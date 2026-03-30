DDT: Resultados «Super Japan Pro Wrestling Judgement» CIMA se alía con Yuji Nagata

Super Japan Pro Wrestling, la submarca de DDT Pro Wrestling, se presentó en el Shinjuku FACE con un evento denominado igual que la función de aniversario de DDT, Judgement.

► Super Japan Pro Wrestling

Al principio del evento se anunció la contratación de un nuevo asesor para la marca; se trata de Masayuki Uchida , quien tiene gran experiencia en la gestión de varias promociones de lucha libre. Uchida fue presidente de All Japan a principios de la década de 2010 y posteriormente presidente de NOAH durante la segunda mitad de esa década. También trabajó con Takagi como director del spin-off de Bakuha Koshien que DDT promovió con Atsushi Onita durante la pandemia. Uchida afirmó estar tan desconcertado como cualquiera por la desaparición de esos eventos. Su principal objetivo como asesor de Super Japan será impulsar a Yuji Nagata de nuevo a la cima de la industria de la lucha libre.

Sanshiro Takagi derrotó a su antiguo enemigo, Poison Sawada JULIE y tras la lucha le propuso que formaran su propio equipo, ya que Super Japan se supone que es una línea temporal alternativa de DDT. Más tarde, ambos aceptaron el desafío de Nagata y CIMA.

Kuroshio TOKYO Japan provocó a Kumadori preguntándole si siquiera sabía luchar. Luego, lo incitó a bailar breakdance para tomar la delantera. Kuroshio declaró que lesionaría intencionalmente a Kumadori para que nunca volviera a bailar. Las habilidades de baile de Kumadori le permitieron contraatacar, y ambos comenzaron una batalla de baile. Pero Kuroshio la interrumpió con un sorprendente roll-up para ganar el combate.

Kazunari Murakami y Shinya Aoki protagonizaron una lucha en el ringside que se descontroló y puso en peligro al réferi. Este tuvo que suspender el combate debido a las constantes amenazas entre Murakami y Aoki.

En el evento estelar, Yuji Nagata dominó a Fuminori Abe. Tras el intenso choque, Uchida se le acercó con la idea de formar un nuevo y brillante equipo de parejas para el próximo show en Ueno Park el 27 de mayo. Si Super Japan se hubiera disuelto hoy, Takagi habría aprovechado la oportunidad para organizar algo alternativo como plan B. En cambio, ahora tiene la oportunidad de ser parte de un evento principal único en la vida. Uchida presentó a CIMA para que viera a Nagata. CIMA explicó a todos que está vinculado a Nagata porque una vez se enfrentaron en la WCW hace 29 años. Fue al principio de la carrera de CIMA como luchador y Ultimo Dragon también le confió el entrenamiento con pesas de Nagata en aquel entonces. Nagata aceptó ser el compañero de CIMA y juntos pueden ser llamados el Equipo de Parejas Más Fuerte de la WCW . Enfrentándose a ellos el 27 de mayo estarán dos rivales que decidieron formar una alianza hoy.

Los resultados completos son:

DDT «SUPER JAPAN PRO-WRESTLING ~ JUDGEMENT», 24.03.2026

Shinjuku FACE

1. Evil Uno y Ram Kaichow vencieron a Shota y Marika Kobashi (9:05) con la Something Evil de Uno sobre Shota.

2. 3 Way Match: Hiroshi Yamato vs. Gym Trainer Kotok vs. Ippanjin Munenori Sawa – Triple KO (9:17).

3. Special Six Man Tag Match: Brahman Shu, Brahman Kei y Mac Matsushita vencieron a Takashi Sasaki , Naoshi Sano y Demonio Uno (8:17) con un Nobody’s Perfect de Kei sobre Uno.

4. Special Singles Match: Sanshiro Takagi venció a Poison Sawada JULIE (9:02) con un Stone Cold Stunner.

5. Special Singles Match: Kuroshio TOKYO Japan venció a Kumadori (10:32) con un Horizontal Cradle.

6. Special Singles Match: Shinya Aoki vs. Kazunari Murakami – finalizó sin decisión (11:16).

7. Special Singles Match: Yuji Nagata venció a Fuminori Abe (16:04) con un Backdrop Hold.