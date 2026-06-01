DDT: Resultados Super Japan Pro Wrestling A Show Without A Name

Desde el escenario al aire libre del Ueno Park, DDT Pro Wrestling presentó una edición más de Super Japan Pro Wrestling denominada A Show Without A Name.

► Super Japan Pro Wrestling A Show Without A Name

Al comienzo del evento, Yuji Nagata se unió a Sanshiro Takagi y al asesor Masayuki Uchida para celebrar la continuidad de Super Japan, elegida por votación popular, con un brindis de bebidas energéticas. Sin embargo, cuando todos bebieron, Poison Sawada JULIE apareció y reveló que había sustituido la bebida de Nagata por un extracto de magia de serpiente. Nagata se desplomó en el ring y fue llevado al vestuario para recibir ayuda, mientras que Takagi, por orden de JULIE, ató repentinamente a Uchida con cinta adhesiva y lo secuestró.

A Ken Ohka se le ocurrió una gran idea para un combate en un futuro evento. Sin embargo, ni Takagi ni Uchida estaban presentes después de su combate para enterarse. Tuvo que esperar hasta después del evento para encontrar a Uchida y decirle que quiere luchar contra Hayabusa . Uchida aceptó programar el combate para el 7 de julio.

Satoshi Kojima usó su gran experiencia para enfrentar a los Hermanos Brahman. Fue de gran ayuda que Munenori Sawa se sacrificara interponiéndose en el camino de una maniobra de Ink Mist. Para entonces, Kojima sabía que el plan era luchar como si él mismo fuera un Hermano Brahman. De repente, comenzó a escupir tinta naranja y la usó para cegar a sus oponentes antes de derrotarlos con el Lariat. Sawa quedó impresionado al ver de primera mano cómo Kojima pudo manejar cualquier cosa que se le presentó. Sin embargo, Kojima dijo no recordar nada de lo que sucedió durante la lucha. Los Hermanos Brahman también quedaron asombrados por Kojima y hablaron de querer formar equipo con él la próxima vez, tal como lo hicieron con Nagata anteriormente.

En el turno estelar, Poison Sawada JULIE formó una nueva alianza con Shingo Takagi después de haber sido enemigos durante años en DDT y ahora tenía a Yuji Nagata bajo su control. CIMA tuvo que luchar contra los tres solo en el evento principal, ya que Nagata se había transformado por completo en una versión de Snake Magic llamada «Blue Hebi Justice» Yuji Jagata. Uchida logró liberarse tras bastidores y usó un espejo para reflejar un hechizo hacia JULIE. También le dio a Nagata un antídoto que gradualmente lo devolvió a la normalidad. Nagata usó los poderes de su Salute Pose para combatir la magia de JULIE mientras CIMA cubría a Takagi con el Meteora para ganar la lucha. A continuación, CIMA desafió a Nagata a una lucha individual el 6 de julio y Nagata aceptó.

En un instante fugaz, se vio a Kota Ibushi de pie en la entrada, esperando a Takagi tras el evento principal. Se acercó a Takagi y lo ayudó a caminar hacia los vestuarios. Ibushi no había aparecido en ningún evento de DDT desde su ruptura con la compañía en octubre de 2024.

Los resultados completos son:

DDT «SUPER JAPAN PRO-WRESTLING ~ A WRESTLING EVENT WITHOUT A TITLE», 27.05.2026

Ueno Park Outdoor Stage

1. Shota venció a Miles Karu (7:23) con un Frog Splash.

2. Licking Master venció a Da Pump Matsumoto (7:58) con un Ultimate Licking Driver.

3. No Touch Rule: Marika Kobashi y Matsuzawa-san vencieron a Non Toraga y Riara (9:56) con un Sliding Guillotine de Kobashi sobre Riara.

4. Ken Ohka y Mac Matsushita vencieron a Tanomusaku Toba y Hyo Ogawa (9:21) con un Spear of Fire de Ohka sobre Ogawa.

5. Special Tag Match: Satoshi Kojima y Ippanjin Munenori Sawa vencieron a Brahman Shu y Brahman Kei (14:07) con un Lariat de Kojima sobre Kei.

6. Special Tag Match: Yuji Nagata y CIMA vencieron a Sanshiro Takagi y Poison Sawada JULIE (12:16) con la Meteora de CIMA sobre Takagi.