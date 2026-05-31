WWE CLASH IN ITALY .— Dos filosofías, dos estilos completamente distintos, dos formas de vivir la lucha, chocarán esta noche en Italia. Por un lado, Gunther, el luchador europeo más exitoso que ha tenido WWE en esta generación, un hombre que pasó dos años como Campeón Intercontinental, derrotando a todos con una frialdad pocas veces vista. Por otro lado, Cody Rhodes quien regresó a WWE para completar el sueño de su padre: ganar el Campeonato Indisputable WWE y convertirse en la cara de la compañía. Gunther llegó a SmackDown cobrando un favor que Paul Heyman le debía. Turín no es neutral para Gunther. Europa entera es su territorio; el catch europeo es la cuna de una tradición técnica que Gunther representa mejor que nadie. ¿Podrá Rhodes sobrevivir al luchador que mandó al retiro a Goldberg, AJ Styles y John Cena? La acción de WWE se emite desde el Palasport Olimpico, en Torino, Italia.
WWE Clash in Italy La cobertura en vivo inicia a las 12:00 pm, hora del centro
WWE CLASH IN ITALY | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
1. Campeonato Indisputable WWE: Cody Rhodes vs. Gunther
Ambos empezaron forcejeando, y no tardaron en aumentar la intensidad de los ataques, especialmente del lado de Gunther. Cody buscaba el contraataque, pero su retador estaba preparado y logró frenar su ímpetu con una patada. Codyaplicaba su clásica ofensiva, pero una vez más fue frenado y azotado con un bombazo, llegando la cuenta hasta dos. Gunther buscó estrangular a Cody con una dormilona, pero luego de resistir, utilizó su cuerpo para lanzarse sobre él e intentar zafarse de la llave; sin embargo, desde la lona el retador seguía insistiendo con la llave. Cody finalmente logró liberarse y entró al intercambio de golpes con Gunther, quien no caía pesa a los lazos, y fue él quien consiguió el derribo. Cody siguió, y logró tomar el control al aplicar una Cutter. Segundos después, lo venció con el Cross Rhodes, pero de una forma un tanto polémica.
El Final
Cross Rhodes de Cody
Valoración
7.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Un combate lleno de intensidad desde el inicio.
Contras
El final. Anticlimático.
WWE CLASH IN ITALY | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
2. Campeonato Femenil WWE: Rhea Ripley vs. Jade Cargill
Ambas empezaron con forcejeos, aunque Rhea llevó la mejor parte al derribar a su rival y provocarla. Sin embargo, cuando Rhea quiso lanzarse sobre Jade afuera, esta la interceptó y la castigó allí, tomando el control de la situación. Eventualmente, Rhea logró responder, pero pese a conectar varios golpes, también cayó al ring exhausta. Tras un intercambio, Rhea buscó el Riptide, pero fue bloqueado, y más bien decidió conectar el Razor's Edge, aunque la cuenta no pasó de dos. Tras reincorporarse, ambas intentaron buscar sus remates, pero sin éxito, hasta que Jade esquivó un golpe de Rhea y aplicó un Blue Thunder Bomb. Rhea se distrajo por la eventual llegada de Michin y B-Fab y Jade aprovechó para conectarle una patada; sin embargo, cuando fue por el Jaded, Rhea logró revertirlo, dándole un pisotón, seguido de un Riptide. B-Fab evitó la victoria de Rhea al moverle el pie a Jade y el réferi expulsó a las rudas, tras descubrirlas. Rhea fue tras ellas, pero Charlotte fue quien terminó haciéndose cargo de ellas; sin embargo, Rhea volvió a distraerse y cayó presa del Jaded, siendo salvada por Charlotte. Rhea terminó aprovechando esa distracción para liquidar con el Riptide.
El Final
Riptide de Rhea
Valoración
6.6
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Mejoró hacia el final, y nos deja listos para el Charlotte vs. Jade.
Contras
Predecible. Rhea no iba a perder aquí.
WWE CLASH IN ITALY | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
3. Brock Lesnar vs. Oba Femi
Apenas sonó la campana y Brock empezó con cuatro F5 en fila, pero no fueron suficientes para lograr la cuenta de tres. A pedido de Heyman, Brock buscó el Kimura, pero Oba no se rendía , y aprovechó para usar su fuerza y plantó a su rival con un bombazo. Brock seguía insistiendo con el Kimura, pero Oba lo estrelló contra el esquinero. Brock intentó un nuevo F5, pero Oba resisitió nuevamente, y en la réplica, Oba fue por el Chokeslam, con la cuenta llegando a dos. Ambos se salieron del ring, y Brock aprovechó para buscar otra Kimura, pero Oba se liberó llevándolo contra el poste. Sin embargo, Brock aprovechó para azotarlo con otra F5 sobre la mesa de comentaristas, y Oba venció el conteo y sorprendió a Brock con varias embestidas. Sin embargo, Brock logró evitar el Fall from Grace y liquidó con su séptima F5.
El Final
F5 de Brock
Valoración
7.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Mejor de lo esperado. Oba perdió, pero quedó bien parado.
Contras
WWE CLASH IN ITALY | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
4. Campeonato Intercontinental Femenil WWE: Becky Lynch vs. Sol Ruca
Becky se preocupó más de discutir con la réferi que de su rival, quien rápidamente tomó la iniciativa, y sacó a Becky del ring para conectarle un Moonsault. Tras volver, Becky le movió la cuerda a Sol cuando esta iba a tomar impulso, y finalmente tomó el control. Eventualmente, Sol se recuperó aprovechando que su rival estaba muy confiada, y descargó otra ofensiva, que culminó en un Misile Dropkick, para lograr una cuenta de dos. Becky replicó sorprendiendo con una palanca al brazo tras evitar el Sol Snatcher, pero Sol lo revirtió aplicando un STF. Becky resistió y respondió nuevamente, pero al no conseguir la victoria, empezó a discutir con la réferi y Sol aprovechó para contraatacar, culminando en un Super rompecaras, para lograr otra cuenta de dos. Becky aprovechó usando a la réferi como escudo para poder frenar el ímpetu de Sol, quien logró sacar una patada de la nada segundos despúes, y ambas cayeron al ring. Al reincorporarse, Becky logró otra cuenta de dos sobre Sol, y luego intentó robarle el Sol Snatcher, pero la retadora lo esquivó y responió con su versión del Maltrato. Ambas seguían forcejeando, y Sol logró sacar el Sol Snatcher de la nada para llevarse la victoria.
El Final
Sol Snatcher sobre Becky
Valoración
6.3
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
La mejor victoria de la carrera para Sol
Contras
Tuvo algunos fallos de ejecución.
WWE CLASH IN ITALY | Resultados en vivo y cobertura | Cody Rhodes vs. Gunther
5. Campeonato Mundial de Peso Completo, Combate Tribal: Roman Reigns vs. Jacob Fatu
Tras superar las largas entradas, ambos empezaron esta batalla, con Roman tomando la iniciativa, y no tardaron en llevar las hostilidades hacia el área del público, con Roman descargando varios golpes sobre sus rivales. Evantualmente, Jacob bloquearía un ataque de Roman y lo hizo estrellarse contra una baranda metálica, luego de lo cual volvieron al ringside, donde incluso sacaron una mesa. El dominio iba alternándose, con Jacob encontrando una apertura para castigar a Roman contra la escalera metálica, y Roman respondió estrellándolo contra el poste, con la ayuda de un Drive By, mientras le pedía que lo reconociera tal como lo ha hecho el público. En el ring, Roman preparaba otro ataque, pero Jacob lo evitó y volvió su turno para ir a la ofensiva, castigándolo contra el esquinero, pero en la réplica Roman respondió con un Superman Punch. Jacob aplicó la llave tongana de la muerte a Roman, quien resistía y logró zafarse tras conectar varios puñetazos, y logró frenar el ímpetu de su rival con otro Superman Punch. Luego, encontró una caja de herramientas para lastimar el brazo de Jacob y evitar que vuelva a aplicar su poderosa llave. Sin embargo, Jacob logró frenar a Roman y ambos volvieron a salir del ring, donde Roman evitó una embestida, solo para poder aplicar la suya, afectando a otras dos personas accidentalmente. Luego, Roman llevó a Jacob al ring para conectarle otra lanza, pero la cuenta solo se quedó en dos, aunque Fatu respondió con su versión de lanza y también logró una cuenta de dos. Jacob falló un Moonsault, pero tuvo éxito en el segundo intento luego de conectar un Samoan Drop, pero Roman se rehusaba a perder. Jacob seguía insistiendo, y con su brazo lastimado igual consiguó aplicar su llave tongana de la muerte, pero sin tener éxito. Tras liberarse, Roman conectó una lanza y ambos atravesaron una mesa que estaba en la esquina. Segundos después, Roman retendría con una nueva lanza.
El Final
Lanza de Roman
Valoración
8.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
Buen combate. Jacob vendió cara su derrota.
Contras
Tras el combate, Jey Uso le puso el Ula Fala a Roman. Luego, se quedó viendo a Solo y su grupo diciéndoles que también tenía algo para ellos.
Por Ricardo Rendón
Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102