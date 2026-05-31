WWE CLASH IN ITALY | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther 5. Campeonato Mundial de Peso Completo, Combate Tribal: Roman Reigns vs. Jacob Fatu

Tras superar las largas entradas, ambos empezaron esta batalla, con Roman tomando la iniciativa, y no tardaron en llevar las hostilidades hacia el área del público, con Roman descargando varios golpes sobre sus rivales. Evantualmente, Jacob bloquearía un ataque de Roman y lo hizo estrellarse contra una baranda metálica, luego de lo cual volvieron al ringside, donde incluso sacaron una mesa. El dominio iba alternándose, con Jacob encontrando una apertura para castigar a Roman contra la escalera metálica, y Roman respondió estrellándolo contra el poste, con la ayuda de un Drive By, mientras le pedía que lo reconociera tal como lo ha hecho el público. En el ring, Roman preparaba otro ataque, pero Jacob lo evitó y volvió su turno para ir a la ofensiva, castigándolo contra el esquinero, pero en la réplica Roman respondió con un Superman Punch. Jacob aplicó la llave tongana de la muerte a Roman, quien resistía y logró zafarse tras conectar varios puñetazos, y logró frenar el ímpetu de su rival con otro Superman Punch. Luego, encontró una caja de herramientas para lastimar el brazo de Jacob y evitar que vuelva a aplicar su poderosa llave. Sin embargo, Jacob logró frenar a Roman y ambos volvieron a salir del ring, donde Roman evitó una embestida, solo para poder aplicar la suya, afectando a otras dos personas accidentalmente. Luego, Roman llevó a Jacob al ring para conectarle otra lanza, pero la cuenta solo se quedó en dos, aunque Fatu respondió con su versión de lanza y también logró una cuenta de dos. Jacob falló un Moonsault, pero tuvo éxito en el segundo intento luego de conectar un Samoan Drop, pero Roman se rehusaba a perder. Jacob seguía insistiendo, y con su brazo lastimado igual consiguó aplicar su llave tongana de la muerte, pero sin tener éxito. Tras liberarse, Roman conectó una lanza y ambos atravesaron una mesa que estaba en la esquina. Segundos después, Roman retendría con una nueva lanza.