destacar las implicaciones de Ricky Sosa, Cory Zero y Leedz Lewis, grandes valores de la escena franco-belga.

♠♠♠1/2