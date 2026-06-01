Liv Morgan revela por qué entró a Queen of the Ring

En el post-show de Clash in Italy, WWE anunció las llaves completas de los torneos y Queen of the Ring 2026. Ambos torneos siguen el mismo formato: cuatro luchas fatal four-way en la primera ronda que empezará este lunes en WWE RAW, con los ganadores avanzando a semifinales y la gran final el próximo 27 de junio en Night of Champions en Riad, Arabia Saudita. Sin embargo, mucho hemos notado cómo la presencia de Liv Morgan, actual Campeona Mundial, llamó la atención, considerando que la ganadora de este torneo tendrá garantizada una oportunidad titular en SummerSlam de este año.
► Liv Morgan quiere toda la gloria
Durante el mismo post show de WWE Clash in Italy, Liv Morgan explicó por qué se inscribió al torneo Queen of the Ring 2026 a pesar de ya ostentar el título, justificando su presencia porque quiere aspirar a más. Primero, señaló que las demás participantes del torneo pudieron haber tenido buenas noches, pero cree que todas han sido derrotadas por ella, y afirmó que las quejas solo la impulsaron a participar en el torneo y buscar otro gran logro
“Todas estas mujeres tuvieron una noche increíble, ¿pero saben qué tienen en común? Todas han sido derrotadas por Liv Morgan”.
“Así que pensé: ‘Vale, déjenme profundizar en esto’. Me hizo pensar en toda la gente que dice que Morgan no es una buena campeona: que Liv Morgan no defiende su título, que Liv Morgan no es digna de ser campeona. ¿Saben qué me hizo pensar eso? Me hizo pensar que voy a participar en el torneo Queen of the Ring porque lo quiero todo. Lo quiero todo. Porque soy la mejor Campeona Mundial de todos los tiempos. Pueden quejarse, pero si yo fuera ustedes, me vería”.
La entrada de Liv Morgan al torneo le da un giro interesante a Queen of the Ring, especialmente porque la Campeona Mundial busca demostrar que puede dominar a todas las participantes y probablemente decida retar a Rhea Ripley en caso de ganar el torneo, aunque en cierto modo puede ser una decisión criticable por cuanto Superestrellas como Nia Jax o Jordynne Grace han quedado fuera sin mayor explicación.