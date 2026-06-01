Kota Ibushi reapareció en función de DDT

De manera sorpresiva, la superestrella de All Elite Wrestling, Kota Ibushi apareció en un evento de DDT Pro Wrestling.

► Kota Ibushi reapareció en DDT tras un año y ocho meses

Esto sucedió al término de la función de Super Japan Pro Wrestling, que DDT presentó en el teatro al aire libre del Ueno Park en Tokio.

En la batalla principal, Sanshiro Takagi se unió a Poison Sawada JULIE para enfrentarse a Yuji Nagata y CIMA. Tras una divertida batalla, Takagi y JULIE perdieron la lucha.

Entonces un agotado Takagi se dirigía hacia backstage y en la entrada pudo verse a Kota Ibushi, quien se dirigió hacia el y lo abrazó a manera de saludo. A continuación, Ibushi sirvió de apoyo a Takagi y ambos se fueron hacia vestidores.

El video se difundió vía X, lo sorprendente de esta aparición es que significa la reaparición de Ibushi en la empresa que lo formó, luego de que el luchador rompió relaciones con DDT en octubre de 2024.

La última ocasión que Kota Ibushi luchó en DDT, fue en Nagoya, en un combate por equipos donde Danshoku Dino, Kota Ibushi y Shuji Ishikawa superaron a HARASHIMA, Michael Nakazawa y Yasu Urano.

¿Será el comienzo de una nueva colaboración entre Kota Ibushi y DDT? Pronto lo sabremos