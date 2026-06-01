WWE Raw: Oba Femi avanza a semifinales del torneo King of the Ring

El torneo King of the Ring 2026 comenzó con una lucha Fatal 4-Way en la que Oba Femi logró la victoria y avanzó a las semifinales del torneo, tras imponerse a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa.

► Momentos clave

La campana sonó y todos se le fueron encima al nigeriano, quien con patadas frontales a la cara los apartó y luego remató a Hayes con uppercuts, pero Sikoa le cayó encima con una plancha. Penta reaccionó con patadas voladoras sobre Oba. Luego, tras una pausa comercial, Femi conectó un tremendo lazo al cuello de Sikoa y buscó un doble chokeslam sobre Penta y Hayes, pero Sikoa lo detuvo con una superkick, Hayes con un rompequijadas y Penta con otra superkick.

En el caos, Oba Femi se comió el poste LED del esquinero. Talla Tonga y Sikoa lo azotaron duro dos veces contra el poste. Talla Tonga le dio una tremenda patada frontal a la cara y lo mandó entre los fans. Penta cayó sobre Sikoa con un Tope con Hilo. Hayes se lanzó con esta misma movida sobre el mexicano, aunque falló y solo lo rozó (el fallo se vio feo). Sikoa recibió La Mística, pero Penta atacó a Hayes con el Penta Driver y casi gana.

Femi destrozó a Tonga y Hayes con un raquetazo al pecho, un tremendo rompe espinas dorsal para Penta y luego rompió la mesa con el cuerpo de Talla. Totalmente enloquecido, Sikoa recibió de Oba Femi un azotón de espaldas contra la lona y el Fall From Grace, para que Oba Femi ganara la lucha y avanzara en el torneo.

► Oba Femi responde a Brock Lesnar

Después del combate, Oba Femi tomó el micrófono y dijo: «Brock Lesnar me dijo ayer: ‘¿Qué vas a hacer tras recibir una paliza, siete F5 y que te pateara el trasero como nunca antes?'». Femi respondió con contundencia: «¡Yo sigo en pie, aquí, esperando por ti! ¡Vamos empatados, uno a uno! ¡Nos veremos más adelante, Brock Lesnar!». El nigeriano hizo su mítica pose y los fans celebraron con él.