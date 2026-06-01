WWE Raw: Roman Reigns es reconocido por Jacob Fatu

Tras Clash In Italy 2026, Raw inició con los The Usos (Jimmy y Jey) flanqueando al Campeón Mundial de Peso Completo, Roman Reigns, quien ayer derrotó a su primo, Jacob Fatu.

► Momentos clave

Pasaron 15 minutos de celebración hasta que finalmente Roman Reigns llamó al ring a su primo Jacob Fatu, quien debía reconocerlo como El Jefe Tribal, el portador del Ula Fala, tras su derrota.

Jacob Fatu dijo: «Aunque perdí, y pensé que mi vida completa acabaría, ahora estoy frente a Roman Reigns, cara a cara». Los fans corearon «¡Fatu!». Luego, Roman Reigns habló: «Anoche perdí y cumpliré mi palabra como hombre. Anoche perdí ante mi Jefe Tribal«, dijo, antes de aclarar que no ha perdido ante sus marionetas, The Usos.

En un momento cargado de emoción, Jacob Fatu se arrodilló frente a Roman Reigns y le dijo: «¡ROMAN, YO TE RECONOZCO!«, rindiéndole su respeto. Roman Reigns, visiblemente conmovido, respondió: «Sé que no puedes entenderlo ahora mismo, ¡PERO TE AMO!»

Para cerrar, Jey Uso exclamó: «WE ARE THE ONES!» y Jacob Fatu también alzó el dedo.